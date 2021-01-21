https://ria.ru/20210121/sovfed-1593978800.html
В Совфеде призвали наказывать за финансирование "трэш-стримов"
В Совфеде призвали наказывать за финансирование "трэш-стримов"
Необходимо ввести отдельную статью в законодательство о привлечении к ответственности не только организаторов "трэш-стримов", но и тех, кто переводит деньги за... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:09
2021-01-21T12:09
2021-01-21T12:39
ольга ковитиди
россия
совет федерации рф
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Необходимо ввести отдельную статью в законодательство о привлечении к ответственности не только организаторов "трэш-стримов", но и тех, кто переводит деньги за просмотр таких трансляций, заявила сенатор Ольга Ковитиди."Должна быть предусмотрена отдельная статья о привлечении к ответственности тех, кто переводит деньги за просмотр таких стримов - в этом усматриваются элементы пособничества, если не соучастия", - заявила она на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике.По словам Ковитиди, меры к запрету перевода денежных средств "трэш-стримерам" должны быть приняты путем внесения изменений в действующее законодательство или принятия специального закона, предусматривающего за это ответственность. "Будет правильным привлечение к ответственности лиц, которые путем перечисления "трэш-стримерам" денежных средств склоняют, поощряют их к совершению противоправных действий при проведении интернет-трансляций", - пояснила она.Ковитиди подчеркнула, что "трэш-стримы" – это практика, унижающая человеческое достоинство и угрожающая жизни человека: причиняют вред здоровью граждан, нередко приводит к трагедиям, в том числе со смертельным исходом."Интернет является важнейшим общественным пространством. В нём должны действовать стандартные и общепринятые правила поведения, которые не должны отличаться от правил поведения в любом другом общественном пространстве", - сказала сенатор.
https://ria.ru/20201216/tresh-strimy-1589543550.html
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ольга ковитиди, россия, совет федерации рф
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Необходимо ввести отдельную статью в законодательство о привлечении к ответственности не только организаторов "трэш-стримов", но и тех, кто переводит деньги за просмотр таких трансляций, заявила сенатор Ольга Ковитиди
.
"Должна быть предусмотрена отдельная статья о привлечении к ответственности тех, кто переводит деньги за просмотр таких стримов - в этом усматриваются элементы пособничества, если не соучастия", - заявила она на заседании комиссии Совета Федерации
по информационной политике.
По словам Ковитиди, меры к запрету перевода денежных средств "трэш-стримерам" должны быть приняты путем внесения изменений в действующее законодательство или принятия специального закона, предусматривающего за это ответственность. "Будет правильным привлечение к ответственности лиц, которые путем перечисления "трэш-стримерам" денежных средств склоняют, поощряют их к совершению противоправных действий при проведении интернет-трансляций", - пояснила она.
Ковитиди подчеркнула, что "трэш-стримы" – это практика, унижающая человеческое достоинство и угрожающая жизни человека: причиняют вред здоровью граждан, нередко приводит к трагедиям, в том числе со смертельным исходом.
"Интернет является важнейшим общественным пространством. В нём должны действовать стандартные и общепринятые правила поведения, которые не должны отличаться от правил поведения в любом другом общественном пространстве", - сказала сенатор.