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Президент Чехии призвал не делать из Навального мученика
Президент Чехии призвал не делать из Навального мученика
Делать из Алексея Навального мученика излишне, заявил в четверг в интервью пражской газете Mladá fronta DNES чешский президент Милош Земан. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T09:45
2021-01-21T09:46
госпитализация алексея навального
милош земан
алексей навальный
чехия
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ПРАГА, 21 янв – РИА Новости. Делать из Алексея Навального мученика излишне, заявил в четверг в интервью пражской газете Mladá fronta DNES чешский президент Милош Земан.Глава Чехии сравнил ситуацию с Навальным с ситуацией с заблокированием страницы бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter."Поместить кого-либо в заключение – это форма цензуры. Цензуры кандидата", - сказал Земан.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о блогере Алексее Навальном.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках арестовала Навального на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
https://ria.ru/20210121/navalnyy-1593955570.html
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госпитализация алексея навального, милош земан, алексей навальный, чехия, в мире

Президент Чехии призвал не делать из Навального мученика

09:45 21.01.2021 (обновлено: 09:46 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017
 Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ПРАГА, 21 янв – РИА Новости. Делать из Алексея Навального мученика излишне, заявил в четверг в интервью пражской газете Mladá fronta DNES чешский президент Милош Земан.
"Думаю, что излишне, чтобы из него (Навального) делали мученика. Пусть выступает кандидатом, пусть борется за симпатии избирателей", - заявил Земан.
Глава Чехии сравнил ситуацию с Навальным с ситуацией с заблокированием страницы бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter.
"Поместить кого-либо в заключение – это форма цензуры. Цензуры кандидата", - сказал Земан.
Алексей Навальный в Германии - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
09:43
Генпрокуратура направила Германии новый запрос по Навальному
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о блогере Алексее Навальном.
В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках арестовала Навального на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
Здание Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
03:08
СМИ: Европарламент потребует остановить "СП — 2" из-за Навального
 
Госпитализация Алексея НавальногоМилош ЗеманАлексей НавальныйЧехияВ мире
 
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