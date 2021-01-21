https://ria.ru/20210121/zeman-1593956290.html

Президент Чехии призвал не делать из Навального мученика

Президент Чехии призвал не делать из Навального мученика

Делать из Алексея Навального мученика излишне, заявил в четверг в интервью пражской газете Mladá fronta DNES чешский президент Милош Земан. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T09:45

2021-01-21T09:45

2021-01-21T09:46

госпитализация алексея навального

милош земан

алексей навальный

чехия

в мире

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ПРАГА, 21 янв – РИА Новости. Делать из Алексея Навального мученика излишне, заявил в четверг в интервью пражской газете Mladá fronta DNES чешский президент Милош Земан.Глава Чехии сравнил ситуацию с Навальным с ситуацией с заблокированием страницы бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter."Поместить кого-либо в заключение – это форма цензуры. Цензуры кандидата", - сказал Земан.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о блогере Алексее Навальном.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках арестовала Навального на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.

https://ria.ru/20210121/navalnyy-1593955570.html

https://ria.ru/20210121/navalnyy-1593938087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, милош земан, алексей навальный, чехия, в мире