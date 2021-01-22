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В США выразили беспокойство из-за новой разновидности коронавируса из ЮАР
В США выразили беспокойство из-за новой разновидности коронавируса из ЮАР
Разновидность коронавируса из ЮАР беспокоит США больше, чем британская, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T00:36
2021-01-22T00:36
2021-01-22T00:36
распространение коронавируса
энтони фаучи
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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Разновидность коронавируса из ЮАР беспокоит США больше, чем британская, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи."Южноафриканский (вариант) беспокоит больше", - сказал Фаучи.Он уточнил, что британская, более заразная, разновидность зарегистрирована уже более чем в 20 штатах, но южноафриканская в США пока не зарегистрирована.По его словам, одобренные в США вакцины должны помогать против этих новых разновидностей."На сегодняшний момент представляется, что вакцины будут эффективны против них, с той оговоркой, что нужно за этим внимательно следить", - сказал Фаучи.
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РИА Новости
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энтони фаучи, коронавирус covid-19, юар, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости.
Разновидность коронавируса из ЮАР
беспокоит США
больше, чем британская, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи
.
"Южноафриканский (вариант) беспокоит больше", - сказал Фаучи.
Он уточнил, что британская, более заразная, разновидность зарегистрирована уже более чем в 20 штатах, но южноафриканская в США пока не зарегистрирована.
По его словам, одобренные в США вакцины должны помогать против этих новых разновидностей.
"На сегодняшний момент представляется, что вакцины будут эффективны против них, с той оговоркой, что нужно за этим внимательно следить", - сказал Фаучи.