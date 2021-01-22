https://ria.ru/20210122/leningrad-1594143460.html

Годовщину снятия блокады Ленинграда отметят салютом

Годовщину снятия блокады Ленинграда отметят салютом

Власти Петербурга на фоне пандемии не отказываются от проведения праздничного салюта в честь 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T13:01

2021-01-22T13:01

2021-01-22T13:03

75 лет великой победы

ладожское озеро

александр ржаненков

блокада ленинграда (1941-1944)

ленинград

смоленск

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 янв – РИА Новости. Власти Петербурга на фоне пандемии не отказываются от проведения праздничного салюта в честь 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января, сообщил председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков."Праздничный салют традиционно будет проведен со стен Петропавловской крепости – как всегда… Факелы на Ростральных колоннах зажгут дважды – утром и вечером", - сказал он журналистам.По словам Ржаненкова, в годовщину снятия блокады Ленинграда по традиции пройдут торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, а также Серафимовском, Богословском, Смоленском кладбищах и других местах захоронения защитников и жителей блокадного города. При этом будут соблюдаться санитарные нормы с учетом эпидемиологической ситуации.Как уточнил Ржаненков, в памятных мероприятиях примут участие и ветераны Великой Отечественной войны, хотя и в "ограниченном варианте". "Во всех запланированных городских и районных мероприятиях будут участвовать наши ветераны… (с учетом) соблюдения соответствующих условий (и) состояния здоровья. Конечно, в ограниченном варианте… Мы просим всегда, если хоть какие-то ощущения недомогания или еще какие-то особенности, то лучше не злоупотреблять и воздержаться (от участия в церемонии)", - отметил глава комитета по соцполитике.Также 27 января будет произведен полуденный выстрел с Нарышкина бастиона в ознаменование 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от блокады. Запланирован праздничный концерт в БКЗ "Октябрьский", который можно будет увидеть по трансляции в телеэфире.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ─ 27 января 1944 года ─ ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

https://ria.ru/20200528/1572126733.html

https://ria.ru/20200509/1571204516.html

ладожское озеро

смоленск

санкт-петербург

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ладожское озеро, александр ржаненков, блокада ленинграда (1941-1944), ленинград, смоленск, санкт-петербург, общество