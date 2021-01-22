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Лучшие фото недели: подземная река, коррида по-индийски и "Стена смерти"
Лучшие фото недели: подземная река, коррида по-индийски и "Стена смерти"
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 22.01.2021
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джилл байден
коронавирус covid-19
меланья трамп
мавзолей ленина
северное сияние
эммануэль макрон
алушта
лапландия
дональд трамп
ява (остров)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джилл байден, коронавирус covid-19, меланья трамп, мавзолей ленина, северное сияние, эммануэль макрон, алушта, лапландия, дональд трамп, ява (остров), московский зоопарк, джо байден, великобритания, москва, пекин, бангкок, лас-вегас, манаус, уганда, вьетнам, великий новгород, аллахабад, сирия, стамбул, вена, цюрих, индия, сша, берлин (город), крещенские купания, вулкан, мадрид, фото, фото

Лучшие фото недели: подземная река, коррида по-индийски и "Стена смерти"

11:28 22.01.2021 (обновлено: 12:29 22.01.2021)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Alex Edelman

Дональд Трамп и Меланья Трамп на базе Эндрюс в Мэриленде.

Дональд Трамп и Меланья Трамп на базе Эндрюс, штат Мэриленд
1 из 30

Дональд Трамп и Меланья Трамп на базе Эндрюс в Мэриленде.

© AFP 2020 / Alex Edelman
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл Джейкобс во время присяги.
Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл во время присяги
2 из 30
Избранный президент США Джозеф Байден с супругой Джилл Джейкобс во время присяги.
© Sputnik / Стрингер
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© AFP 2020 / Ozan Kose

Снег в Стамбуле.

Снег в Стамбуле, Турция
3 из 30

Снег в Стамбуле.

© AFP 2020 / Ozan Kose
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЖенщины выходят из крещенской купели на реке Волхов в Великом Новгороде.
Женщины выходят из крещенской купели на реке Волхов в Великом Новгороде
4 из 30
Женщины выходят из крещенской купели на реке Волхов в Великом Новгороде.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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© REUTERS / Arnd Wiegmann

Житель Цюриха переходит дорогу на лыжах во время сильного снегопада.

Мужчина на лыжах переходит улицу во время сильного снегопада в Цюрихе, Швейцария
5 из 30

Житель Цюриха переходит дорогу на лыжах во время сильного снегопада.

© REUTERS / Arnd Wiegmann
© AFP 2020 / Agus Harianto

Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии.

Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии
6 из 30

Извержение вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии.

© AFP 2020 / Agus Harianto
© REUTERS / Susana Vera

Пожарные на месте мощного взрыва в Мадриде.

Пожарные на месте взрыва здания в Мадриде
7 из 30

Пожарные на месте мощного взрыва в Мадриде.

© REUTERS / Susana Vera
© AFP 2020 / Eduardo Soteras

Эфиопский православный христианин готовится к празднику Богоявления (Тимкат) в Гондаре.

Эфиопский православный христианин держит зонтик во время подготовки к православному Богоявлению (Тимкат) в Гондаре
8 из 30

Эфиопский православный христианин готовится к празднику Богоявления (Тимкат) в Гондаре.

© AFP 2020 / Eduardo Soteras
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Большая панда в Московском зоопарке.

Большая панда в вольере Московского зоопарка
9 из 30

Большая панда в Московском зоопарке.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba

Сторонники Движения национального сопротивления празднуют победу Йовери Мусевени на президентских выборах в Уганде.

Сторонники Движения национального сопротивления празднуют победу президента Йовери Мусевени после результатов президентских выборов в Кампале, Уганда
10 из 30

Сторонники Движения национального сопротивления празднуют победу Йовери Мусевени на президентских выборах в Уганде.

© AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba
© REUTERS / Fabrizio Bensch

Модели в защитных масках на показе коллекции дизайнера Ани Гокель в Берлине.

Модели в защитных масках на показе коллекции дизайнера Ани Гокель в Берлине
11 из 30

Модели в защитных масках на показе коллекции дизайнера Ани Гокель в Берлине.

© REUTERS / Fabrizio Bensch
© AFP 2020 / Johan Ordonez

Столкновения мигрантов из Гондураса с полицией Гватемалы.

Мигранты из Гондураса во время столкновений с полицией Гватемалы
12 из 30

Столкновения мигрантов из Гондураса с полицией Гватемалы.

© AFP 2020 / Johan Ordonez
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Сторонники КПРФ несут цветы к мавзолею в 97-ю годовщину со дня смерти Владимира Ленина.

Сторонники КПРФ на церемонии возложения цветов к Мавзолею В. И. Ленина на Красной площади в Москве
13 из 30

Сторонники КПРФ несут цветы к мавзолею в 97-ю годовщину со дня смерти Владимира Ленина.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AFP 2020 / Sanjay Kanojia

Каскадер исполняет трюк в шоу "Стена смерти" на ярмарке в Аллахабаде.

Каскадер исполняет трюк в шоу Стена смерти на ярмарке во время фестиваля Magh Mela в Аллахабаде
14 из 30

Каскадер исполняет трюк в шоу "Стена смерти" на ярмарке в Аллахабаде.

© AFP 2020 / Sanjay Kanojia
© AFP 2020 / Getty Images//Ethan Miller

Представители команды Knights Guard чистят лед перед игрой в Лас-Вегасе.

Представители команды Knights Guard чистят лед перед игрой в Лас-Вегасе, штат Невада
15 из 30

Представители команды Knights Guard чистят лед перед игрой в Лас-Вегасе.

© AFP 2020 / Getty Images//Ethan Miller
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк

Заснеженная Алушта.

Заснеженные улицы в Алуште
16 из 30

Заснеженная Алушта.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанк

Полицейские и участники акции против коронавирусных ограничений в Вене.

Акция против мер по борьбе с коронавирусом в Австрии
17 из 30

Полицейские и участники акции против коронавирусных ограничений в Вене.

© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
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© REUTERS / Bruno Kelly

Ванда (Vanderlecia Ortega dos Santos) из племени Уитото прививается от коронавируса в Манаусе.

Ванда (Vanderlecia Ortega dos Santos) из племени Уитото во время прививки от коронавируса в Манаусе
18 из 30

Ванда (Vanderlecia Ortega dos Santos) из племени Уитото прививается от коронавируса в Манаусе.

© REUTERS / Bruno Kelly
© AFP 2020 / STR

Любитель зимнего плавания прыгает в озеро в Китае.

Любитель зимнего плавания прыгает в частично замерзшее озеро в Шэньяне, Китай
19 из 30

Любитель зимнего плавания прыгает в озеро в Китае.

© AFP 2020 / STR
© AFP 2020 / Arun Sankar

Фестиваль укрощения быка Джалликатту — коррида на индийский манер.

Индийский фестиваль Джалликатту
20 из 30

Фестиваль укрощения быка Джалликатту — коррида на индийский манер.

© AFP 2020 / Arun Sankar
© AFP 2020 / Eduardo Soteras

Верующие празднуют Крещение в Эфиопии.

Эфиопские верующие во время празднования Тимката в Гондэре
21 из 30

Верующие празднуют Крещение в Эфиопии.

© AFP 2020 / Eduardo Soteras
© AFP 2020 / Jack Taylor

Полицейские задерживают женщину во время демонстрации против статьи 112 УК Таиланда в Бангкоке.

Сотрудники полиции задерживают женщину во время демонстрации против статьи 112 УК Таиланда в Бангкоке
22 из 30

Полицейские задерживают женщину во время демонстрации против статьи 112 УК Таиланда в Бангкоке.

© AFP 2020 / Jack Taylor
© AFP 2020 / Pool / Stephane Mahe

Эммануэль Макрон осматривает войска в Бресте на северо-западе Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон осматривает войска в Бресте
23 из 30

Эммануэль Макрон осматривает войска в Бресте на северо-западе Франции.

© AFP 2020 / Pool / Stephane Mahe
© REUTERS / Alexander Kuznetsov

Северное сияние в небе над общиной Муонио в Лапландии.

Северное сияние в небе над Муонио в Лапландии
24 из 30

Северное сияние в небе над общиной Муонио в Лапландии.

© REUTERS / Alexander Kuznetsov
© AFP 2020 / Abdulaziz Ketaz

Дети играют в лагере для перемещенных лиц Умм-Джурн в Сирии.

Дети играют в лагере для перемещенных лиц Умм-Джурн в Сирии
25 из 30

Дети играют в лагере для перемещенных лиц Умм-Джурн в Сирии.

© AFP 2020 / Abdulaziz Ketaz
© AP Photo / Ng Han Guan

Люди в защитных масках на улице Пекина.

Люди в защитных масках на улице Пекина
26 из 30

Люди в защитных масках на улице Пекина.

© AP Photo / Ng Han Guan
© AP Photo / Rafiq Maqbool

Пожар в Институте сыворотки Индии, где производят вакцину от коронавируса.

Пожар в Институте сыворотки Индии, где производят вакцину от коронавируса
27 из 30

Пожар в Институте сыворотки Индии, где производят вакцину от коронавируса.

© AP Photo / Rafiq Maqbool
© REUTERS / Phil Noble

Женщина выгуливает собаку в опустевшем из-за шторма "Кристоф" британском городе Хебден-Бридж.

Женщина выгуливает собаку в опустевшем в преддверии шторма Кристоф городе Хебден Бридж в Великобритании
28 из 30

Женщина выгуливает собаку в опустевшем из-за шторма "Кристоф" британском городе Хебден-Бридж.

© REUTERS / Phil Noble
© AFP 2020 / Nhac Nguyen

Пещера Шондонг во Вьетнаме.

Пещера Шондонг, Вьетнам
29 из 30

Пещера Шондонг во Вьетнаме.

© AFP 2020 / Nhac Nguyen
© AP Photo / Abdi LatiefПоследствия землетрясения в Индонезии.
Последствия землетрясения в Индонезии
30 из 30
Последствия землетрясения в Индонезии.
© AP Photo / Abdi Latief
 
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