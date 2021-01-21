https://ria.ru/20210121/vertolet-1594070238.html

Азербайджан запросил правовую помощь от России по делу о сбитом Ми-24

Азербайджан запросил правовую помощь от России по делу о сбитом Ми-24

Баку отправил Москве ходатайство об оказании правовой помощи по делу о сбитом российском вертолете Ми-24, заявили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T19:56

2021-01-21T19:56

2021-01-21T20:22

крушение российского вертолета в армении

генпрокуратура азербайджана

ми-24

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 21 янв — РИА Новости. Баку отправил Москве ходатайство об оказании правовой помощи по делу о сбитом российском вертолете Ми-24, заявили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.Девятого ноября Минобороны России сообщило, что ВС Азербайджана сбили Ми-24 в воздушном пространстве над Арменией, вне зоны боевых действий. В результате погибли два члена экипажа, еще одного эвакуировали с травмами средней тяжести. Баку признал, что сбил российский вертолет случайно, принес извинения и выразил готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201114/karabakh-1584624309.html

азербайджан

армения

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крушение российского вертолета в армении, генпрокуратура азербайджана, ми-24, азербайджан, армения, в мире