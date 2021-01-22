https://ria.ru/20210122/covid-pasporta-1594217951.html
Эпидемиолог сомневается в том, что вакцинация откроет границы
Эпидемиолог сомневается в том, что вакцинация откроет границы
Ученые не выработали единой стратегии по эффективности COVID-паспортов, так как нет ответа на вопрос, сколько сохраняется поствакцинальный иммунитет, заявил... РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T19:36
2021-01-22T19:36
2021-01-22T19:36
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
валентина матвиенко
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Ученые не выработали единой стратегии по эффективности COVID-паспортов, так как нет ответа на вопрос, сколько сохраняется поствакцинальный иммунитет, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Я не отличался бы таким оптимизмом, что это (вакцинация) откроет нам границы", - сказал Горелов в эфире телеканала "Доктор".Он отметил, что сейчас никто в мире не может ответить на вопрос, как долго сохраняется поствакцинальный иммунитет."Поэтому, с одной стороны, мы можем сказать, что вакцина защищает, а с другой стороны, вы едете в Британию, где новый британский штамм. Поэтому не выработана единая стратегия учеными для того, чтобы решить вопрос, даст что-то этот паспорт или не даст", - добавил Горелов.Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что "ковидные паспорта" в России вводиться не будут.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593971027.html
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вакцинация россиян от covid-19, александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, валентина матвиенко, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, общество