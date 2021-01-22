https://ria.ru/20210122/dolgoletie-1594094518.html

Названы простые способы продлить жизнь

Названы простые способы продлить жизнь

Британский врач-терапевт Тим Лебенс назвал основные принципы питания, увеличивающие продолжительность жизни. Об этом пишет Express. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T01:26

2021-01-22T01:26

2021-01-22T01:26

долголетие

весь мир

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Британский врач-терапевт Тим Лебенс назвал основные принципы питания, увеличивающие продолжительность жизни. Об этом пишет Express.В первую очередь, советует медик, необходимо отказаться от употребления сахара. "Сахар – один из самых больших тихий убийц", - подчеркнул он.Следует также сократить потребление соли. Предельная допустимая доза для взрослого человека составляет шесть граммов – не более одной чайной ложки, отметил Лебенс.Кроме того, необходимо употреблять растительную пищу. Чечевица, горох, орехи и нут содержат жизненно важные для организма питательные вещества, белки и углеводы. Не стоит, по словам медика, забывать и о "красочных" овощах.Важно следить за тем, чтобы человек не переедал. Для этого врач рекомендует есть медленно и использовать тарелки меньшего размера. Кишечнику, отметил Лебенс, требуется около 20 минут, чтобы сообщить мозгу о сытости.В заключении врач настоятельно порекомендовал употреблять не менее двух литров жидкости в сутки, чтобы поддерживать высокий уровень гидратации организма.Ранее нутрициолог Марк Гилберт назвал ряд правил, выполнение которых способно улучшить здоровье. В их числе: сокращение потребления калорий и регулярное употребление зеленого чая.

https://ria.ru/20210105/dolgoletie-1592008423.html

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долголетие, весь мир