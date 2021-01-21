https://ria.ru/20210121/tseny-1593963231.html

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на зарубежные курорты в феврале

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на зарубежные курорты в феврале

ОАЭ, Египте и Марокко в феврале возглавили список стран, открытых для россиян, пляжный отдых в которых дешевле всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:08

2021-01-21T11:08

2021-01-21T11:08

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ОАЭ, Египте и Марокко в феврале возглавили список стран, открытых для россиян, пляжный отдых в которых дешевле всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные поисковых систем и определили наиболее бюджетные направления для путешествий в теплые страны в последний месяц зимы. Там средняя температура в это время будет выше 20 градусов по Цельсию.Лидер списка — ОАЭ. Стоимость билетов в оба конца начинается от 21 тысячи рублей. Номер в трехзвездочной гостинице можно найти в среднем за 3,9 тысячи рублей в сутки. Гостям понадобится справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 (его нужно сделать максимум за 96 часов до прилета) и международная медстраховка, включающая покрытие на лечение коронавирусной инфекции. Также перед путешествием важно заполнить декларацию о состоянии здоровья и форму, подтверждающую, что турист загрузит спецприложение.Перелет в Египет обойдется как минимум в 22 тысячи рублей, зато проживание на курортах Красного моря будет стоить в среднем 2,5 тысячи рулей в сутки. На границе нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный максимум за 72 часа, и заранее позаботиться о медстраховке.В отличие от ОАЭ и Египта, в Марокко в феврале вряд ли удастся искупаться, но там тоже солнечно и погода — идеальная для экскурсий. Билеты на самолет можно найти за 23 тысячи рублей, а жилье — за 2,2 тысячи рублей на одного. С собой — отрицательный тест на коронавирус и документ, подтверждающий бронирование в отеле.Идеальный пляжный отдых в конце зимы — на Мальдивах. Билет туда можно найти за 35,5 тысячи рублей, а номер в гостинице — от 5,7 тысячи рублей в сутки. На островах ждут туристов со справкой об отсутствии COVID-19 и заполненной декларацией о состоянии здоровья. Также нужно будет предоставить авиабилеты в обе стороны и подтвердить бронь в отеле.За 38,5 тысячи рублей можно улететь в Кению. В страну пустят, если у путешественника есть виза, отрицательный тест на коронавирус (сделать за 96 часов до прилета) и заполненная заранее онлайн специальная форма.В десятку стран, где россияне могут в феврале загорать и купаться, вошли также ЮАР, Танзания, Куба, Доминикана и Бразилия.

https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html

https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html

https://ria.ru/20200728/1574982415.html

доминикана

куба

марокко

юар

бразилия

оаэ

мальдивы

египет

танзания

кения

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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