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В Крыму ответили на слова Кравчука о желании посетить полуостров
В Крыму ответили на слова Кравчука о желании посетить полуостров
Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук может посетить... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T15:23
2021-01-22T15:23
россия
юрий гемпель
леонид кравчук
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук может посетить Крым, полуостров открыт для всех желающих объективно оценить обстановку в регионе, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее Кравчук в интервью телеканалу "Крым 24" заявил, что хотел бы посетить Крым, но не думает, что сейчас поездка принесет ему "большое удовлетворение" и будет позитивно оценена в том числе российской стороной.По его словам, крымская сторона готова принять на официальном уровне Кравчука в случае его визита на полуостров."Если визит Кравчука будет официальным в Крым, то для этого ему необходимо согласовать свою поездку с МИД Российской Федерации, и милости просим. Главное, чтобы у Леонида Макаровича хватило политического мужества и мудрости признать кардинальные изменения и преобразования в российском Крыму", - сказал Гемпель.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210119/krym-1593663560.html
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россия, юрий гемпель, леонид кравчук, республика крым

В Крыму ответили на слова Кравчука о желании посетить полуостров

15:23 22.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук может посетить Крым, полуостров открыт для всех желающих объективно оценить обстановку в регионе, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Ранее Кравчук в интервью телеканалу "Крым 24" заявил, что хотел бы посетить Крым, но не думает, что сейчас поездка принесет ему "большое удовлетворение" и будет позитивно оценена в том числе российской стороной.
"Крым открыт для всех желающих объективно и взвешенно оценить обстановку в регионе. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Уверен, что после посещения Крыма Кравчуку будет трудно не признать, что крымчане приняли верное решение в 2014 году вернуться на свою историческую родину в Россию", - сказал Гемпель.
По его словам, крымская сторона готова принять на официальном уровне Кравчука в случае его визита на полуостров.
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"Если визит Кравчука будет официальным в Крым, то для этого ему необходимо согласовать свою поездку с МИД Российской Федерации, и милости просим. Главное, чтобы у Леонида Макаровича хватило политического мужества и мудрости признать кардинальные изменения и преобразования в российском Крыму", - сказал Гемпель.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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РоссияЮрий ГемпельЛеонид КравчукРеспублика Крым
 
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