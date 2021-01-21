https://ria.ru/20210121/potok-1593961557.html

Эксперт оценил способность Европарламента остановить "Северный поток — 2"

Эксперт оценил способность Европарламента остановить "Северный поток — 2"

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, судьба "Северного потока - 2" будет зависеть от позиции Германии, прокомментировал РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T10:31

2021-01-21T10:31

2021-01-21T10:31

европарламент

fitch

дмитрий маринченко

северный поток — 2

германия

экономика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, судьба "Северного потока - 2" будет зависеть от позиции Германии, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.Европарламент планирует потребовать от Евросоюза остановить строительство газопровода "Северный поток - 2" и ввести санкции против РФ из-за ареста российского блогера Алексея Навального, сообщило накануне немецкое издание Speigel со ссылкой на проект резолюции. Документ будет рассматриваться в Европарламенте в четверг."Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер, в конечном счете все зависит от позиции Германии, которая пока пытается отмежевать вопрос "Северного потока - 2" от геополитики", - сказал Маринченко.Заместитель официального представителя кабмина Германии Мартина Фитц в среду заявила, что кабмин ФРГ принял к сведению новые санкции США против "Северного потока - 2" и судна-трубоукладчика "Фортуна" и что Берлин придерживается прежней позиции по этому проекту. Ранее правительство ФРГ неоднократно заявляло, что отвергает экстерриториальные санкции, а сам проект "Северный поток 2" считает коммерческим, а не политическим.Однако текущая ситуация все же может потенциально повлиять на "Северный поток - 2", считает Маринченко. "Исключать ничего нельзя, резолюция и напряженная геополитическая ситуация увеличивают риски для проекта", - отметил собеседник агентства."Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров - в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии. С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.Вместе с тем в январе Штаты расширили санкции против "Северного потока - 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. А 19 января США ввели санкции и против судна "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-Рус".

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593728956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, fitch, дмитрий маринченко, северный поток — 2, германия, экономика