https://ria.ru/20210121/tseny-1593963231.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на зарубежные курорты в феврале
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на зарубежные курорты в феврале
ОАЭ, Египте и Марокко в феврале возглавили список стран, открытых для россиян, пляжный отдых в которых дешевле всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:08
2021-01-21T11:08
2021-01-21T11:08
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ОАЭ, Египте и Марокко в феврале возглавили список стран, открытых для россиян, пляжный отдых в которых дешевле всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные поисковых систем и определили наиболее бюджетные направления для путешествий в теплые страны в последний месяц зимы. Там средняя температура в это время будет выше 20 градусов по Цельсию.Лидер списка — ОАЭ. Стоимость билетов в оба конца начинается от 21 тысячи рублей. Номер в трехзвездочной гостинице можно найти в среднем за 3,9 тысячи рублей в сутки. Гостям понадобится справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 (его нужно сделать максимум за 96 часов до прилета) и международная медстраховка, включающая покрытие на лечение коронавирусной инфекции. Также перед путешествием важно заполнить декларацию о состоянии здоровья и форму, подтверждающую, что турист загрузит спецприложение.Перелет в Египет обойдется как минимум в 22 тысячи рублей, зато проживание на курортах Красного моря будет стоить в среднем 2,5 тысячи рулей в сутки. На границе нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный максимум за 72 часа, и заранее позаботиться о медстраховке.В отличие от ОАЭ и Египта, в Марокко в феврале вряд ли удастся искупаться, но там тоже солнечно и погода — идеальная для экскурсий. Билеты на самолет можно найти за 23 тысячи рублей, а жилье — за 2,2 тысячи рублей на одного. С собой — отрицательный тест на коронавирус и документ, подтверждающий бронирование в отеле.Идеальный пляжный отдых в конце зимы — на Мальдивах. Билет туда можно найти за 35,5 тысячи рублей, а номер в гостинице — от 5,7 тысячи рублей в сутки. На островах ждут туристов со справкой об отсутствии COVID-19 и заполненной декларацией о состоянии здоровья. Также нужно будет предоставить авиабилеты в обе стороны и подтвердить бронь в отеле.За 38,5 тысячи рублей можно улететь в Кению. В страну пустят, если у путешественника есть виза, отрицательный тест на коронавирус (сделать за 96 часов до прилета) и заполненная заранее онлайн специальная форма.В десятку стран, где россияне могут в феврале загорать и купаться, вошли также ЮАР, Танзания, Куба, Доминикана и Бразилия.
https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html
https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html
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куда можно лететь, куда поехать, курорт, цены, туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, доминикана, куба, марокко, юар, бразилия, оаэ, мальдивы, египет, танзания, кения
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ОАЭ, Египте и Марокко в феврале возглавили список стран, открытых для россиян, пляжный отдых в которых дешевле всего, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные поисковых систем и определили наиболее бюджетные направления для путешествий в теплые страны в последний месяц зимы. Там средняя температура в это время будет выше 20 градусов по Цельсию.
Лидер списка — ОАЭ. Стоимость билетов в оба конца начинается от 21 тысячи рублей. Номер в трехзвездочной гостинице можно найти в среднем за 3,9 тысячи рублей в сутки. Гостям понадобится справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 (его нужно сделать максимум за 96 часов до прилета) и международная медстраховка, включающая покрытие на лечение коронавирусной инфекции. Также перед путешествием важно заполнить декларацию о состоянии здоровья и форму, подтверждающую, что турист загрузит спецприложение.
Перелет в Египет обойдется как минимум в 22 тысячи рублей, зато проживание на курортах Красного моря будет стоить в среднем 2,5 тысячи рулей в сутки. На границе нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный максимум за 72 часа, и заранее позаботиться о медстраховке.
В отличие от ОАЭ и Египта, в Марокко в феврале вряд ли удастся искупаться, но там тоже солнечно и погода — идеальная для экскурсий. Билеты на самолет можно найти за 23 тысячи рублей, а жилье — за 2,2 тысячи рублей на одного. С собой — отрицательный тест на коронавирус и документ, подтверждающий бронирование в отеле.
Идеальный пляжный отдых в конце зимы — на Мальдивах. Билет туда можно найти за 35,5 тысячи рублей, а номер в гостинице — от 5,7 тысячи рублей в сутки. На островах ждут туристов со справкой об отсутствии COVID-19 и заполненной декларацией о состоянии здоровья. Также нужно будет предоставить авиабилеты в обе стороны и подтвердить бронь в отеле.
За 38,5 тысячи рублей можно улететь в Кению. В страну пустят, если у путешественника есть виза, отрицательный тест на коронавирус (сделать за 96 часов до прилета) и заполненная заранее онлайн специальная форма.
В десятку стран, где россияне могут в феврале загорать и купаться, вошли также ЮАР, Танзания, Куба, Доминикана и Бразилия.