"ВКонтакте" заблокировала группы, посвященные незаконным акциям 23 января
20:05 22.01.2021 (обновлено: 20:15 22.01.2021)
© Фото : ВКонтактеЛоготип ВКонтакте на экране смартфона
© Фото : ВКонтакте
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" (ВК) по требованию Генпрокуратуры и Роскомнадзора заблокировала информацию, посвященную несанкционированным акциям 23 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцсети.
"Информация была заблокирована на основании решения Генеральной прокуратуры и предписания Роскомнадзора", - сказали в пресс-службе ВК.
Ранее Роскомнадзор заявил, что выявил информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях в соцсетях TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, и все эти шесть интернет-площадок планирует оштрафовать за нарушение закона. Ведомство пригласило представителей соцсетей на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 13.41 КоАП РФ.
Согласно нормам этой статьи, вступившим в силу с 10 января 2021 года, нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцем сайта или информационного ресурса влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки.
В пятницу Роскомнадзор сообщил, что соцсети удаляют призывы к детям участвовать в незаконных массовых акциях, пока больше всего такой выявленной информации удалили YouTube и "ВКонтакте" - по 50%, а TikTok, где наибольшая активность по распространению таких призывов, пока удалил 38%.
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