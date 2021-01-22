https://ria.ru/20210122/karantin-1594228534.html
Карантин в Британии не окончится в ближайшее время, заявил Джонсон
Карантин в Британии не окончится в ближайшее время, заявил Джонсон
О скором выходе из режима локдауна в Британии не может быть и речи, так как уровень заражений коронавирусом все еще крайне высок, заявил британский премьер... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T21:00
2021-01-22T21:00
2021-01-22T21:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирусы
борис джонсон
здоровье - общество
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582884415_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_a7e7341fc0158b0b3d4feb71bc282076.jpg
ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. О скором выходе из режима локдауна в Британии не может быть и речи, так как уровень заражений коронавирусом все еще крайне высок, заявил британский премьер Борис Джонсон.Он подтвердил, что правительство рассмотрит ситуацию с коронавирусом в стране 15 февраля, как и было решено при объявлении локдауна, однако дал понять, что карантин в следующем месяце снят не будет. Ранее СМИ сообщали, что правительство намерено поддерживать карантин до середины апреля, а санитарные ограничения - в течение лета."Уровень заражаемости все еще очень велик, мы не можем снять ограничения... Правительство 15 февраля обсудит ситуацию в стране, но нужно реалистично смотреть на это (перспективы снятия карантина)", - добавил премьер.В пятницу Джонсон сообщил, что обнаруженный в конце 2020 года новый британский штамм коронавируса на 30% более смертелен, чем ранее известный, и до 70% более заразен. При этом используемые в Британии вакцины эффективны против нового штамма.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594222031.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582884415_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2bafcabb0609fb884c373b4d1289a786.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирусы, борис джонсон, здоровье - общество, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов.
О скором выходе из режима локдауна в Британии не может быть и речи, так как уровень заражений коронавирусом все еще крайне высок, заявил британский премьер Борис Джонсон
.
"У нас введен верный набор мер, чтобы бороться с новым вариантом вируса, и мы не хотим этого менять. Мы хотим, чтобы люди соблюдали ограничения. Вызывает надежду то, что в некоторых районах количество заражений начало снижаться, но уровень заражений все еще высок. Что касается снятия локдауна, то мы не можем об этом говорить до того, как не убедимся, что программа вакцинации работает и у нас нет новых штаммов", - сказал Джонсон на брифинге в пятницу.
Он подтвердил, что правительство рассмотрит ситуацию с коронавирусом в стране 15 февраля, как и было решено при объявлении локдауна, однако дал понять, что карантин в следующем месяце снят не будет. Ранее СМИ сообщали, что правительство намерено поддерживать карантин до середины апреля, а санитарные ограничения - в течение лета.
"Уровень заражаемости все еще очень велик, мы не можем снять ограничения... Правительство 15 февраля обсудит ситуацию в стране, но нужно реалистично смотреть на это (перспективы снятия карантина)", - добавил премьер.
В пятницу Джонсон сообщил, что обнаруженный в конце 2020 года новый британский штамм коронавируса на 30% более смертелен, чем ранее известный, и до 70% более заразен. При этом используемые в Британии вакцины эффективны против нового штамма.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.