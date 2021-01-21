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Туризм
https://ria.ru/20210121/shri-lanka-1594049942.html
Шри-Ланка разрешила въезд туристов
Шри-Ланка разрешила въезд туристов
Шри-Ланка в четверг открыла границы для туристов из всех стран мира, сообщило бюро по содействию туризму этого островного государства. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T17:49
2021-01-21T17:49
туризм
коронавирус covid-19
новости - туризм
коломбо
шри-ланка
в мире
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 янв – РИА Новости. Шри-Ланка в четверг открыла границы для туристов из всех стран мира, сообщило бюро по содействию туризму этого островного государства.Согласно новым правилам, власти страны не требуют от туристов прохождения карантина по прибытии. Вместо этого от туристов требуется предоставить данные ПЦР-теста на коронавирус, сделанные перед вылетом, и проживать в специально отведенных отелях и на пляжных курортах, а также посещать определенные туристические места, где вероятность встречи иностранцев с местным населением будет минимальной."Единственное требование, установленное для безопасности путешественников, заинтересованных сторон в сфере туризма и шри-ланкийского сообщества, - это необходимость для путешественников оставаться в сертифицированном "безопасном" отеле или отелях … в первые 14 дней их пребывания", - говорится в сообщении бюро по туризму.Открытие границ последовало после пилотного проекта, когда в декабре прошлого года на Шри-Ланку прибыли около 180 туристов с Украины. Тем не менее тогда правительство столкнулось с критикой оппозиции за раннее открытие страны для туристов, поскольку по крайней мере шесть из них сдали положительный результат на COVID-19 по прибытии.Туризм является одним из жизненно важных для Шри-Ланки секторов экономики, в 2019 году на долю туристической отрасли приходилось 4,3% ВВП страны. Границы государства были закрыты с марта прошлого года, а число посетивших страну иностранцев сократилось в 2020 году до 5 миллионов человек против 20 миллионов, посетивших Шри-Ланку в 2019 году.Шри-Ланка сообщила о первом случае COVID-19 в марте 2020 года. По последним данным, в стране отмечено более 55 тысяч случаев заболевания коронавирусом, вылечились от этого заболевания около 47 тысяч человек. Совсем недавно органы здравоохранения сообщили о новом "британском" варианте вируса. При этом в стране еще не началась вакцинация от коронавируса. По словам представителей сектора здравоохранения, Коломбо ожидает, что поставки из разных источников, включая Индию, начнутся примерно через две недели.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210121/mavrikiy-1594020279.html
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коронавирус covid-19, новости - туризм, коломбо, шри-ланка, в мире

Шри-Ланка разрешила въезд туристов

17:49 21.01.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Julie Anne Workman / Золотой храм
Золотой храм - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
CC BY-SA 3.0 / Julie Anne Workman /
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НЬЮ-ДЕЛИ, 21 янв – РИА Новости. Шри-Ланка в четверг открыла границы для туристов из всех стран мира, сообщило бюро по содействию туризму этого островного государства.
Согласно новым правилам, власти страны не требуют от туристов прохождения карантина по прибытии. Вместо этого от туристов требуется предоставить данные ПЦР-теста на коронавирус, сделанные перед вылетом, и проживать в специально отведенных отелях и на пляжных курортах, а также посещать определенные туристические места, где вероятность встречи иностранцев с местным населением будет минимальной.
"Единственное требование, установленное для безопасности путешественников, заинтересованных сторон в сфере туризма и шри-ланкийского сообщества, - это необходимость для путешественников оставаться в сертифицированном "безопасном" отеле или отелях … в первые 14 дней их пребывания", - говорится в сообщении бюро по туризму.
Открытие границ последовало после пилотного проекта, когда в декабре прошлого года на Шри-Ланку прибыли около 180 туристов с Украины. Тем не менее тогда правительство столкнулось с критикой оппозиции за раннее открытие страны для туристов, поскольку по крайней мере шесть из них сдали положительный результат на COVID-19 по прибытии.
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Туризм является одним из жизненно важных для Шри-Ланки секторов экономики, в 2019 году на долю туристической отрасли приходилось 4,3% ВВП страны. Границы государства были закрыты с марта прошлого года, а число посетивших страну иностранцев сократилось в 2020 году до 5 миллионов человек против 20 миллионов, посетивших Шри-Ланку в 2019 году.
Шри-Ланка сообщила о первом случае COVID-19 в марте 2020 года. По последним данным, в стране отмечено более 55 тысяч случаев заболевания коронавирусом, вылечились от этого заболевания около 47 тысяч человек. Совсем недавно органы здравоохранения сообщили о новом "британском" варианте вируса. При этом в стране еще не началась вакцинация от коронавируса. По словам представителей сектора здравоохранения, Коломбо ожидает, что поставки из разных источников, включая Индию, начнутся примерно через две недели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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