https://ria.ru/20210121/vef-1593967127.html

МИД КНР: Си Цзиньпин примет участие в Давосской повестке дня ВЭФ

МИД КНР: Си Цзиньпин примет участие в Давосской повестке дня ВЭФ

Председатель КНР Си Цзиньпин 25 января по видеосвязи из Пекина примет участие в Давосской повестке дня Всемирного экономического форума (ВЭФ), заявила... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:16

2021-01-21T11:16

2021-01-21T11:16

россия-китай: главное

хуа чуньин

си цзиньпин

мид кнр

китай

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МОСКВА, 21 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин 25 января по видеосвязи из Пекина примет участие в Давосской повестке дня Всемирного экономического форума (ВЭФ), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Глава китайского государства выступит со специальной речью по приглашению основателя и исполнительного председателя ВЭФ Клауса Шваба.Официальный представитель МИД напомнила, что в январе 2017 года Си Цзиньпин выступил на открытии ежегодного совещания ВЭФ. Тогда он изложил взгляды и предложения Китая относительно экономической глобализации, а также выразил решительную поддержку данному процессу."В настоящее время пандемия COVID-19 распространяется по всему миру, мировая экономика находится в состоянии глубокой рецессии, вследствие чего одна за другой возникают проблемы общемирового масштаба, - отметила Хуа Чуньин. - Китайская сторона выражает надежду и уверенность, что предстоящее совещание ВЭФ поможет достичь глобального консенсуса, восстановить взаимное доверие, укрепить сотрудничество и способствовать решению актуальных проблем, стоящих перед международным сообществом".Дипломат заявила, что Китай неизменно стремится поддерживать и практиковать мультилатерализм, содействовать построению открытой мировой экономики, делать экономическую глобализацию более открытой, инклюзивной, сбалансированной и выгодной для всех, а также способствовать построению сообщества единой судьбы человечества.В условиях пандемии COVID-19 Китай продолжит привносить свою мудрость в глобальное сотрудничество по борьбе с коронавирусом, восстановление мировой экономики, противодействие глобальным вызовам и совершенствование системы глобального управления, добавила официальный представитель МИД КНР.

https://ria.ru/20210120/vzaimodeystvie-1593801139.html

https://ria.ru/20210118/vvp-1593476390.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хуа чуньин, си цзиньпин, мид кнр, китай