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Pfizer и AstraZeneca эффективны против британского штамма, заявил Джонсон
Pfizer и AstraZeneca эффективны против британского штамма, заявил Джонсон
Вакцины Pfizer и AstraZeneca действуют против "британского" штамма коронавируса, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T20:25
2021-01-22T20:25
2021-01-22T20:27
распространение коронавируса
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борис джонсон
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ЛОНДОН, 22 янв – РИА Новости, Мария Табак. Вакцины Pfizer и AstraZeneca действуют против "британского" штамма коронавируса, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон."Все свидетельствует о том, что обе вакцины остаются эффективными и против прежнего варианта, и против нового варианта коронавируса", - сказал Джонсон на брифинге.В настоящее время в Великобритании прививают американо-германской вакциной Pfizer и британской AstraZeneca, недавно список одобренных для использования в Соединенном Королевстве вакцин пополнила американская Moderna, первые поставки препарата запланированы на весну. Вакцинация осуществляется бесплатно, по письменному приглашению Национальной системы здравоохранения (NHS) в порядке строгой очередности: начиная с жильцов домов престарелых и работающих с ними медиков и соцработников, врачей, работающих в красных зонах и далее по возрасту, начиная с самых старших. Как ожидается, к середине февраля будут привиты жители страны старше 70 лет, а также пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями.Между тем, Великобритания сейчас находится на первом месте в мире по показателю суточной смертности от COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210122/koronavirus-1594222031.html
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коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, борис джонсон, astrazeneca , великобритания, в мире