Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/sovfed-1593978800.html
В Совфеде призвали наказывать за финансирование "трэш-стримов"
В Совфеде призвали наказывать за финансирование "трэш-стримов"
Необходимо ввести отдельную статью в законодательство о привлечении к ответственности не только организаторов "трэш-стримов", но и тех, кто переводит деньги за... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:09
2021-01-21T12:39
ольга ковитиди
россия
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150800/34/1508003424_0:176:2228:1429_1920x0_80_0_0_10599320dc2574ebe61a753130cf538d.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Необходимо ввести отдельную статью в законодательство о привлечении к ответственности не только организаторов "трэш-стримов", но и тех, кто переводит деньги за просмотр таких трансляций, заявила сенатор Ольга Ковитиди."Должна быть предусмотрена отдельная статья о привлечении к ответственности тех, кто переводит деньги за просмотр таких стримов - в этом усматриваются элементы пособничества, если не соучастия", - заявила она на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике.По словам Ковитиди, меры к запрету перевода денежных средств "трэш-стримерам" должны быть приняты путем внесения изменений в действующее законодательство или принятия специального закона, предусматривающего за это ответственность. "Будет правильным привлечение к ответственности лиц, которые путем перечисления "трэш-стримерам" денежных средств склоняют, поощряют их к совершению противоправных действий при проведении интернет-трансляций", - пояснила она.Ковитиди подчеркнула, что "трэш-стримы" – это практика, унижающая человеческое достоинство и угрожающая жизни человека: причиняют вред здоровью граждан, нередко приводит к трагедиям, в том числе со смертельным исходом."Интернет является важнейшим общественным пространством. В нём должны действовать стандартные и общепринятые правила поведения, которые не должны отличаться от правил поведения в любом другом общественном пространстве", - сказала сенатор.
https://ria.ru/20201216/tresh-strimy-1589543550.html
https://ria.ru/20210121/sovfed-1593974289.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150800/34/1508003424_165:0:2228:1547_1920x0_80_0_0_271e0154eac92945b4dfb53e3aea6aff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ольга ковитиди, россия, совет федерации рф

В Совфеде призвали наказывать за финансирование "трэш-стримов"

12:09 21.01.2021 (обновлено: 12:39 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов "RT" и "Sputnik" в Twitter. 1 ноября 2017
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди во время заседания по вопросам блокировки рекламных аккаунтов RT и Sputnik в Twitter. 1 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Необходимо ввести отдельную статью в законодательство о привлечении к ответственности не только организаторов "трэш-стримов", но и тех, кто переводит деньги за просмотр таких трансляций, заявила сенатор Ольга Ковитиди.
"Должна быть предусмотрена отдельная статья о привлечении к ответственности тех, кто переводит деньги за просмотр таких стримов - в этом усматриваются элементы пособничества, если не соучастия", - заявила она на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 16.12.2020
16 декабря 2020, 17:11
В СПЧ предложили создать киберполицию для отслеживания "трэш-стримов"
По словам Ковитиди, меры к запрету перевода денежных средств "трэш-стримерам" должны быть приняты путем внесения изменений в действующее законодательство или принятия специального закона, предусматривающего за это ответственность. "Будет правильным привлечение к ответственности лиц, которые путем перечисления "трэш-стримерам" денежных средств склоняют, поощряют их к совершению противоправных действий при проведении интернет-трансляций", - пояснила она.
Ковитиди подчеркнула, что "трэш-стримы" – это практика, унижающая человеческое достоинство и угрожающая жизни человека: причиняют вред здоровью граждан, нередко приводит к трагедиям, в том числе со смертельным исходом.
"Интернет является важнейшим общественным пространством. В нём должны действовать стандартные и общепринятые правила поведения, которые не должны отличаться от правил поведения в любом другом общественном пространстве", - сказала сенатор.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
11:40
В Совфеде предложили сажать в тюрьму организаторов "трэш-стримов"
 
Ольга КовитидиРоссияСовет Федерации РФ
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26В РФПИ оценили изменение требований к хранению вакцины "Спутник V"
15:24В вестибюле станции "Красные ворота" в Москве не нашли опасных предметов
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
14:36Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
14:33Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова
14:29В РФПИ оценили возможности поставок "Спутник V" на Ближний Восток
Лента новостейМолния