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Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы на незаконные акции
Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы на незаконные акции
Роскомнадзор выявил информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях в TikTok, "ВКонтакте", Facebook,... РИА Новости, 22.01.2021
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Роскомнадзор выявил информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, все эти шесть интернет-площадок и планируется оштрафовать за нарушение закона, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее в четверг Роскомнадзор сообщил, что решил привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, пригласил представителей компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до четырех миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до десяти процентов годовой выручки."На мониторинге находятся все соцсети. Призывы к несовершеннолетним выявлены в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube", — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, уточнив, что их представители и вызваны на составление протоколов.
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tiktok, facebook, instagram, inc., youtube, вконтакте, twitter, технологии, происшествия

Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы на незаконные акции

17:35 21.01.2021 (обновлено: 05:27 22.01.2021)
 
© ФотоСоциальные сети
Социальные сети - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Роскомнадзор выявил информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, все эти шесть интернет-площадок и планируется оштрафовать за нарушение закона, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее в четверг Роскомнадзор сообщил, что решил привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, пригласил представителей компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до четырех миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до десяти процентов годовой выручки.
"На мониторинге находятся все соцсети. Призывы к несовершеннолетним выявлены в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube", — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, уточнив, что их представители и вызваны на составление протоколов.
Сотрудники полиции на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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