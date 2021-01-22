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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210122/effektivnost-1594223827.html
Pfizer и AstraZeneca эффективны против британского штамма, заявил Джонсон
Pfizer и AstraZeneca эффективны против британского штамма, заявил Джонсон
Вакцины Pfizer и AstraZeneca действуют против "британского" штамма коронавируса, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T20:25
2021-01-22T20:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
борис джонсон
astrazeneca
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 22 янв – РИА Новости, Мария Табак. Вакцины Pfizer и AstraZeneca действуют против "британского" штамма коронавируса, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Все свидетельствует о том, что обе вакцины остаются эффективными и против прежнего варианта, и против нового варианта коронавируса", - сказал Джонсон на брифинге.В настоящее время в Великобритании прививают американо-германской вакциной Pfizer и британской AstraZeneca, недавно список одобренных для использования в Соединенном Королевстве вакцин пополнила американская Moderna, первые поставки препарата запланированы на весну. Вакцинация осуществляется бесплатно, по письменному приглашению Национальной системы здравоохранения (NHS) в порядке строгой очередности: начиная с жильцов домов престарелых и работающих с ними медиков и соцработников, врачей, работающих в красных зонах и далее по возрасту, начиная с самых старших. Как ожидается, к середине февраля будут привиты жители страны старше 70 лет, а также пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями.Между тем, Великобритания сейчас находится на первом месте в мире по показателю суточной смертности от COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594222031.html
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, борис джонсон, astrazeneca , великобритания, в мире

Pfizer и AstraZeneca эффективны против британского штамма, заявил Джонсон

20:25 22.01.2021 (обновлено: 20:27 22.01.2021)
 
© REUTERS / POOL / Eddie MulhollandПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© REUTERS / POOL / Eddie Mulholland
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 22 янв – РИА Новости, Мария Табак. Вакцины Pfizer и AstraZeneca действуют против "британского" штамма коронавируса, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Все свидетельствует о том, что обе вакцины остаются эффективными и против прежнего варианта, и против нового варианта коронавируса", - сказал Джонсон на брифинге.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записывает видеообращение после выписки из госпиталя - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
Вчера, 20:10Распространение коронавируса
Джонсон назвал британский штамм коронавируса более смертоносным
В настоящее время в Великобритании прививают американо-германской вакциной Pfizer и британской AstraZeneca, недавно список одобренных для использования в Соединенном Королевстве вакцин пополнила американская Moderna, первые поставки препарата запланированы на весну. Вакцинация осуществляется бесплатно, по письменному приглашению Национальной системы здравоохранения (NHS) в порядке строгой очередности: начиная с жильцов домов престарелых и работающих с ними медиков и соцработников, врачей, работающих в красных зонах и далее по возрасту, начиная с самых старших. Как ожидается, к середине февраля будут привиты жители страны старше 70 лет, а также пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями.
Между тем, Великобритания сейчас находится на первом месте в мире по показателю суточной смертности от COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыБорис ДжонсонAstraZenecaВеликобританияВ мире
 
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