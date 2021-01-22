https://ria.ru/20210122/alibasov-1594213369.html

Бари Алибасов попал в реанимацию

Бари Алибасов попал в реанимацию

Продюсера Бари Алибасова положили в отделение реанимации одной из московских больниц, сообщает РЕН ТВ. РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-22T19:11

2021-01-22T19:11

2021-01-22T19:11

шоубиз

бари алибасов

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МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Продюсера Бари Алибасова положили в отделение реанимации одной из московских больниц, сообщает РЕН ТВ. Сын Алибасова привез его в отделение наркологии. Врачи осмотрели продюсера, после чего решили положить в реанимацию. На опубликованных кадрах продюсер утверждает, что абсолютно здоров, при этом его речь затруднена. Отмечается, что в последние недели его состояние сильно ухудшилось, он еле держится на ногах. Точный диагноз Алибасова пока неизвестен, ему предстоят обследования.

https://ria.ru/20201230/alibasov-1591491822.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бари алибасов