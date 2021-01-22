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https://ria.ru/20210122/dogovor-1594118863.html
Эксперт оценил ситуацию с продлением договора СНВ-3
Эксперт оценил ситуацию с продлением договора СНВ-3
Россия и США могут продлить ДСНВ-3 протоколом, чтобы успеть до 5 февраля, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН,... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T10:49
2021-01-22T10:57
договор снв-3
российская академия наук
анатолий антонов
китай
вашингтон (город)
сша
безопасность
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия и США могут продлить ДСНВ-3 протоколом, чтобы успеть до 5 февраля, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович."И Россия, и США публично высказались за продление ДСНВ на полный срок, то есть на пять лет, без предварительных условий. Вероятно, с учетом личных контактов официальных лиц администрации Байдена с послом Анатолием Антоновым в Вашингтоне, также что-то передано и "на бумаге", - сказал эксперт.Теперь, отметил он, остается вопрос о формальной стороне."Возможно, нас ждет "протокол о продлении", подобный тому, что в конце прошлого года был подписан с КНР по поводу Соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей - он прямо предусматривает временное применение до завершения внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, то есть в случае России - полноценной процедуры ратификации с участием Федерального собрания",- добавил Стефанович.По его словам, после продления договора одной из первоочередных задач должно стать создание условий для проведения полноценных инспекций, а также заседания двухсторонней консультационной комиссии, так как эти процессы оказались "на паузе" в связи с пандемией.Также интерес представляет возможность совместного заявления двух стран о дальнейших шагах в области контроля над вооружениями, либо каких-то более-менее синхронизированных односторонних инициатив."Ряд западных экспертов высказывают опасения, что в случае продления на пять лет, на те же самые пять лет весь процесс консультаций в области "стратдел" будет заморожен. Полагаю, это маловероятно, так как российская сторона сформулировала весьма конкретные предложения, как минимум, по общему направлению дальнейшей совместной работы, и подтвердила их актуальность; есть своя повестка и у новой американской администрации. В общем, думается, скучать не придется никому",- уверен эксперт.
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/bayden-1594117634.html
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договор снв-3, российская академия наук, анатолий антонов, китай, вашингтон (город), сша, безопасность

Эксперт оценил ситуацию с продлением договора СНВ-3

10:49 22.01.2021 (обновлено: 10:57 22.01.2021)
 
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Залповый пуск четырех баллистических ракет Булава в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки Владимир Мономах в Охотском море - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
© РИА Новости / УПСИ МО РФ
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия и США могут продлить ДСНВ-3 протоколом, чтобы успеть до 5 февраля, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.
"И Россия, и США публично высказались за продление ДСНВ на полный срок, то есть на пять лет, без предварительных условий. Вероятно, с учетом личных контактов официальных лиц администрации Байдена с послом Анатолием Антоновым в Вашингтоне, также что-то передано и "на бумаге", - сказал эксперт.
Теперь, отметил он, остается вопрос о формальной стороне.
"Возможно, нас ждет "протокол о продлении", подобный тому, что в конце прошлого года был подписан с КНР по поводу Соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей - он прямо предусматривает временное применение до завершения внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, то есть в случае России - полноценной процедуры ратификации с участием Федерального собрания",- добавил Стефанович.
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По его словам, после продления договора одной из первоочередных задач должно стать создание условий для проведения полноценных инспекций, а также заседания двухсторонней консультационной комиссии, так как эти процессы оказались "на паузе" в связи с пандемией.
Также интерес представляет возможность совместного заявления двух стран о дальнейших шагах в области контроля над вооружениями, либо каких-то более-менее синхронизированных односторонних инициатив.
"Ряд западных экспертов высказывают опасения, что в случае продления на пять лет, на те же самые пять лет весь процесс консультаций в области "стратдел" будет заморожен. Полагаю, это маловероятно, так как российская сторона сформулировала весьма конкретные предложения, как минимум, по общему направлению дальнейшей совместной работы, и подтвердила их актуальность; есть своя повестка и у новой американской администрации. В общем, думается, скучать не придется никому",- уверен эксперт.
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Договор СНВ-3Российская академия наукАнатолий АнтоновКитайВашингтон (город)СШАБезопасность
 
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