https://ria.ru/20210121/ssha-1593934290.html

Байден отменил ограничения на въезд в США из ряда мусульманских стран

Байден отменил ограничения на въезд в США из ряда мусульманских стран

Президент США Джо Байден подписал в четверг указ об отмене ограничений на въезд в США представителей ряда стран Ближнего Востока, известных также как "Запрет на РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T01:22

2021-01-21T01:22

2021-01-21T12:34

религия и мировоззрение

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ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал в четверг указ об отмене ограничений на въезд в США представителей ряда стран Ближнего Востока, известных также как "Запрет на мусульман".В 2017 году Дональд Трамп ранее президентским указом запретил въезд гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ирака. После того как указ был признан незаконным рядом судебных инстанций на местном уровне, он редактировался, из списка были убраны Ирак и Судан, но туда добавлены граждане Чада и КНДР, а также чиновники Венесуэлы.

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сомали

сирия

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новости - религия и мировоззрение, дональд трамп, джо байден, сомали, сирия, сша, в мире