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https://ria.ru/20210121/telegram-1594019654.html
Эксперт оценил возможность внедрения монетизации в Telegram
Эксперт оценил возможность внедрения монетизации в Telegram
Проблема восприятия пользователями нововведений, связанных с началом монетизации в Telegram, может увеличить срок их внедрения, заявил РИА Новости глава... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:30
2021-01-21T17:22
telegram (приложение)
денис кусков
павел дуров
технологии
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Проблема восприятия пользователями нововведений, связанных с началом монетизации в Telegram, может увеличить срок их внедрения, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.Ранее основатель мессенджера Павел Дуров объявил, что Telegram запустит собственную рекламную платформу для каналов, которая позволит ему покрывать расходы на серверы и трафик, c 2021 года стартует монетизация за счет платных новых функций. При этом Дуров заверил, что текущие сервисы останутся бесплатными, а рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет."Сказать, насколько быстро это произойдет, очень сложно. Люди ко многому привыкли. Если это будет сделано лаконично, и у людей не будет из-за этого возникать проблем восприятия нововведений, то это будет в плюс. Если там будут какие-то вещи, к которым люди не смогут привыкнуть, и им начнет это мешать, то здесь возможны другие трудности, и тогда это будет сделано не так быстро", - считает Кусков.Эксперт также отметил, что ввести монетизацию Дурову необходимо, так как это значительно повысит стоимость компании, и на ней можно будет гораздо больше зарабатывать. "В любом случае, Дуров будет ее продавать в будущем, потому что это очень хорошие деньги", - резюмировал Кусков.
https://ria.ru/20210118/telegram-1593484219.html
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telegram (приложение), денис кусков, павел дуров, технологии, общество

Эксперт оценил возможность внедрения монетизации в Telegram

15:30 21.01.2021 (обновлено: 17:22 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Проблема восприятия пользователями нововведений, связанных с началом монетизации в Telegram, может увеличить срок их внедрения, заявил РИА Новости глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
Ранее основатель мессенджера Павел Дуров объявил, что Telegram запустит собственную рекламную платформу для каналов, которая позволит ему покрывать расходы на серверы и трафик, c 2021 года стартует монетизация за счет платных новых функций. При этом Дуров заверил, что текущие сервисы останутся бесплатными, а рекламы в личных и групповых чатах по-прежнему не будет.
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"Сказать, насколько быстро это произойдет, очень сложно. Люди ко многому привыкли. Если это будет сделано лаконично, и у людей не будет из-за этого возникать проблем восприятия нововведений, то это будет в плюс. Если там будут какие-то вещи, к которым люди не смогут привыкнуть, и им начнет это мешать, то здесь возможны другие трудности, и тогда это будет сделано не так быстро", - считает Кусков.
Эксперт также отметил, что ввести монетизацию Дурову необходимо, так как это значительно повысит стоимость компании, и на ней можно будет гораздо больше зарабатывать. "В любом случае, Дуров будет ее продавать в будущем, потому что это очень хорошие деньги", - резюмировал Кусков.
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