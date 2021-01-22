https://ria.ru/20210122/konkurs-1594233274.html

В России выберут лучших профессионалов цифровой сферы

В России выберут лучших профессионалов цифровой сферы

Запущен конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций", разработанный для специалистов в сфере digital. Принять в нем участие могут специалисты в области... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T22:18

2021-01-22T22:18

2021-01-22T22:18

дмитрий чернышенко

россия

алексей комиссаров

сергей кириенко

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Запущен конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций", разработанный для специалистов в сфере digital. Принять в нем участие могут специалисты в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеры по работе в цифровых средах, аналитики, эксперты цифровых информационных продуктов, руководители цифровых проектов и медиапродюсеры, сообщили в пресс-службе конкурса."Победители получат возможность трудоустройства на вакантные позиции в АНО "Диалог", центры управления регионами (ЦУР) и пресс-службы региональных органов исполнительной власти, пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны, наставников конкурса, а также стать участником образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций на базе МУ "Сенеж" – первой ступени Высшей школы интернет-коммуникаций", – говорится в сообщении.Подать заявку можно на сайте лидерыинтернета.рф. Регистрация продлится до 26 февраля включительно. До участия в конкурсе допускаются граждане РФ в возрасте от 18 лет, имеющие среднее профессиональное и/или высшее образование (в том числе неоконченное) и профильный опыт работы. Последний пункт, по информации пресс-службы, особенно важен, так как всем потенциальным конкурсантам на этапе регистрации предстоит презентовать реализованный проект.По мнению первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко, этот проект позволит решить сразу несколько важных задач развития и поддержки цифровой сферы в стране."Конкурс задуман как новая среда, где настоящие лидеры интернет-коммуникаций будут совершенствовать навыки, приобретать новые компетенции. Нужна площадка, где будут задаваться профессиональные стандарты работы в этой сфере, где можно получать качественное образование и уже в процессе его получения быть замеченными потенциальными работодателями. Наша задача на текущем этапе — это отбор и обучение талантливых людей из всего спектра цифровых специальностей, удовлетворение растущего запроса на выявление и подготовку таких специалистов", – сказал он.Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в свою очередь подчеркнул своевременность проведения конкурса.Организаторами конкурса выступают АНО "Диалог" и ЦУР при поддержке АНО "Россия — страна возможностей"."Модель проведения конкурсов зарекомендовала себя наилучшим образом и неоднократно доказала высокую эффективность отбора и обучения, чистоту и прозрачность конкурсных процедур. Мы не изменим правилам и на этот раз: сначала участники будут проходить дистанционное тестирование, затем очные полуфиналы и финал. Уверен, что совместно с коллегами мы проведем конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" на самом высоком уровне", – заявил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

https://ria.ru/20210112/konkurs-1592725402.html

https://ria.ru/20201228/naznacheniya-1591240818.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, россия, алексей комиссаров, сергей кириенко, общество