https://ria.ru/20210121/ssha-1593934290.html
Байден отменил ограничения на въезд в США из ряда мусульманских стран
Байден отменил ограничения на въезд в США из ряда мусульманских стран
Президент США Джо Байден подписал в четверг указ об отмене ограничений на въезд в США представителей ряда стран Ближнего Востока, известных также как "Запрет на РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T01:22
2021-01-21T01:22
2021-01-21T12:34
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
дональд трамп
джо байден
сомали
сирия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593923041_0:186:3072:1914_1920x0_80_0_0_0d6bc79f88b9daa013af4fbfe4bcc0c2.jpg
ВАШИНГТОН, 21 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал в четверг указ об отмене ограничений на въезд в США представителей ряда стран Ближнего Востока, известных также как "Запрет на мусульман".В 2017 году Дональд Трамп ранее президентским указом запретил въезд гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали, Судана и Ирака. После того как указ был признан незаконным рядом судебных инстанций на местном уровне, он редактировался, из списка были убраны Ирак и Судан, но туда добавлены граждане Чада и КНДР, а также чиновники Венесуэлы.
https://ria.ru/20210121/stena-1593934052.html
сомали
сирия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593923041_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_e1c43c3792f6e114a190d47989b5cb6b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, дональд трамп, джо байден, сомали, сирия, сша, в мире