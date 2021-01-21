https://ria.ru/20210121/pensiya-1593976747.html

Минтруд прорабатывает варианты индексации пенсий работающим пенсионерам

Минтруд прорабатывает варианты индексации пенсий работающим пенсионерам

Минтруд РФ прорабатывает варианты по индексации пенсий работающим пенсионерам, представит доклад с предложениями к 1 февраля, заявил замминистра труда и... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:54

2021-01-21T11:54

2021-01-21T11:58

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Минтруд РФ прорабатывает варианты по индексации пенсий работающим пенсионерам, представит доклад с предложениями к 1 февраля, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов."Я подтверждаю, что правительство Российской Федерации в лице Минтруда и заинтересованных федеральных органов... обеспечит представление доклада с предложениями по поручению президента президента Российской Федерации... в отношении работающих пенсионеров к 1 февраля текущего года. Мы в настоящее время осуществляем проработку вариантов", - заявил Пудов на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.

https://ria.ru/20210120/pensii-1593892879.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество