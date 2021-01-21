https://ria.ru/20210121/roskomnadzor-1594046685.html

Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы на незаконные акции

Роскомнадзор оштрафует шесть соцсетей за призывы на незаконные акции

Роскомнадзор выявил информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях в TikTok, "ВКонтакте", Facebook,... РИА Новости, 22.01.2021

2021-01-21T17:35

2021-01-21T17:35

2021-01-22T05:27

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Роскомнадзор выявил информацию с призывами к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube, все эти шесть интернет-площадок и планируется оштрафовать за нарушение закона, сообщили РИА Новости в ведомстве.Ранее в четверг Роскомнадзор сообщил, что решил привлечь соцсети к ответственности за распространение информации с призывами к подросткам участвовать в несанкционированных акциях, пригласил представителей компаний на составление протоколов об административных правонарушениях. Им грозят штрафы в размере от 800 тысяч рублей до четырех миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до десяти процентов годовой выручки."На мониторинге находятся все соцсети. Призывы к несовершеннолетним выявлены в TikTok, "ВКонтакте", Facebook, Twitter, Instagram и YouTube", — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, уточнив, что их представители и вызваны на составление протоколов.

https://ria.ru/20210121/aktsii-1593998064.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tiktok, facebook, instagram, inc., youtube, вконтакте, twitter, технологии, происшествия