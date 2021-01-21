https://ria.ru/20210121/otravlenie-1594079508.html
Установлена причина отравления школьников в Электростали
Установлена причина отравления школьников в Электростали
Лабораторные исследования показали, что причиной отравления школьников в Электростали стала норовирусная инфекция, заявил Роспотребнадзор. РИА Новости, 22.01.2021
2021-01-21T21:13
2021-01-21T21:13
2021-01-22T05:07
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
электросталь
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Лабораторные исследования показали, что причиной отравления школьников в Электростали стала норовирусная инфекция, заявил Роспотребнадзор.Ранее прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления учащихся одной из школ подмосковной Электростали. Источник в медицинских кругах сообщил РИА Новости, что причиной отравления мог стать ротавирус.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), электросталь, московская область (подмосковье)