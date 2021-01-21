https://ria.ru/20210121/razgovor-1594027602.html

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и президента Финляндии

В Кремле раскрыли детали разговора Путина и президента Финляндии

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинистё сотрудничество в противодействии распространению коронавируса,... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T16:03

2021-01-21T16:03

2021-01-21T16:03

саули ниинисте

алексей навальный

дмитрий песков

москва

финляндия

в мире

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинистё сотрудничество в противодействии распространению коронавируса, сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Обсуждались двусторонние отношения с акцентом на сотрудничество в противодействию коронавирусу", - сказал он."Лидеры обменялись мнениями по вопросам безопасности и стабильности на континенте в контексте контроля над вооружениями", - добавил представитель Кремля.По словам Пескова, "президент Финляндии также затронул вопрос о находящемся в следственном изоляторе в Москве российском блогере".Ранее пресс-служба президента Финляндии сообщила, что в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе Финляндии, лидеры обсудили вопросы контроля над вооружениями и ситуацию с Алексеем Навальным.

https://ria.ru/20210116/aviasoobschenie-1593332008.html

москва

финляндия

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саули ниинисте, алексей навальный, дмитрий песков, москва, финляндия, в мире