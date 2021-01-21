https://ria.ru/20210121/tseny-1593959615.html

Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель

Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель

Минсельхоз рекомендовал региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T10:15

2021-01-21T10:15

2021-01-21T11:10

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

экономика

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Минсельхоз рекомендовал региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В то же время в министерстве подчеркнули, что оснований для резкого удорожания некоторых базовых продуктов нет, а принятые ранее правительством меры оценивают как эффективные. По данным Росстата, сахар за прошлый год подорожал на 64,5%, подсолнечное масло — на 25,9%, куриные яйца — на 15,1%, макаронные изделия — на 12,1%, картофель — на 33,8%. Благодаря действиям кабмина сахар начал дешеветь (на 1,2% по сравнению с декабрем), однако стоимость подсолнечного масла к 18 января увеличилась на 0,2%, яиц — на 0,3%, макарон — на 0,5%, пшеничной муки — на 0,7%, картофеля — на 4,9%.В конце 2020 года на ситуацию с ростом цен обратил внимание Владимир Путин. Как отметил президент, из-за удорожания базовых продуктов у россиян может не хватить денег на покупку еды, и потребовал решить вопрос. По словам главы государства, его не устраивают "надежды" правительства на то, что "на следующей неделе все стабилизируется". Он заявил об удорожании сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.Кабмин отреагировал комплексным планом: производители и торговые сети заключили соглашение, установив предельно допустимую розничную цену на масло — 110 рублей за литр и на сахар — 46 рублей за килограмм. Кроме того, с 15 февраля до 30 июня 2021 года Россия вводит квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). Стоимость продовольственной пшеницы планируют снизить до 14 тысяч рублей без НДС за тонну в центральной части страны и до 13 тысяч без НДС — к концу февраля 2021-го. Производители сахара, хлеба и переработчики муки получат господдержку. Госдума, в свою очередь, приняла закон о праве правительства самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать их стоимость. Ранее, если такие товары в одном или нескольких российских регионах за месяц дорожали на 30% и выше, кабмин мог установить предельные розничные цены на срок до 90 дней. Принятый закон опустил планку с 30 до десяти процентов, и теперь правительство сможет принимать подобные меры на срок до 90 дней в любое время.

https://ria.ru/20210113/produkt-1592851848.html

https://ria.ru/20201218/tseny-1589947633.html

https://ria.ru/20210102/podorozhanie-1589768553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество, экономика