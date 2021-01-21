https://ria.ru/20210121/pechen-1593976267.html

Названы неочевидные симптомы, указывающие на болезнь печени

Названы неочевидные симптомы, указывающие на болезнь печени

Развитие такого заболевания печени, как жировой гепатоз, можно выявить по двум неочевидным признакам, пишет Express со ссылкой на медиков из Великобритании. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:52

2021-01-21T11:52

2021-01-21T13:22

здоровье - общество

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Развитие такого заболевания печени, как жировой гепатоз, можно выявить по двум неочевидным признакам, пишет Express со ссылкой на медиков из Великобритании.Как отмечают специалисты, у пациентов с жировым гепатозом организм производит слишком большое количество жира или недостаточно эффективно его усваивает. При этом болезнь порой проявляется болью в правой верхней части живота, но иногда в течение долгого времени может не давать о себе знать.По словам медиков, помимо основного симптома, следует обратить внимание на хроническую усталость и боль в плече. Также они указывают на необходимость обследования, если человек страдает ожирением, резистентностью к инсулину или высоким уровнем триглицеридов в крови.Врачи подчеркивают важность своевременного выявления жирового гепатоза, поскольку пациенты с этим диагнозом подвержены повышенному риску развития цирроза, рака печени и сердечно-сосудистых заболеваний.

https://ria.ru/20210121/morozy-1593886593.html

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здоровье - общество