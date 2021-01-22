https://ria.ru/20210122/karantin-1594228534.html

Карантин в Британии не окончится в ближайшее время, заявил Джонсон

Карантин в Британии не окончится в ближайшее время, заявил Джонсон

О скором выходе из режима локдауна в Британии не может быть и речи, так как уровень заражений коронавирусом все еще крайне высок, заявил британский премьер... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T21:00

2021-01-22T21:00

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ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости, Денис Ворошилов. О скором выходе из режима локдауна в Британии не может быть и речи, так как уровень заражений коронавирусом все еще крайне высок, заявил британский премьер Борис Джонсон.Он подтвердил, что правительство рассмотрит ситуацию с коронавирусом в стране 15 февраля, как и было решено при объявлении локдауна, однако дал понять, что карантин в следующем месяце снят не будет. Ранее СМИ сообщали, что правительство намерено поддерживать карантин до середины апреля, а санитарные ограничения - в течение лета."Уровень заражаемости все еще очень велик, мы не можем снять ограничения... Правительство 15 февраля обсудит ситуацию в стране, но нужно реалистично смотреть на это (перспективы снятия карантина)", - добавил премьер.В пятницу Джонсон сообщил, что обнаруженный в конце 2020 года новый британский штамм коронавируса на 30% более смертелен, чем ранее известный, и до 70% более заразен. При этом используемые в Британии вакцины эффективны против нового штамма.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594222031.html

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коронавирус в россии, коронавирусы, борис джонсон, здоровье - общество, великобритания, в мире