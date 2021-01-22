https://ria.ru/20210122/blokirovka-1594221165.html

"ВКонтакте" заблокировала группы, посвященные незаконным акциям 23 января

"ВКонтакте" заблокировала группы, посвященные незаконным акциям 23 января

Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора заблокировала информацию, посвященную несанкционированным акциям 23... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T20:05

2021-01-22T20:05

2021-01-22T20:15

tiktok

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

вконтакте

генеральная прокуратура рф

общество

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора заблокировала информацию, посвященную несанкционированным акциям 23 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети."Информация была заблокирована на основании решения Генеральной прокуратуры и предписания Роскомнадзора", - сказали в пресс-службе ВК.Ранее Роскомнадзор заявил, что выявил информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях в соцсетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, и все эти шесть интернет-площадок планирует оштрафовать за нарушение закона. Ведомство пригласило представителей соцсетей на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.41 КоАП РФ.Согласно нормам этой статьи, вступившим в силу с 10 января 2021 года, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.В пятницу Роскомнадзор сообщил, что соцсети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях, пока больше всего такой выявленной информации удалили YouTube и "ВКонтакте" - по 50%, а TikTok, где наибольшая активность по распространению таких призывов, пока удалил 38%.

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/rosgvardiya-1594138872.html

https://ria.ru/20190726/1556886505.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), вконтакте, генеральная прокуратура рф, общество