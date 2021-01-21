Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210121/peterburg-1594080146.html
В Петербурге снижается число пациентов с COVID-19
В Петербурге снижается число пациентов с COVID-19
Число пациентов c COVID-19 в больницах и на амбулаторном лечении в Санкт-Петербурге снижается, но пока рано говорить об устойчивом спаде эпидемии, заявил... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T21:22
2021-01-21T21:34
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
александр беглов
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588657036_0:217:3103:1962_1920x0_80_0_0_85743372f6813bf786f55179f7b3e591.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Число пациентов c COVID-19 в больницах и на амбулаторном лечении в Санкт-Петербурге снижается, но пока рано говорить об устойчивом спаде эпидемии, заявил губернатор города Александр Беглов."В новогодние каникулы было снижение числе заболевших. И ограничительные меры дали свой результат. Наметилась тенденция к снижению темпов распространения коронавируса. Общее число пациентов в стационарах с COVID и на амбулаторном лечении снизилось за неделю почти на 4,5%. Уменьшается количество обращений за медицинской помощью, снижается суточная госпитализация. Для нас это очень важно. За эту неделю она снизилась почти на 10%. При этом у нас растет число выздоровевших. Количество активных больных уменьшается", - сказал Беглов в эфире телеканала "Россия 24".Вместе с тем губернатор отметил, что пока рано говорить, что эпидемия спала. "Пока рано говорить об устойчивом спаде эпидемии. Медики считают, что это продолжение эффекта длительных новогодних праздников. Если тенденция продолжится еще около двух недель, то можно будет говорить о спаде заболеваемости", - сказал Беглов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210121/vaktsina-1593970146.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588657036_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_114622c44b9e61e0b8fa5c7abcf43b43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, александр беглов, санкт-петербург, общество

В Петербурге снижается число пациентов с COVID-19

21:22 21.01.2021 (обновлено: 21:34 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Число пациентов c COVID-19 в больницах и на амбулаторном лечении в Санкт-Петербурге снижается, но пока рано говорить об устойчивом спаде эпидемии, заявил губернатор города Александр Беглов.
"В новогодние каникулы было снижение числе заболевших. И ограничительные меры дали свой результат. Наметилась тенденция к снижению темпов распространения коронавируса. Общее число пациентов в стационарах с COVID и на амбулаторном лечении снизилось за неделю почти на 4,5%. Уменьшается количество обращений за медицинской помощью, снижается суточная госпитализация. Для нас это очень важно. За эту неделю она снизилась почти на 10%. При этом у нас растет число выздоровевших. Количество активных больных уменьшается", - сказал Беглов в эфире телеканала "Россия 24".
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак в процедурном кабинете - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
Вчера, 11:15Распространение коронавируса
Вирусолог оценил перспективность российских вакцин от COVID-19
Вместе с тем губернатор отметил, что пока рано говорить, что эпидемия спала. "Пока рано говорить об устойчивом спаде эпидемии. Медики считают, что это продолжение эффекта длительных новогодних праздников. Если тенденция продолжится еще около двух недель, то можно будет говорить о спаде заболеваемости", - сказал Беглов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлександр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43Поругавшаяся с офицером ВСУ киевская блогерша объяснила "выбор" России
06:19В Кузбассе обнаружили тело третьего горняка, погибшего на шахте
06:03Эксперт: США при любой власти продолжат считать Россию главной угрозой
05:51В США будут судить трех заключенных Гуантанамо за теракт на Бали
05:48Шахта в Кузбассе, где погибли два горняка, приостановила работу
05:27Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии
05:23Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Якутии
05:19Британцев поразили дети из Сибири, закаливающиеся при минус 25 градусах
05:13Девушка с самым красивым в мире лицом пожаловалась на травлю
05:13При обрушении на шахте в Кузбассе погибли три человека
05:10На Чукотке совершил аварийную посадку Ми-8
04:57СМИ: на "Голосе Америки"* начались кадровые чистки
04:09Врач назвал простой способ снизить риск заражения коронавирусом
04:07В Якутии два ребенка погибли при пожаре в частном доме
03:56Начальника службы МЧС в Хабаровске осудили за крупную взятку
03:38В армию поступил новейший комплекс разведки "Пенициллин"
03:27Маск пообещал $100 миллионов за наилучшую технологию улавливания СО2
03:21Покончившую с собой американку обвинили в убийстве пятерых детей
03:16Американца задержали за избиение полицейского при штурме Капитолия
03:03Глава Пентагона резко высказался об F-35
Лента новостейМолния