https://ria.ru/20210121/twitter-1593940231.html

Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США

Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США

Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США из-за публикации про уйгуров, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление представителя Twitter. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T04:34

2021-01-21T04:34

2021-01-21T04:34

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США из-за публикации про уйгуров, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление представителя Twitter.Сообщается, что пост, в котором говорилось, что уйгурские женщины больше не являются "машинами по зачатию детей", был опубликован 7 января, но спустя сутки Twitter его удалил, заменив подписью "Этот твит больше не доступен". Как отмечает агентство, Twitter требует от владельца аккаунта вручную удалить подобное сообщение, чтобы восстановить доступ."Мы предприняли это действие в отношении этого твита из-за нарушения нашей политики против дегуманизации", - сообщил представитель Twitter.Он подчеркнул, что аккаунт посольства КНР в США по-прежнему заблокирован.США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.

https://ria.ru/20210120/twitter-1593919204.html

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китай, сша, twitter, в мире