https://ria.ru/20210121/peterburg-1594080146.html

В Петербурге снижается число пациентов с COVID-19

В Петербурге снижается число пациентов с COVID-19

Число пациентов c COVID-19 в больницах и на амбулаторном лечении в Санкт-Петербурге снижается, но пока рано говорить об устойчивом спаде эпидемии, заявил... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T21:22

2021-01-21T21:22

2021-01-21T21:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Число пациентов c COVID-19 в больницах и на амбулаторном лечении в Санкт-Петербурге снижается, но пока рано говорить об устойчивом спаде эпидемии, заявил губернатор города Александр Беглов."В новогодние каникулы было снижение числе заболевших. И ограничительные меры дали свой результат. Наметилась тенденция к снижению темпов распространения коронавируса. Общее число пациентов в стационарах с COVID и на амбулаторном лечении снизилось за неделю почти на 4,5%. Уменьшается количество обращений за медицинской помощью, снижается суточная госпитализация. Для нас это очень важно. За эту неделю она снизилась почти на 10%. При этом у нас растет число выздоровевших. Количество активных больных уменьшается", - сказал Беглов в эфире телеканала "Россия 24".Вместе с тем губернатор отметил, что пока рано говорить, что эпидемия спала. "Пока рано говорить об устойчивом спаде эпидемии. Медики считают, что это продолжение эффекта длительных новогодних праздников. Если тенденция продолжится еще около двух недель, то можно будет говорить о спаде заболеваемости", - сказал Беглов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210121/vaktsina-1593970146.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество