https://ria.ru/20210122/bolnichnyy-1594177485.html

Оплата больничного листа: куда звонить и когда ждать поступления средств

Оплата больничного листа: куда звонить и когда ждать поступления средств

В декабре 2020 года вступили в силу новые правила оформления больничного листа. О процедуре и порядке оплаты - в материале РИА Новости. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T16:02

2021-01-22T16:02

2021-01-22T16:02

больничный

россия

фонд социального страхования рф

работа

общество

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. В декабре 2020 года вступили в силу новые правила оформления больничного листа. О процедуре и порядке оплаты - в материале РИА Новости.Впервые электронные листы нетрудоспособности (ЭЛН) начали выдавать еще в 2017 году по желанию заболевшего, все эти данные хранятся в базе Фонда социального страхования (ФСС). По новым правилам с 14 декабря 2020 года оформить электронный больничный стало проще. Его выдает медицинская организация с лицензией, а также фельдшеры, если на них возложены функции лечащего доктора, и зубные врачи. Также в правилах обозначены особенности выдачи больничных при карантине, по беременности и родам и прочее. Для оформления электронного листа нетрудоспособности теперь потребуется СНИЛС гражданина.Кроме этого, с 1 января 2021 года вся страна перешла на проект “Прямые выплаты”, который предполагает начисление страховых пособий работникам напрямую ФСС, а не бухгалтерией предприятия. При этом сотрудник, как и прежде, должен предоставить компании документы, подтверждающие болезнь - больничный лист, справки и т.д. Как работает электронный больничный? “Электронный больничный оформляется так же, как и обычный, - рассказала РИА Новости заместитель управляющего Смоленского регионального отделения Фонда социального страхования Милена Филимонова. - Нужно просто сказать врачу, что вы хотите оформить ЭЛН. Он сформирует его в системе ФСС. Потом, когда человек выздоравливает, врач закрывает больничный и дает талончик, на котором указаны сведения об ЭЛН, включая его номер. Именно этот номер работник сообщает своему работодателю, причем любым удобным для него способом - смс-сообщением, по телефону или электронной почте. Работодатель, в свою очередь, заполняет сведения о заработке и стаже работника, которые необходимы для расчета, а также другие данные. Затем он направляет сведения в ФСС для оплаты больничного уже в рамках "Прямых выплат"”. В течение какого времени ФСС оплачивает больничный?Эксперт рассказала, через какое время после сдачи больничного выплачивают деньги. У работодателя есть 5 календарных дней, чтобы передать комплект документов в Фонд социального страхования. Зачастую даже предприятия малого бизнеса направляют сведения для назначения выплаты по временной нетрудоспособности в электронном виде ("электронный реестр сведений"), так как это намного удобнее и быстрее. Обязательное предоставление электронного реестра сведений предусмотрено для страхователей с численностью более 25 человек. Если все верно, то выплаты по больничному листу осуществляются в течение 10 календарных дней с момента получения реестра либо комплекта документов на бумажном носителе. Куда перечислить пособие – выбирает гражданин самостоятельно, о чем предварительно сообщает своему работодателю. Это может быть номер банковского счета и дополнительные банковские реквизиты. Также есть возможность получить пособие почтовым переводом, для этого необходимо сообщить фактический адрес проживания. Где посмотреть электронный больничный лист?Ознакомиться с информацией об оформленном ЭЛН можно: - на сайте Фонда социального страхования в Личном кабинете. Вход в Личный кабинет осуществляется с использованием тех же логина и пароля, что и для портала Госуслуг; - на сайте Госуслуг; - в мобильном приложении “Социальный навигатор”.Также можно позвонить по поводу больничного листа можно по номеру Фонда социального страхования. Телефоны горячих линии ФСС во всех регионах есть на их сайте. Так, телефон горячей линии в Москве - (495) 650-19-17, в Санкт-Петербурге - (812) 677-87-17. Дополнительная информацияПо новым правилам больничный по уходу за больным ребенком возрасте от 7 до 15 лет не будет ограничен по срокам, но оплату можно будет получить только за 15 дней. Если один родитель находится в отпуске по уходу за ребенком, другой родитель может взять больничный по уходу за вторым. Кроме этого, если женщине по каким-то причинам еще не оформили больничный для предоставления отпуска по беременности и родам, он будет выдан в родильном доме. Также введена новая норма - если ребенок родился на малом сроке беременности (до 22 недель) и пережил 6 суток, то больничный по беременности и родам больничный будет выдан на полный срок, как при осложненных преждевременных родах. В условиях угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, оформлять листки нетрудоспособности можно будет дистанционно, по видеосвязи с врачом. При возникновении любых проблем, связанных с больничным листом, следует обратиться в ФСС. Специалисты Фонда всегда ответят на вопросы, разъяснят порядок действий в определенных ситуациях и подскажут, когда ожидать выплаты пособий.

https://ria.ru/20201006/gosuslugi-1578467859.html

https://ria.ru/20201110/bolnichnye-1583939906.html

https://ria.ru/20210101/yanvar-1588748415.html

https://ria.ru/20210102/mrot-1591822318.html

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больничный, россия, фонд социального страхования рф, работа, общество