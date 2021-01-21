https://ria.ru/20210121/podrostki-1594015474.html
В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
Член комитета Совфеда по безопасности, экс-омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова возьмет на контроль ситуацию с подростками из Подмосковья, которые... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T15:02
2021-01-21T15:02
2021-01-21T15:02
маргарита павлова (политик)
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Член комитета Совфеда по безопасности, экс-омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова возьмет на контроль ситуацию с подростками из Подмосковья, которые готовили, по предварительным данным, атаку на школу.Школьников задержали ранее в Люберецком районе Подмосковья. Источник сообщил РИА Новости, что молодых людей вычислили по интернет-переписке.Она подчеркнула, что нужна профилактическая работа с подростками и хорошо, что идет мониторинг, в том числе и социальных сетей. Сенатор также подчеркнула, что необходимо правильно организовать досуг ребенка."Сейчас доступны кружки, секции. Нужно так организовать свободное время ребенка, чтобы он был занят, и это было для него интересно и полезно", - полагает она.Павлова отметила, что многие родители полагают, что если ребенок не гуляет на улице, а сидит в соседней комнате за компьютером, то он находится в безопасности."Это не всегда верно, нужно отслеживать, какие темы интересуют ребенка в интернете", - заключила она.
https://ria.ru/20210121/terakt-1593994046.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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маргарита павлова (политик), совет федерации рф, общество
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Член комитета Совфеда по безопасности, экс-омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова
возьмет на контроль ситуацию с подростками из Подмосковья, которые готовили, по предварительным данным, атаку на школу.
Школьников задержали ранее в Люберецком районе Подмосковья. Источник сообщил РИА Новости, что молодых людей вычислили по интернет-переписке.
"Безусловно, я возьму на контроль эту ситуацию. Дети, как правило, становятся объектами манипулирования со стороны взрослых", - сказала Павлова РИА Новости в четверг.
Она подчеркнула, что нужна профилактическая работа с подростками и хорошо, что идет мониторинг, в том числе и социальных сетей. Сенатор также подчеркнула, что необходимо правильно организовать досуг ребенка.
"Сейчас доступны кружки, секции. Нужно так организовать свободное время ребенка, чтобы он был занят, и это было для него интересно и полезно", - полагает она.
Павлова отметила, что многие родители полагают, что если ребенок не гуляет на улице, а сидит в соседней комнате за компьютером, то он находится в безопасности.
"Это не всегда верно, нужно отслеживать, какие темы интересуют ребенка в интернете", - заключила она.