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Минтруд прорабатывает варианты индексации пенсий работающим пенсионерам
Минтруд прорабатывает варианты индексации пенсий работающим пенсионерам
Минтруд РФ прорабатывает варианты по индексации пенсий работающим пенсионерам, представит доклад с предложениями к 1 февраля, заявил замминистра труда и... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:54
2021-01-21T11:58
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Минтруд РФ прорабатывает варианты по индексации пенсий работающим пенсионерам, представит доклад с предложениями к 1 февраля, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов."Я подтверждаю, что правительство Российской Федерации в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов... обеспечит представление доклада с предложениями по поручению президента президента Российской Федерации... в отношении работающих пенсионеров к 1 февраля текущего года. Мы в настоящее время осуществляем проработку вариантов", - заявил Пудов на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд прорабатывает варианты индексации пенсий работающим пенсионерам

11:54 21.01.2021 (обновлено: 11:58 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Минтруд РФ прорабатывает варианты по индексации пенсий работающим пенсионерам, представит доклад с предложениями к 1 февраля, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.
"Я подтверждаю, что правительство Российской Федерации в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов... обеспечит представление доклада с предложениями по поручению президента президента Российской Федерации... в отношении работающих пенсионеров к 1 февраля текущего года. Мы в настоящее время осуществляем проработку вариантов", - заявил Пудов на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.
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