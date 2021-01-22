https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594091604.html

В США выразили беспокойство из-за новой разновидности коронавируса из ЮАР

В США выразили беспокойство из-за новой разновидности коронавируса из ЮАР

Разновидность коронавируса из ЮАР беспокоит США больше, чем британская, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T00:36

2021-01-22T00:36

2021-01-22T00:36

распространение коронавируса

энтони фаучи

коронавирус covid-19

юар

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 22 янв - РИА Новости. Разновидность коронавируса из ЮАР беспокоит США больше, чем британская, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи."Южноафриканский (вариант) беспокоит больше", - сказал Фаучи.Он уточнил, что британская, более заразная, разновидность зарегистрирована уже более чем в 20 штатах, но южноафриканская в США пока не зарегистрирована.По его словам, одобренные в США вакцины должны помогать против этих новых разновидностей."На сегодняшний момент представляется, что вакцины будут эффективны против них, с той оговоркой, что нужно за этим внимательно следить", - сказал Фаучи.

юар

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони фаучи, коронавирус covid-19, юар, сша, в мире