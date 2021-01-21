https://ria.ru/20210121/potok-1593958791.html

Косачев оценил проект резолюции Европарламента по "Северному потоку — 2"

Косачев оценил проект резолюции Европарламента по "Северному потоку — 2"

Резолюция Европарламента по остановке проекта "Северный поток 2" имеет шансы на поддержку большинства депутатов, однако документ носит рекомендательный характер РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T10:11

2021-01-21T10:11

2021-01-21T10:11

европарламент

северный поток — 2

совет ес

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

дмитрий песков

германия

химки

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Резолюция Европарламента по остановке проекта "Северный поток 2" имеет шансы на поддержку большинства депутатов, однако документ носит рекомендательный характер и окончательное решение будут принимать более ответственные политики в Совете Евросоюза, заявил РИА Новости в четверг глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Европарламент планирует потребовать от Евросоюза остановить строительство трубопровода "Северный поток 2" и ввести санкции против РФ из-за ареста российского блогера Алексея Навального, сообщило ранее немецкое издание Speigel со ссылкой на проект резолюции."В Европарламенте, вне всякого сомнения, этот проект имеет все шансы на поддержку большинства, так как большинство депутатов ЕП стоят на антироссийских позициях либо, не имея собственных убеждений, следуют за большинством, чтобы не выглядеть "белыми воронами", - сказал политик.Другое дело, что резолюции ЕП - это рекомендации, а не законы, добавил он. "Поэтому решения будут приниматься не там, а в Совете ЕС. И это уже совершенно другая история, там заседают значительно более ответственные политики", - заключил Косачев.Голосование по проекту резолюции должно пройти в четверг. В случае принятия такой резолюции санкции не будут введены автоматически, они могут быть приняты только решением всех 27 членов ЕС через механизмы Совета ЕС.Ранее источник в ЕС сообщил журналистам, что тема ареста Навального может быть поднята на видеоконференции глав стран ЕС в четверг, но детальное обсуждение ожидается 25 января главами МИД стран Евросоюза.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа об Алексее Навальном.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках арестовала Навального на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.

https://ria.ru/20210120/potok-1593882680.html

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

германия

химки

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европарламент, северный поток — 2, совет ес, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, германия, химки, в мире