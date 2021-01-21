https://ria.ru/20210121/razgovor-1594027602.html
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и президента Финляндии
В Кремле раскрыли детали разговора Путина и президента Финляндии
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинистё сотрудничество в противодействии распространению коронавируса,... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:03
2021-01-21T16:03
2021-01-21T16:03
саули ниинисте
алексей навальный
дмитрий песков
москва
финляндия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594004945_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_6297e42c6b5c9b25bdb1502d719e5a3a.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Финляндии Саули Ниинистё сотрудничество в противодействии распространению коронавируса, сообщил в четверг пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Обсуждались двусторонние отношения с акцентом на сотрудничество в противодействию коронавирусу", - сказал он."Лидеры обменялись мнениями по вопросам безопасности и стабильности на континенте в контексте контроля над вооружениями", - добавил представитель Кремля.По словам Пескова, "президент Финляндии также затронул вопрос о находящемся в следственном изоляторе в Москве российском блогере".Ранее пресс-служба президента Финляндии сообщила, что в телефонном разговоре, который состоялся по инициативе Финляндии, лидеры обсудили вопросы контроля над вооружениями и ситуацию с Алексеем Навальным.
https://ria.ru/20210116/aviasoobschenie-1593332008.html
москва
финляндия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594004945_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aeb00d13af92e2576c0ac097419c592d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саули ниинисте, алексей навальный, дмитрий песков, москва, финляндия, в мире