Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/tseny-1593959615.html
Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель
Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель
Минсельхоз рекомендовал региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T10:15
2021-01-21T11:10
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590012807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9494d8272785de7f2e6e16e742dc3597.jpg
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Минсельхоз рекомендовал региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В то же время в министерстве подчеркнули, что оснований для резкого удорожания некоторых базовых продуктов нет, а принятые ранее правительством меры оценивают как эффективные. По данным Росстата, сахар за прошлый год подорожал на 64,5%, подсолнечное масло — на 25,9%, куриные яйца — на 15,1%, макаронные изделия — на 12,1%, картофель — на 33,8%. Благодаря действиям кабмина сахар начал дешеветь (на 1,2% по сравнению с декабрем), однако стоимость подсолнечного масла к 18 января увеличилась на 0,2%, яиц — на 0,3%, макарон — на 0,5%, пшеничной муки — на 0,7%, картофеля — на 4,9%.В конце 2020 года на ситуацию с ростом цен обратил внимание Владимир Путин. Как отметил президент, из-за удорожания базовых продуктов у россиян может не хватить денег на покупку еды, и потребовал решить вопрос. По словам главы государства, его не устраивают "надежды" правительства на то, что "на следующей неделе все стабилизируется". Он заявил об удорожании сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.Кабмин отреагировал комплексным планом: производители и торговые сети заключили соглашение, установив предельно допустимую розничную цену на масло — 110 рублей за литр и на сахар — 46 рублей за килограмм. Кроме того, с 15 февраля до 30 июня 2021 года Россия вводит квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). Стоимость продовольственной пшеницы планируют снизить до 14 тысяч рублей без НДС за тонну в центральной части страны и до 13 тысяч без НДС — к концу февраля 2021-го. Производители сахара, хлеба и переработчики муки получат господдержку. Госдума, в свою очередь, приняла закон о праве правительства самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать их стоимость. Ранее, если такие товары в одном или нескольких российских регионах за месяц дорожали на 30% и выше, кабмин мог установить предельные розничные цены на срок до 90 дней. Принятый закон опустил планку с 30 до десяти процентов, и теперь правительство сможет принимать подобные меры на срок до 90 дней в любое время.
https://ria.ru/20210113/produkt-1592851848.html
https://ria.ru/20201218/tseny-1589947633.html
https://ria.ru/20210102/podorozhanie-1589768553.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/13/1590012807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c4b9efadb77cc587f25d60cd633c3944.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество, экономика

Минсельхоз рекомендовал ограничить цены на макароны, яйца и картофель

10:15 21.01.2021 (обновлено: 11:10 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПолка с макаронными изделиями в магазине "Реми"
Полка с макаронными изделиями в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Минсельхоз рекомендовал региональным властям провести с производителями переговоры о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
В то же время в министерстве подчеркнули, что оснований для резкого удорожания некоторых базовых продуктов нет, а принятые ранее правительством меры оценивают как эффективные.
Мешки с сахаром на полке магазина - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
13 января, 13:05
Росстат назвал самый подорожавший в 2020 году продукт
По данным Росстата, сахар за прошлый год подорожал на 64,5%, подсолнечное масло — на 25,9%, куриные яйца — на 15,1%, макаронные изделия — на 12,1%, картофель — на 33,8%. Благодаря действиям кабмина сахар начал дешеветь (на 1,2% по сравнению с декабрем), однако стоимость подсолнечного масла к 18 января увеличилась на 0,2%, яиц — на 0,3%, макарон — на 0,5%, пшеничной муки — на 0,7%, картофеля — на 4,9%.
В конце 2020 года на ситуацию с ростом цен обратил внимание Владимир Путин. Как отметил президент, из-за удорожания базовых продуктов у россиян может не хватить денег на покупку еды, и потребовал решить вопрос. По словам главы государства, его не устраивают "надежды" правительства на то, что "на следующей неделе все стабилизируется". Он заявил об удорожании сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
Кабмин отреагировал комплексным планом: производители и торговые сети заключили соглашение, установив предельно допустимую розничную цену на масло — 110 рублей за литр и на сахар — 46 рублей за килограмм.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря 2020, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
Кроме того, с 15 февраля до 30 июня 2021 года Россия вводит квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). Стоимость продовольственной пшеницы планируют снизить до 14 тысяч рублей без НДС за тонну в центральной части страны и до 13 тысяч без НДС — к концу февраля 2021-го. Производители сахара, хлеба и переработчики муки получат господдержку.
Госдума, в свою очередь, приняла закон о праве правительства самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать их стоимость. Ранее, если такие товары в одном или нескольких российских регионах за месяц дорожали на 30% и выше, кабмин мог установить предельные розничные цены на срок до 90 дней. Принятый закон опустил планку с 30 до десяти процентов, и теперь правительство сможет принимать подобные меры на срок до 90 дней в любое время.
Правительство установит предельные цены на сахар и подсолнечное масло - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
2 января, 08:00
Стоп, подорожание: как сдержат цены на продукты и коммуналку
 
РоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ОбществоЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:27В РФПИ ожидают публикации об испытаниях "Спутника V" на следующей неделе
15:27Власти Москвы подали в суд на "Что? Где? Когда?"
15:26В РФПИ оценили изменение требований к хранению вакцины "Спутник V"
15:24В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
14:36Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
Лента новостейМолния