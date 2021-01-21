Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/vertolet-1594070238.html
Азербайджан запросил правовую помощь от России по делу о сбитом Ми-24
Азербайджан запросил правовую помощь от России по делу о сбитом Ми-24
Баку отправил Москве ходатайство об оказании правовой помощи по делу о сбитом российском вертолете Ми-24, заявили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T19:56
2021-01-21T20:22
крушение российского вертолета в армении
генпрокуратура азербайджана
ми-24
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583866466_0:58:530:356_1920x0_80_0_0_154d81a2656bda6ce65b074f6b7c9be9.jpg
БАКУ, 21 янв — РИА Новости. Баку отправил Москве ходатайство об оказании правовой помощи по делу о сбитом российском вертолете Ми-24, заявили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.Девятого ноября Минобороны России сообщило, что ВС Азербайджана сбили Ми-24 в воздушном пространстве над Арменией, вне зоны боевых действий. В результате погибли два члена экипажа, еще одного эвакуировали с травмами средней тяжести. Баку признал, что сбил российский вертолет случайно, принес извинения и выразил готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201114/karabakh-1584624309.html
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583866466_55:0:530:356_1920x0_80_0_0_89eaeeaace58668b40e33be9322d25b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крушение российского вертолета в армении, генпрокуратура азербайджана, ми-24, азербайджан, армения, в мире

Азербайджан запросил правовую помощь от России по делу о сбитом Ми-24

19:56 21.01.2021 (обновлено: 20:22 21.01.2021)
 
© РИА Новости / МЧС Армении / Перейти в фотобанкОбломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении
Обломки российского вертолета Ми-24, сбитого в воздушном пространстве над территорией Армении - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / МЧС Армении
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАКУ, 21 янв — РИА Новости. Баку отправил Москве ходатайство об оказании правовой помощи по делу о сбитом российском вертолете Ми-24, заявили РИА Новости в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

"На данный момент по указанному уголовному делу ведутся интенсивные следственно-оперативные мероприятия. <...> После результатов ходатайства будет обеспечено принятие законного решения по указанному уголовному делу", — заявили в пресс-службе.

Девятого ноября Минобороны России сообщило, что ВС Азербайджана сбили Ми-24 в воздушном пространстве над Арменией, вне зоны боевых действий. В результате погибли два члена экипажа, еще одного эвакуировали с травмами средней тяжести. Баку признал, что сбил российский вертолет случайно, принес извинения и выразил готовность выплатить России компенсации. Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
В конце сентября в Нагорном Карабахе начался вооруженный конфликт, в котором Армения и Азербайджан обвинили друг друга. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. В ночь на 10 ноября Москва, Ереван и Баку подписали четвертый документ. Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
14 ноября 2020, 14:34
Путин наградил орденом Мужества экипаж сбитого Ми-24 в Армении
 
Крушение российского вертолета в АрменииГенпрокуратура АзербайджанаМи-24АзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43Поругавшаяся с офицером ВСУ киевская блогерша объяснила "выбор" России
06:19В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте
06:03Эксперт: США при любой власти продолжат считать Россию главной угрозой
05:51В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали
05:48Шахта в Кузбассе, где погибли два горняка, приостановила работу
05:27Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии
05:23Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Якутии
05:19Британцев поразили дети из Сибири, закаливающиеся при минус 25 градусах
05:13Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
05:13При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека
05:10На Чукотке совершил аварийную посадку Ми-8
04:57СМИ: на "Голосе Америки"* начались кадровые чистки
04:09Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусом
04:07В Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном доме
03:56Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку
03:38В армию поступил новейший комплекс разведки "Пенициллин"
03:27Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2
03:21Покончившую с собой американку обвинили в убийстве пятерых детей
03:16Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия
03:03Глава Пентагона резко высказался об F-35
Лента новостейМолния