https://ria.ru/20210121/sovfed-1593978800.html

В Совфеде призвали наказывать за финансирование "трэш-стримов"

В Совфеде призвали наказывать за финансирование "трэш-стримов"

Необходимо ввести отдельную статью в законодательство о привлечении к ответственности не только организаторов "трэш-стримов", но и тех, кто переводит деньги за... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T12:09

2021-01-21T12:09

2021-01-21T12:39

ольга ковитиди

россия

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150800/34/1508003424_0:176:2228:1429_1920x0_80_0_0_10599320dc2574ebe61a753130cf538d.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Необходимо ввести отдельную статью в законодательство о привлечении к ответственности не только организаторов "трэш-стримов", но и тех, кто переводит деньги за просмотр таких трансляций, заявила сенатор Ольга Ковитиди."Должна быть предусмотрена отдельная статья о привлечении к ответственности тех, кто переводит деньги за просмотр таких стримов - в этом усматриваются элементы пособничества, если не соучастия", - заявила она на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике.По словам Ковитиди, меры к запрету перевода денежных средств "трэш-стримерам" должны быть приняты путем внесения изменений в действующее законодательство или принятия специального закона, предусматривающего за это ответственность. "Будет правильным привлечение к ответственности лиц, которые путем перечисления "трэш-стримерам" денежных средств склоняют, поощряют их к совершению противоправных действий при проведении интернет-трансляций", - пояснила она.Ковитиди подчеркнула, что "трэш-стримы" – это практика, унижающая человеческое достоинство и угрожающая жизни человека: причиняют вред здоровью граждан, нередко приводит к трагедиям, в том числе со смертельным исходом."Интернет является важнейшим общественным пространством. В нём должны действовать стандартные и общепринятые правила поведения, которые не должны отличаться от правил поведения в любом другом общественном пространстве", - сказала сенатор.

https://ria.ru/20201216/tresh-strimy-1589543550.html

https://ria.ru/20210121/sovfed-1593974289.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ковитиди, россия, совет федерации рф