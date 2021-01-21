https://ria.ru/20210121/privetstviya-1593881615.html

Обними меня! Как правильно приветствовать незнакомца в разных странах

Обними меня! Как правильно приветствовать незнакомца в разных странах

День объятий (National Hugging Day), который отмечают сегодня, учредили в США 35 лет назад. В праздник полагается прижимать к себе даже незнакомцев — делиться... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T08:00

2021-01-21T08:00

2021-01-21T08:00

тибет

аргентина

франция

греция

таджикистан

мексика

сша

турция

индия

таиланд

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. День объятий (National Hugging Day), который отмечают сегодня, учредили в США 35 лет назад. В праздник полагается прижимать к себе даже незнакомцев — делиться душевным теплом и хорошим настроением. Во многих странах так приветствуют всегда, но встречаются и более экзотические способы показать свое расположение. О том, где принято тереться носами, прыгать, целоваться и кланяться, — в материале РИА Новости.Давай обниму!Объятия при встрече — обычное дело в Латинской Америке и Испании. Люди при этом похлопывают друг друга по спине три раза. В Аргентине и Мексике еще и целуют в щеку.Греки менее эмоциональны: в их традиции лишь слегка потрепать приятеля за плечо.Считайте поцелуиВ Европе при встрече изображают символические поцелуи, соприкасаясь щеками. Но тут есть особенности — важно количество прикосновений.Так, в Италии и Бельгии это делают дважды, в Испании, Нидерландах и Швеции — трижды. А вот в Германии этого обычая вообще нет.Самая сложная система — во Франции: в разных регионах символически целуются от одного до пяти раз. На этот счет есть даже специальная карта. Так, на северо-западе, в Бретани, половина местных одобряют лишь один поцелуй, на юге готовы расщедриться на три, в нескольких областях в центре — на четыре, на Корсике — на пять. На большей же части страны обходятся двумя "чмоками".Кое-где при встрече целуются только мужчины — например, в Турции или на арабском Востоке. Публичное проявление чувств к женщине там — табу.Строгое рукопожатиеЭтот обычай есть и в американской, и в европейской, в том числе славянской, культуре. Еще в Средние века рыцари протягивали друг другу руки, показывая, что не держат ни меча, ни ножа, ни топора.Сегодня большинство европейцев так здороваются. Но в Великобритании протягивают ладонь исключительно приятелям, для остальных достаточно вежливого кивка. В США рукопожатие принято в официальной обстановке и при знакомстве. В Восточной Европе есть нюанс — по правилам хорошего тона, первой руку подает женщина.Пандемия коронавируса внесла коррективы: рукопожатие заменили касаниями кулаками или локтями — так безопаснее.В Азии обычно обходятся без этого. Но есть исключения. Например, в Таджикистане, принимая гостя, хозяин в знак уважения пожимает его ладонь обеими руками.Поклоны бывают разныеВ азиатских странах здороваются, слегка кланяясь. В Таиланде при этом соединяют ладони, как во время молитвы. Такой жест называется "wai". В Индии еще говорят "namaste".У японцев чем ниже и медленнее поклон, тем важнее персона, которой он адресован. Официальный — под углом 30 градусов, неформальный, легкий — всего на 15 градусов, почти как кивок. Мужчины при этом держат руки по бокам, а женщины — чуть выше коленей.Нос к носуВ Тибете при встрече показывают друг другу язык. По легенде, в IX веке там жил жестокий царь Ландарм, у которого этот орган был черного цвета. Поэтому сейчас так демонстрируют, что не являются реинкарнацией лютого правителя.Маори, коренной народ Новой Зеландии, соединяют лбы и трутся носами. Это называется "хонги". Считается, что в результате происходит обмен дыханием жизни.В Гренландии касаются щеки или лба носом и верхней губой. Это так называемый куник. На полинезийском острове Тувалу принято приставить щеку к щеке и глубоко вздохнуть.На Филиппинах для старших, уважаемых людей есть жест "мано": руку визави прикладывают к своему лбу.В Африке мужчины племени масаи исполняют приветственный танец: собираются в круг и прыгают. Кто выше, тот — самый сильный.А в Малайзии вытягивают руки вперед и соприкасаются пальцами, прикладывая их затем к сердцу.

https://ria.ru/20191205/1561966978.html

https://ria.ru/20210102/banya-1589202063.html

тибет

аргентина

франция

греция

таджикистан

мексика

сша

турция

индия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тибет, аргентина, франция, греция, таджикистан, мексика, сша, турция, индия, таиланд, великобритания, новая зеландия, африка, австралия, япония, испания, туризм, туристы, традиции, латинская америка, малайзия, италия