Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210121/vef-1593967127.html
МИД КНР: Си Цзиньпин примет участие в Давосской повестке дня ВЭФ
МИД КНР: Си Цзиньпин примет участие в Давосской повестке дня ВЭФ
Председатель КНР Си Цзиньпин 25 января по видеосвязи из Пекина примет участие в Давосской повестке дня Всемирного экономического форума (ВЭФ), заявила... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:16
2021-01-21T11:16
россия-китай: главное
хуа чуньин
си цзиньпин
мид кнр
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593969985_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_13321a6aa083e8f08e0fd9453f38a3f2.jpg
МОСКВА, 21 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин 25 января по видеосвязи из Пекина примет участие в Давосской повестке дня Всемирного экономического форума (ВЭФ), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.Глава китайского государства выступит со специальной речью по приглашению основателя и исполнительного председателя ВЭФ Клауса Шваба.Официальный представитель МИД напомнила, что в январе 2017 года Си Цзиньпин выступил на открытии ежегодного совещания ВЭФ. Тогда он изложил взгляды и предложения Китая относительно экономической глобализации, а также выразил решительную поддержку данному процессу."В настоящее время пандемия COVID-19 распространяется по всему миру, мировая экономика находится в состоянии глубокой рецессии, вследствие чего одна за другой возникают проблемы общемирового масштаба, - отметила Хуа Чуньин. - Китайская сторона выражает надежду и уверенность, что предстоящее совещание ВЭФ поможет достичь глобального консенсуса, восстановить взаимное доверие, укрепить сотрудничество и способствовать решению актуальных проблем, стоящих перед международным сообществом".Дипломат заявила, что Китай неизменно стремится поддерживать и практиковать мультилатерализм, содействовать построению открытой мировой экономики, делать экономическую глобализацию более открытой, инклюзивной, сбалансированной и выгодной для всех, а также способствовать построению сообщества единой судьбы человечества.В условиях пандемии COVID-19 Китай продолжит привносить свою мудрость в глобальное сотрудничество по борьбе с коронавирусом, восстановление мировой экономики, противодействие глобальным вызовам и совершенствование системы глобального управления, добавила официальный представитель МИД КНР.
https://ria.ru/20210120/vzaimodeystvie-1593801139.html
https://ria.ru/20210118/vvp-1593476390.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593969985_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56e376da42822a0e2554b5321cf7369f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хуа чуньин, си цзиньпин, мид кнр, китай

МИД КНР: Си Цзиньпин примет участие в Давосской повестке дня ВЭФ

11:16 21.01.2021
 
© AFP 2020 / Pool / Naohiko Hatta Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в Пекине
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© AFP 2020 / Pool / Naohiko Hatta
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - Проект "Россия-Китай: Главное". Председатель КНР Си Цзиньпин 25 января по видеосвязи из Пекина примет участие в Давосской повестке дня Всемирного экономического форума (ВЭФ), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Глава китайского государства выступит со специальной речью по приглашению основателя и исполнительного председателя ВЭФ Клауса Шваба.
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 11:32Россия-Китай: Главное
МИД КНР: взаимодействие КНР и РФ не имеет предела и запретных зон
Официальный представитель МИД напомнила, что в январе 2017 года Си Цзиньпин выступил на открытии ежегодного совещания ВЭФ. Тогда он изложил взгляды и предложения Китая относительно экономической глобализации, а также выразил решительную поддержку данному процессу.
"В настоящее время пандемия COVID-19 распространяется по всему миру, мировая экономика находится в состоянии глубокой рецессии, вследствие чего одна за другой возникают проблемы общемирового масштаба, - отметила Хуа Чуньин. - Китайская сторона выражает надежду и уверенность, что предстоящее совещание ВЭФ поможет достичь глобального консенсуса, восстановить взаимное доверие, укрепить сотрудничество и способствовать решению актуальных проблем, стоящих перед международным сообществом".
Виды Пекина, архивное фото - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 11:35Россия-Китай: Главное
ВВП Китая в 2020 году вырос на 2,3%
Дипломат заявила, что Китай неизменно стремится поддерживать и практиковать мультилатерализм, содействовать построению открытой мировой экономики, делать экономическую глобализацию более открытой, инклюзивной, сбалансированной и выгодной для всех, а также способствовать построению сообщества единой судьбы человечества.
В условиях пандемии COVID-19 Китай продолжит привносить свою мудрость в глобальное сотрудничество по борьбе с коронавирусом, восстановление мировой экономики, противодействие глобальным вызовам и совершенствование системы глобального управления, добавила официальный представитель МИД КНР.
 
Россия-Китай: ГлавноеХуа ЧуньинСи ЦзиньпинМИД КНРКитай
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:30Эксперт оценил возможность внедрения монетизации в Telegram
15:27В РФПИ ожидают публикации об испытаниях "Спутника V" на следующей неделе
15:27Власти Москвы подали в суд на "Что? Где? Когда?"
15:26В РФПИ оценили изменение требований к хранению вакцины "Спутник V"
15:24В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
Лента новостейМолния