https://ria.ru/20210121/podrostki-1594015474.html

В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками

В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками

Член комитета Совфеда по безопасности, экс-омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова возьмет на контроль ситуацию с подростками из Подмосковья, которые... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T15:02

2021-01-21T15:02

2021-01-21T15:02

маргарита павлова (политик)

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Член комитета Совфеда по безопасности, экс-омбудсмен Челябинской области Маргарита Павлова возьмет на контроль ситуацию с подростками из Подмосковья, которые готовили, по предварительным данным, атаку на школу.Школьников задержали ранее в Люберецком районе Подмосковья. Источник сообщил РИА Новости, что молодых людей вычислили по интернет-переписке.Она подчеркнула, что нужна профилактическая работа с подростками и хорошо, что идет мониторинг, в том числе и социальных сетей. Сенатор также подчеркнула, что необходимо правильно организовать досуг ребенка."Сейчас доступны кружки, секции. Нужно так организовать свободное время ребенка, чтобы он был занят, и это было для него интересно и полезно", - полагает она.Павлова отметила, что многие родители полагают, что если ребенок не гуляет на улице, а сидит в соседней комнате за компьютером, то он находится в безопасности."Это не всегда верно, нужно отслеживать, какие темы интересуют ребенка в интернете", - заключила она.

https://ria.ru/20210121/terakt-1593994046.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита павлова (политик), совет федерации рф, общество