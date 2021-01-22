https://ria.ru/20210122/dogovor-1594118863.html

Эксперт оценил ситуацию с продлением договора СНВ-3

Эксперт оценил ситуацию с продлением договора СНВ-3

Россия и США могут продлить ДСНВ-3 протоколом, чтобы успеть до 5 февраля, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН,... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T10:49

2021-01-22T10:49

2021-01-22T10:57

договор снв-3

российская академия наук

анатолий антонов

китай

вашингтон (город)

сша

безопасность

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия и США могут продлить ДСНВ-3 протоколом, чтобы успеть до 5 февраля, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович."И Россия, и США публично высказались за продление ДСНВ на полный срок, то есть на пять лет, без предварительных условий. Вероятно, с учетом личных контактов официальных лиц администрации Байдена с послом Анатолием Антоновым в Вашингтоне, также что-то передано и "на бумаге", - сказал эксперт.Теперь, отметил он, остается вопрос о формальной стороне."Возможно, нас ждет "протокол о продлении", подобный тому, что в конце прошлого года был подписан с КНР по поводу Соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей - он прямо предусматривает временное применение до завершения внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, то есть в случае России - полноценной процедуры ратификации с участием Федерального собрания",- добавил Стефанович.По его словам, после продления договора одной из первоочередных задач должно стать создание условий для проведения полноценных инспекций, а также заседания двухсторонней консультационной комиссии, так как эти процессы оказались "на паузе" в связи с пандемией.Также интерес представляет возможность совместного заявления двух стран о дальнейших шагах в области контроля над вооружениями, либо каких-то более-менее синхронизированных односторонних инициатив."Ряд западных экспертов высказывают опасения, что в случае продления на пять лет, на те же самые пять лет весь процесс консультаций в области "стратдел" будет заморожен. Полагаю, это маловероятно, так как российская сторона сформулировала весьма конкретные предложения, как минимум, по общему направлению дальнейшей совместной работы, и подтвердила их актуальность; есть своя повестка и у новой американской администрации. В общем, думается, скучать не придется никому",- уверен эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/bayden-1594117634.html

https://ria.ru/20210122/kosachev-1594106145.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, российская академия наук, анатолий антонов, китай, вашингтон (город), сша, безопасность