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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210121/tatyanin-1594061695.html
Татьянин день 2021 – история и традиции праздника
Татьянин день 2021 – история и традиции праздника
Татьянин день в 2021 году — традиционно празднуют 25 января. Какой религиозный смысл у этого праздника, какова его история и традиции, как принято его отмечать... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T18:52
2021-01-21T18:52
религия и мировоззрение
аналитика - религия и мировоззрение
владимир гиляровский
елизавета петровна (императрица)
татьянин день
михаил ломоносов
русская православная церковь
москва
рим
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Татьянин день в 2021 году — традиционно празднуют 25 января. Какой религиозный смысл у этого праздника, какова его история и традиции, как принято его отмечать сегодня и почему он еще называется Днем студента – в материале РИА Новости. Когда отмечают День Татьяны в 2021 годуИзначально этот праздник отмечали только в храмах. Он связан с почитанием мученицы Татьяны. До революции в календаре Русской православной церкви и в светском российском обществе день памяти святой приходился на 12 января. По преданию, ее казнили именно в этот день.После прихода к власти в России большевиков страна сменила Юлианский календарь, который использовался почти 900 лет, - на Григорианский, принятый на Западе. А Церковь продолжала и продолжает придерживаться Юлианского календаря - так называемого "старого стиля". В результате произошел сдвиг церковных дат по светскому календарю вперед примерно на 13 дней.И вот уже больше ста лет в России Татьянин день празднуют 25 января по Григорианскому календарю (в Церкви это 12 января по старому, Юлианскому стилю). Из года в год дата не меняется.Татьянин день: история праздникаПо преданию, Татьяна жила во II-III веках в Риме. Ее родители были христианами и воспитывали дочь в благочестии. С наступлением совершеннолетия она решила посвятить себя Богу, поэтому приняла обет безбрачия. Известно, что она помогала малоимущим и нуждающимся членам христианской общины. С приходом к власти Александра Севера в империи устроили массовые гонения на христиан. Схватили и Татьяну. Ее заставляли поклониться статуе языческого бога Аполлона. Она отказалась, за что ее пытали. Согласно преданию, "следы мучений чудесным образом исчезали с ее тела".Не добившись своего, язычники отрубили ей голову. Это произошло в 226 году. Святая Татьяна жила еще до разделения Церкви на Православную и Католическую, случившегося в XI веке, поэтому ее почитают верующие обеих ветвей христианства. У католиков день ее памяти приходится по-прежнему на 12 января.В России этот день многие столетия не был особо примечателен, хоть его и отмечали в храмах. Однако в 1755 году церковный праздник обрел новый, теперь уже общенародный, смысл. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписывает указ "об учреждении в Москве одного университета и двух гимназий". Куратором университета стал известный государственный деятель Иван Шувалов. Он же, вместе с великим русским ученым Михаилом Ломоносовым, всячески продвигал идею создания московского "храма наук". Известно, что Шувалов был одним из фаворитов государыни и значимым чиновником. Его еще называли "министром новорожденного русского просвещения".И дата подписания указа неслучайна: для этого был выбран день именин матери Шувалова – Татьяны Ростиславской. "Шувалов нарочно выбрал этот день для поднесения государыне проекта; он хотел обрадовать её новым назначением своим в должность куратора русского университета", - вспоминал один из придворных. Со временем Московский императорский университет стал ведущим вузом страны. В 1850 году его студенты установили праздник в честь основания alma mater. К началу XX века он стал одной из важнейших дат для Москвы. После революции вуз переименовывают в Московский государственный университет, а сам праздник – в День пролетарского студенчества. Правда, просуществовал он совсем недолго. В итоге на долгое десятилетие у студентов не было своей памятной даты. Лишь в 2005 году праздник возродили. Теперь он называется Днем российского студенчества.Традиции Татьяниного дняПопулярность этой даты была связана с тем, что в XIX веке ее отмечали с размахом. Когда Татьянин день наступал, студенты Московского императорского университета собирались в домовой церкви в честь святой мученицы Татьяны на молебен. Эту традицию, кстати говоря, вновь возродили в 90-е годы XX века, после возвращения Татьянинского храма на Моховой верующим и университетскому сообществу.Как и тогда, так и сейчас, после молебна проходит светская часть праздника. С торжественной речью выступает ректор университета. В последние годы появилась еще одна традиция: руководитель МГУ разливает для студентов медовуху.А после официоза время для гуляний. В XIX веке студенты их проводили особенно бурно. Известный моcквовед Владимир Гиляровский писал по этому поводу: "Никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. И полиция, — такие она имела расчёты и указания свыше, — в этот день студентов не арестовывала. Шпикам (тайные агенты полиции – прим.ред.) тоже было приказано не попадаться на глаза студентам".Впрочем, уже в начале XX века День студентов отмечали так не только в Москве. Подобные гуляния начались также в Санкт-Петербурге. Эта традиция жива до сих пор, теперь она распространилась на всю Россию.Приметы Татьяниного дняДень мученицы Татьяны приходится на особый период календаря. Всю неделю, согласно церковному уставу, длится празднование Крещения Господня, вплоть до отдания этого праздника – 27 января. Поэтому еще день святой называют Татьяной Крещенской.На Руси с этим днем связано множество примет. Считалось, например, что если солнце проглянет рано, то и птицы пораньше прилетят весной. А если на Татьяну морозно, то будет хороший урожай. А если пойдет метель, то наоборот. Поздравления с Татьяниным днемВ этот день принято поздравлять с именинами всех Татьян, дарить открытки, цветы, конфеты.Поскольку имя это популярно в России, в интернете сегодня можно встретить немало добрых поздравлений с Татьяниным днем, и в прозе и в стихах. Их верующие люди и просто друзья в этот день часто посылают в соцсетях и мессенджерах знакомым Татьянам.Вот некоторые примеры:Красивым именем ТатьянаБыла с рожденья названа.Тебя сегодня поздравляю!Пусть будет жизнь твоя полнаЗдоровьем, счастьем и везением,Веселым, ярким настроением!Пусть все, что хочешь, исполняется,Задуманное вмиг сбывается!Или:С Днем Татьяны поздравляю!Покровительства желаю.Ангел пусть тебя хранитОт забот и от обид.Счастья, крепкого здоровья,Радости, добра с любовью,Только правильных дорог,Жить всегда чтоб без тревог!
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аналитика - религия и мировоззрение, владимир гиляровский, елизавета петровна (императрица), татьянин день, михаил ломоносов, русская православная церковь, москва, рим, санкт-петербург, празднование татьянина дня, день святой великомученицы татьяны и праздник студентов, справки

Татьянин день 2021 – история и традиции праздника

18:52 21.01.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТуристы на Аллее ученых возле смотровой площадки Воробьевых гор во время снегопада
Туристы на Аллее ученых возле смотровой площадки Воробьевых гор во время снегопада - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Татьянин день в 2021 году — традиционно празднуют 25 января. Какой религиозный смысл у этого праздника, какова его история и традиции, как принято его отмечать сегодня и почему он еще называется Днем студента – в материале РИА Новости.

Когда отмечают День Татьяны в 2021 году

Изначально этот праздник отмечали только в храмах. Он связан с почитанием мученицы Татьяны. До революции в календаре Русской православной церкви и в светском российском обществе день памяти святой приходился на 12 января. По преданию, ее казнили именно в этот день.
После прихода к власти в России большевиков страна сменила Юлианский календарь, который использовался почти 900 лет, - на Григорианский, принятый на Западе. А Церковь продолжала и продолжает придерживаться Юлианского календаря - так называемого "старого стиля". В результате произошел сдвиг церковных дат по светскому календарю вперед примерно на 13 дней.
И вот уже больше ста лет в России Татьянин день празднуют 25 января по Григорианскому календарю (в Церкви это 12 января по старому, Юлианскому стилю). Из года в год дата не меняется.

Татьянин день: история праздника

По преданию, Татьяна жила во II-III веках в Риме. Ее родители были христианами и воспитывали дочь в благочестии. С наступлением совершеннолетия она решила посвятить себя Богу, поэтому приняла обет безбрачия. Известно, что она помогала малоимущим и нуждающимся членам христианской общины.
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкХрам Св. великомученицы Татианы при МГУ
Храм Св. великомученицы Татианы при МГУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Храм Св. великомученицы Татианы при МГУ
С приходом к власти Александра Севера в империи устроили массовые гонения на христиан. Схватили и Татьяну. Ее заставляли поклониться статуе языческого бога Аполлона. Она отказалась, за что ее пытали. Согласно преданию, "следы мучений чудесным образом исчезали с ее тела".
Не добившись своего, язычники отрубили ей голову. Это произошло в 226 году.
Святая Татьяна жила еще до разделения Церкви на Православную и Католическую, случившегося в XI веке, поэтому ее почитают верующие обеих ветвей христианства. У католиков день ее памяти приходится по-прежнему на 12 января.
В России этот день многие столетия не был особо примечателен, хоть его и отмечали в храмах. Однако в 1755 году церковный праздник обрел новый, теперь уже общенародный, смысл.
Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписывает указ "об учреждении в Москве одного университета и двух гимназий". Куратором университета стал известный государственный деятель Иван Шувалов. Он же, вместе с великим русским ученым Михаилом Ломоносовым, всячески продвигал идею создания московского "храма наук". Известно, что Шувалов был одним из фаворитов государыни и значимым чиновником. Его еще называли "министром новорожденного русского просвещения".
И дата подписания указа неслучайна: для этого был выбран день именин матери Шувалова – Татьяны Ростиславской.
"Шувалов нарочно выбрал этот день для поднесения государыне проекта; он хотел обрадовать её новым назначением своим в должность куратора русского университета", - вспоминал один из придворных.
© Фото : предоставлено пресс-службой музея истории Санкт-ПетербургаПортрет императрицы Елизаветы Петровны из коллекции музея истории Петербурга
Портрет императрицы Елизаветы Петровны из коллекции музея истории Петербурга - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой музея истории Санкт-Петербурга
Портрет императрицы Елизаветы Петровны из коллекции музея истории Петербурга
Со временем Московский императорский университет стал ведущим вузом страны. В 1850 году его студенты установили праздник в честь основания alma mater. К началу XX века он стал одной из важнейших дат для Москвы.
После революции вуз переименовывают в Московский государственный университет, а сам праздник – в День пролетарского студенчества. Правда, просуществовал он совсем недолго. В итоге на долгое десятилетие у студентов не было своей памятной даты.
Лишь в 2005 году праздник возродили. Теперь он называется Днем российского студенчества.

Традиции Татьяниного дня

Популярность этой даты была связана с тем, что в XIX веке ее отмечали с размахом. Когда Татьянин день наступал, студенты Московского императорского университета собирались в домовой церкви в честь святой мученицы Татьяны на молебен. Эту традицию, кстати говоря, вновь возродили в 90-е годы XX века, после возвращения Татьянинского храма на Моховой верующим и университетскому сообществу.
Как и тогда, так и сейчас, после молебна проходит светская часть праздника. С торжественной речью выступает ректор университета. В последние годы появилась еще одна традиция: руководитель МГУ разливает для студентов медовуху.
© РИА Новости / Юрий Артамонов / Перейти в фотобанкЗдание факультета журналистики МГУ
Здание факультета журналистики МГУ - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Юрий Артамонов
Перейти в фотобанк
Здание факультета журналистики МГУ
А после официоза время для гуляний. В XIX веке студенты их проводили особенно бурно. Известный моcквовед Владимир Гиляровский писал по этому поводу: "Никогда не были так шумны московские улицы, как ежегодно в этот день. И полиция, — такие она имела расчёты и указания свыше, — в этот день студентов не арестовывала. Шпикам (тайные агенты полиции – прим.ред.) тоже было приказано не попадаться на глаза студентам".
Впрочем, уже в начале XX века День студентов отмечали так не только в Москве. Подобные гуляния начались также в Санкт-Петербурге. Эта традиция жива до сих пор, теперь она распространилась на всю Россию.

Приметы Татьяниного дня

День мученицы Татьяны приходится на особый период календаря. Всю неделю, согласно церковному уставу, длится празднование Крещения Господня, вплоть до отдания этого праздника – 27 января. Поэтому еще день святой называют Татьяной Крещенской.
На Руси с этим днем связано множество примет. Считалось, например, что если солнце проглянет рано, то и птицы пораньше прилетят весной.
А если на Татьяну морозно, то будет хороший урожай. А если пойдет метель, то наоборот.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничную литургию в Домовом храме мученицы Татианы на Моховой в день российского студенчества
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничную литургию в Домовом храме мученицы Татианы на Моховой в день российского студенчества - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничную литургию в Домовом храме мученицы Татианы на Моховой в день российского студенчества

Поздравления с Татьяниным днем

В этот день принято поздравлять с именинами всех Татьян, дарить открытки, цветы, конфеты.
Поскольку имя это популярно в России, в интернете сегодня можно встретить немало добрых поздравлений с Татьяниным днем, и в прозе и в стихах. Их верующие люди и просто друзья в этот день часто посылают в соцсетях и мессенджерах знакомым Татьянам.
Вот некоторые примеры:
Красивым именем Татьяна
Была с рожденья названа.
Тебя сегодня поздравляю!
Пусть будет жизнь твоя полна
Здоровьем, счастьем и везением,
Веселым, ярким настроением!
Пусть все, что хочешь, исполняется,
Задуманное вмиг сбывается!
Или:
С Днем Татьяны поздравляю!
Покровительства желаю.
Ангел пусть тебя хранит
От забот и от обид.
Счастья, крепкого здоровья,
Радости, добра с любовью,
Только правильных дорог,
Жить всегда чтоб без тревог!
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