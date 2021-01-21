Обними меня! Как правильно приветствовать незнакомца в разных странах
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. День объятий (National Hugging Day), который отмечают сегодня, учредили в США 35 лет назад. В праздник полагается прижимать к себе даже незнакомцев — делиться душевным теплом и хорошим настроением. Во многих странах так приветствуют всегда, но встречаются и более экзотические способы показать свое расположение. О том, где принято тереться носами, прыгать, целоваться и кланяться, — в материале РИА Новости.
Давай обниму!
Объятия при встрече — обычное дело в Латинской Америке и Испании. Люди при этом похлопывают друг друга по спине три раза. В Аргентине и Мексике еще и целуют в щеку.
Греки менее эмоциональны: в их традиции лишь слегка потрепать приятеля за плечо.
© AP Photo / Rebecca BlackwellЛюди обнимаются при встрече в Мексике
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Люди обнимаются при встрече в Мексике
Считайте поцелуи
В Европе при встрече изображают символические поцелуи, соприкасаясь щеками. Но тут есть особенности — важно количество прикосновений.
© AP Photo / Francois MoriБывший президент Франции Николя Саркози во время встречи с кандидатом в мэры Парижа Рашиду Дати
© AP Photo / Francois Mori
Так, в Италии и Бельгии это делают дважды, в Испании, Нидерландах и Швеции — трижды. А вот в Германии этого обычая вообще нет.
Самая сложная система — во Франции: в разных регионах символически целуются от одного до пяти раз. На этот счет есть даже специальная карта. Так, на северо-западе, в Бретани, половина местных одобряют лишь один поцелуй, на юге готовы расщедриться на три, в нескольких областях в центре — на четыре, на Корсике — на пять. На большей же части страны обходятся двумя "чмоками".
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Кое-где при встрече целуются только мужчины — например, в Турции или на арабском Востоке. Публичное проявление чувств к женщине там — табу.
Строгое рукопожатие
Этот обычай есть и в американской, и в европейской, в том числе славянской, культуре. Еще в Средние века рыцари протягивали друг другу руки, показывая, что не держат ни меча, ни ножа, ни топора.
Сегодня большинство европейцев так здороваются. Но в Великобритании протягивают ладонь исключительно приятелям, для остальных достаточно вежливого кивка. В США рукопожатие принято в официальной обстановке и при знакомстве. В Восточной Европе есть нюанс — по правилам хорошего тона, первой руку подает женщина.
Пандемия коронавируса внесла коррективы: рукопожатие заменили касаниями кулаками или локтями — так безопаснее.
© AP Photo / Stephanie LecocqМинистр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Жариева во время встречи глав МИД ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе
© AP Photo / Stephanie Lecocq
Министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Жариева во время встречи глав МИД ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе
В Азии обычно обходятся без этого. Но есть исключения. Например, в Таджикистане, принимая гостя, хозяин в знак уважения пожимает его ладонь обеими руками.
Поклоны бывают разные
В азиатских странах здороваются, слегка кланяясь. В Таиланде при этом соединяют ладони, как во время молитвы. Такой жест называется "wai". В Индии еще говорят "namaste".
Девушка во время приветствия в Таиланде
У японцев чем ниже и медленнее поклон, тем важнее персона, которой он адресован. Официальный — под углом 30 градусов, неформальный, легкий — всего на 15 градусов, почти как кивок. Мужчины при этом держат руки по бокам, а женщины — чуть выше коленей.
© AP Photo / Issei KatoПринцесса Японии Айко, дочь императора Нарухито и императрицы Масако во время приветствия на выпускной церемонии в старшей средней школе для девочек Гакусуин в Токио
© AP Photo / Issei Kato
Принцесса Японии Айко, дочь императора Нарухито и императрицы Масако во время приветствия на выпускной церемонии в старшей средней школе для девочек Гакусуин в Токио
Нос к носу
В Тибете при встрече показывают друг другу язык. По легенде, в IX веке там жил жестокий царь Ландарм, у которого этот орган был черного цвета. Поэтому сейчас так демонстрируют, что не являются реинкарнацией лютого правителя.
Ребенок, показывающий язык, в Непале
Маори, коренной народ Новой Зеландии, соединяют лбы и трутся носами. Это называется "хонги". Считается, что в результате происходит обмен дыханием жизни.
Воины маори исполняют хонги во время Дня Вайтанги
В Гренландии касаются щеки или лба носом и верхней губой. Это так называемый куник.
На полинезийском острове Тувалу принято приставить щеку к щеке и глубоко вздохнуть.
На Филиппинах для старших, уважаемых людей есть жест "мано": руку визави прикладывают к своему лбу.
Представители племени масаи в Танзании
В Африке мужчины племени масаи исполняют приветственный танец: собираются в круг и прыгают. Кто выше, тот — самый сильный.
А в Малайзии вытягивают руки вперед и соприкасаются пальцами, прикладывая их затем к сердцу.