Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210121/tseny-1593963231.html
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на зарубежные курорты в феврале
Эксперты рассказали, сколько стоят туры на зарубежные курорты в феврале
ОАЭ, Египте и Марокко в феврале возглавили список стран, открытых для россиян, пляжный отдых в которых дешевле всего, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:08
2021-01-21T11:08
куда можно лететь
куда поехать
курорт
цены
туристы
отдых
туризм
коронавирус covid-19
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/15/1559881534_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_8307e5e5ee77c3a06d0aba9da5f11188.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ОАЭ, Египте и Марокко в феврале возглавили список стран, открытых для россиян, пляжный отдых в которых дешевле всего, сообщает OneTwoTrip.Специалисты компании проанализировали данные поисковых систем и определили наиболее бюджетные направления для путешествий в теплые страны в последний месяц зимы. Там средняя температура в это время будет выше 20 градусов по Цельсию.Лидер списка — ОАЭ. Стоимость билетов в оба конца начинается от 21 тысячи рублей. Номер в трехзвездочной гостинице можно найти в среднем за 3,9 тысячи рублей в сутки. Гостям понадобится справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 (его нужно сделать максимум за 96 часов до прилета) и международная медстраховка, включающая покрытие на лечение коронавирусной инфекции. Также перед путешествием важно заполнить декларацию о состоянии здоровья и форму, подтверждающую, что турист загрузит спецприложение.Перелет в Египет обойдется как минимум в 22 тысячи рублей, зато проживание на курортах Красного моря будет стоить в среднем 2,5 тысячи рулей в сутки. На границе нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный максимум за 72 часа, и заранее позаботиться о медстраховке.В отличие от ОАЭ и Египта, в Марокко в феврале вряд ли удастся искупаться, но там тоже солнечно и погода — идеальная для экскурсий. Билеты на самолет можно найти за 23 тысячи рублей, а жилье — за 2,2 тысячи рублей на одного. С собой — отрицательный тест на коронавирус и документ, подтверждающий бронирование в отеле.Идеальный пляжный отдых в конце зимы — на Мальдивах. Билет туда можно найти за 35,5 тысячи рублей, а номер в гостинице — от 5,7 тысячи рублей в сутки. На островах ждут туристов со справкой об отсутствии COVID-19 и заполненной декларацией о состоянии здоровья. Также нужно будет предоставить авиабилеты в обе стороны и подтвердить бронь в отеле.За 38,5 тысячи рублей можно улететь в Кению. В страну пустят, если у путешественника есть виза, отрицательный тест на коронавирус (сделать за 96 часов до прилета) и заполненная заранее онлайн специальная форма.В десятку стран, где россияне могут в феврале загорать и купаться, вошли также ЮАР, Танзания, Куба, Доминикана и Бразилия.
https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html
https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html
https://ria.ru/20200728/1574982415.html
доминикана
куба
марокко
юар
бразилия
оаэ
мальдивы
египет
танзания
кения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/15/1559881534_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_dd0ed442e84d84e5f624b6c4b549a299.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда можно лететь, куда поехать, курорт, цены, туристы, отдых, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, доминикана, куба, марокко, юар, бразилия, оаэ, мальдивы, египет, танзания, кения

Эксперты рассказали, сколько стоят туры на зарубежные курорты в феврале

11:08 21.01.2021
 
© Depositphotos / jackqКурортный комплекс Atlantis The Palm в Дубае
Курортный комплекс Atlantis The Palm в Дубае - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Depositphotos / jackq
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. ОАЭ, Египте и Марокко в феврале возглавили список стран, открытых для россиян, пляжный отдых в которых дешевле всего, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали данные поисковых систем и определили наиболее бюджетные направления для путешествий в теплые страны в последний месяц зимы. Там средняя температура в это время будет выше 20 градусов по Цельсию.
Лидер списка — ОАЭ. Стоимость билетов в оба конца начинается от 21 тысячи рублей. Номер в трехзвездочной гостинице можно найти в среднем за 3,9 тысячи рублей в сутки. Гостям понадобится справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 (его нужно сделать максимум за 96 часов до прилета) и международная медстраховка, включающая покрытие на лечение коронавирусной инфекции. Также перед путешествием важно заполнить декларацию о состоянии здоровья и форму, подтверждающую, что турист загрузит спецприложение.
Перелет в Египет обойдется как минимум в 22 тысячи рублей, зато проживание на курортах Красного моря будет стоить в среднем 2,5 тысячи рулей в сутки. На границе нужно предъявить отрицательный тест на COVID-19, сделанный максимум за 72 часа, и заранее позаботиться о медстраховке.
Объятия - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
08:00Туризм
Обними меня! Как правильно приветствовать незнакомца в разных странах
В отличие от ОАЭ и Египта, в Марокко в феврале вряд ли удастся искупаться, но там тоже солнечно и погода — идеальная для экскурсий. Билеты на самолет можно найти за 23 тысячи рублей, а жилье — за 2,2 тысячи рублей на одного. С собой — отрицательный тест на коронавирус и документ, подтверждающий бронирование в отеле.
Идеальный пляжный отдых в конце зимы — на Мальдивах. Билет туда можно найти за 35,5 тысячи рублей, а номер в гостинице — от 5,7 тысячи рублей в сутки. На островах ждут туристов со справкой об отсутствии COVID-19 и заполненной декларацией о состоянии здоровья. Также нужно будет предоставить авиабилеты в обе стороны и подтвердить бронь в отеле.
Королевский пещерный храм Дамбулла - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 08:00Туризм
Шри-Ланка открыта! Как туда попасть и что посмотреть
За 38,5 тысячи рублей можно улететь в Кению. В страну пустят, если у путешественника есть виза, отрицательный тест на коронавирус (сделать за 96 часов до прилета) и заполненная заранее онлайн специальная форма.
В десятку стран, где россияне могут в феврале загорать и купаться, вошли также ЮАР, Танзания, Куба, Доминикана и Бразилия.
Девушка в национальном парке Найроби в Кении - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
28 июля 2020, 08:00Туризм
Африканские Мальдивы. Как правильно отдыхать в Танзании
 
Туризмкуда можно лететькуда поехатьКурортЦенытуристыОтдыхКоронавирус COVID-19ТуризмНовости - ТуризмДоминиканаКубаМароккоЮАРБразилияОАЭМальдивыЕгипетТанзанияКения
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:27В РФПИ ожидают публикации об испытаниях "Спутника V" на следующей неделе
15:27Власти Москвы подали в суд на "Что? Где? Когда?"
15:26В РФПИ оценили изменение требований к хранению вакцины "Спутник V"
15:24В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
14:36Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
Лента новостейМолния