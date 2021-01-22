https://ria.ru/20210122/krym-1594170759.html

В Крыму ответили на слова Кравчука о желании посетить полуостров

В Крыму ответили на слова Кравчука о желании посетить полуостров

Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук может посетить... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T15:23

2021-01-22T15:23

2021-01-22T15:23

россия

юрий гемпель

леонид кравчук

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Первый президент Украины и нынешний представитель Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук может посетить Крым, полуостров открыт для всех желающих объективно оценить обстановку в регионе, заявил РИА Новости глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.Ранее Кравчук в интервью телеканалу "Крым 24" заявил, что хотел бы посетить Крым, но не думает, что сейчас поездка принесет ему "большое удовлетворение" и будет позитивно оценена в том числе российской стороной.По его словам, крымская сторона готова принять на официальном уровне Кравчука в случае его визита на полуостров."Если визит Кравчука будет официальным в Крым, то для этого ему необходимо согласовать свою поездку с МИД Российской Федерации, и милости просим. Главное, чтобы у Леонида Макаровича хватило политического мужества и мудрости признать кардинальные изменения и преобразования в российском Крыму", - сказал Гемпель.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210119/krym-1593663560.html

https://ria.ru/20210116/krym-1593289544.html

россия

республика крым

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россия, юрий гемпель, леонид кравчук, республика крым