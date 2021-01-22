https://ria.ru/20210122/alibasov-1594213369.html
Бари Алибасов попал в реанимацию
Бари Алибасов попал в реанимацию
Продюсера Бари Алибасова положили в отделение реанимации одной из московских больниц, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-22T19:11
2021-01-22T19:11
2021-01-22T19:11
шоубиз
бари алибасов
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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Продюсера Бари Алибасова положили в отделение реанимации одной из московских больниц, сообщает РЕН ТВ. Сын Алибасова привез его в отделение наркологии. Врачи осмотрели продюсера, после чего решили положить в реанимацию. На опубликованных кадрах продюсер утверждает, что абсолютно здоров, при этом его речь затруднена. Отмечается, что в последние недели его состояние сильно ухудшилось, он еле держится на ногах. Точный диагноз Алибасова пока неизвестен, ему предстоят обследования.
https://ria.ru/20201230/alibasov-1591491822.html
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бари алибасов
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости.
Продюсера Бари Алибасова
положили в отделение реанимации одной из московских больниц, сообщает РЕН ТВ
.
Сын Алибасова привез его в отделение наркологии. Врачи осмотрели продюсера, после чего решили положить в реанимацию.
На опубликованных кадрах продюсер утверждает, что абсолютно здоров, при этом его речь затруднена. Отмечается, что в последние недели его состояние сильно ухудшилось, он еле держится на ногах.
Точный диагноз Алибасова пока неизвестен, ему предстоят обследования.