Лучшие фото недели: подземная река, коррида по-индийски и "Стена смерти"
Дональд Трамп и Меланья Трамп на базе Эндрюс в Мэриленде.
Снег в Стамбуле.
Житель Цюриха переходит дорогу на лыжах во время сильного снегопада.
Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии.
Пожарные на месте мощного взрыва в Мадриде.
Эфиопский православный христианин готовится к празднику Богоявления (Тимкат) в Гондаре.
Эфиопский православный христианин готовится к празднику Богоявления (Тимкат) в Гондаре.
Большая панда в Московском зоопарке.
Сторонники Движения национального сопротивления празднуют победу Йовери Мусевени на президентских выборах в Уганде.
Сторонники Движения национального сопротивления празднуют победу Йовери Мусевени на президентских выборах в Уганде.
Модели в защитных масках на показе коллекции дизайнера Ани Гокель в Берлине.
Модели в защитных масках на показе коллекции дизайнера Ани Гокель в Берлине.
Столкновения мигрантов из Гондураса с полицией Гватемалы.
Сторонники КПРФ несут цветы к мавзолею в 97-ю годовщину со дня смерти Владимира Ленина.
Сторонники КПРФ несут цветы к мавзолею в 97-ю годовщину со дня смерти Владимира Ленина.
Каскадер исполняет трюк в шоу "Стена смерти" на ярмарке в Аллахабаде.
Представители команды Knights Guard чистят лед перед игрой в Лас-Вегасе.
Представители команды Knights Guard чистят лед перед игрой в Лас-Вегасе.
Заснеженная Алушта.
Полицейские и участники акции против коронавирусных ограничений в Вене.
Полицейские и участники акции против коронавирусных ограничений в Вене.
Ванда (Vanderlecia Ortega dos Santos) из племени Уитото прививается от коронавируса в Манаусе.
Ванда (Vanderlecia Ortega dos Santos) из племени Уитото прививается от коронавируса в Манаусе.
Любитель зимнего плавания прыгает в озеро в Китае.
Фестиваль укрощения быка Джалликатту — коррида на индийский манер.
Верующие празднуют Крещение в Эфиопии.
Полицейские задерживают женщину во время демонстрации против статьи 112 УК Таиланда в Бангкоке.
Полицейские задерживают женщину во время демонстрации против статьи 112 УК Таиланда в Бангкоке.
Эммануэль Макрон осматривает войска в Бресте на северо-западе Франции.
Эммануэль Макрон осматривает войска в Бресте на северо-западе Франции.
Северное сияние в небе над общиной Муонио в Лапландии.
Дети играют в лагере для перемещенных лиц Умм-Джурн в Сирии.
Люди в защитных масках на улице Пекина.
Люди в защитных масках на улице Пекина.
Пожар в Институте сыворотки Индии, где производят вакцину от коронавируса.
Пожар в Институте сыворотки Индии, где производят вакцину от коронавируса.
Женщина выгуливает собаку в опустевшем из-за шторма "Кристоф" британском городе Хебден-Бридж.
Женщина выгуливает собаку в опустевшем из-за шторма "Кристоф" британском городе Хебден-Бридж.
Пещера Шондонг во Вьетнаме.