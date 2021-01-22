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Наука
https://ria.ru/20210122/honor-1594136575.html
Honor показал первый смартфон V40 5G, созданный без Huawei
Honor показал первый смартфон V40 5G, созданный без Huawei
Ставший независимым производитель смартфонов Honor представил свой первый смартфон Honor V40 5G, формально не относящийся к Huawei. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T12:24
2021-01-22T12:24
наука
honor
google android
huawei technologies
китай
технологии
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Ставший независимым производитель смартфонов Honor представил свой первый смартфон Honor V40 5G, формально не относящийся к Huawei.Новинка — это крупный смартфон с 6,72-дюймовым OLED-дисплеем. Панель имеет хитрую геометрию с боковыми краями, заходящими на корпус. Разрешение матрицы составляет 2676 x 1236 пикселей, а обновлять изображение она может на частоте в 120 герц.Honor V40 5G построен на платформе от Mediatek — Dimensity 1000+ с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Вместе с чипом работает графика Mali-G77 MC9 и 5G-модем. Оперативной памяти только 8 ГБ, а вот размер накопителя можно выбрать — 128 или 256 ГБ.Смартфон получил основную камеру с разрешением 50 Мп, сверхширокоугольный сенсор на 8 Мп и 2-мегапиксельную камеру для макро. Также есть лазерный автофокус, расположенный рядом с одиночной светодиодной вспышкой.Аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт. Заявлено, что 100 процентов заряда можно получить за 35 минут. Беспроводная зарядка одна из самых быстрых на рынке — 50 Вт и 50 процентов емкости за полчаса. Хоть Honor и объявил о своей независимости, новинка вышла без поддержки Google-сервисов. Возможно, они появятся в одном из программных обновлений для V40. "Из коробки" гаджет работает на Android 10 с оболочкой Magic UI 4.0.Смартфон получился недешевым - базовая версия предлагается в Китае за 3599 юаней (примерно 41 000 рублей по текущему курсу). На международном рынке Honor V40 5G появится позже.
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РИА Новости
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honor, google android, huawei technologies, китай, технологии

Honor показал первый смартфон V40 5G, созданный без Huawei

12:24 22.01.2021
 
© HonorHonor V40 5G
Honor V40 5G - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© Honor
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Ставший независимым производитель смартфонов Honor представил свой первый смартфон Honor V40 5G, формально не относящийся к Huawei.
Новинка — это крупный смартфон с 6,72-дюймовым OLED-дисплеем. Панель имеет хитрую геометрию с боковыми краями, заходящими на корпус. Разрешение матрицы составляет 2676 x 1236 пикселей, а обновлять изображение она может на частоте в 120 герц.
Honor V40 5G построен на платформе от Mediatek — Dimensity 1000+ с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Вместе с чипом работает графика Mali-G77 MC9 и 5G-модем. Оперативной памяти только 8 ГБ, а вот размер накопителя можно выбрать — 128 или 256 ГБ.
Смартфон получил основную камеру с разрешением 50 Мп, сверхширокоугольный сенсор на 8 Мп и 2-мегапиксельную камеру для макро. Также есть лазерный автофокус, расположенный рядом с одиночной светодиодной вспышкой.
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Аккумулятор емкостью 4000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт. Заявлено, что 100 процентов заряда можно получить за 35 минут. Беспроводная зарядка одна из самых быстрых на рынке — 50 Вт и 50 процентов емкости за полчаса.
Хоть Honor и объявил о своей независимости, новинка вышла без поддержки Google-сервисов. Возможно, они появятся в одном из программных обновлений для V40. "Из коробки" гаджет работает на Android 10 с оболочкой Magic UI 4.0.
Смартфон получился недешевым - базовая версия предлагается в Китае за 3599 юаней (примерно 41 000 рублей по текущему курсу). На международном рынке Honor V40 5G появится позже.
 
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