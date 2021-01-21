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https://ria.ru/20210121/navalnyy-1594075156.html
Слуцкий назвал резолюцию ЕП по Навальному "выстрелом вхолостую"
Слуцкий назвал резолюцию ЕП по Навальному "выстрелом вхолостую"
Резолюция Европарламента, призывающая ввести санкции против РФ в связи с арестом Алексея Навального, является вмешательством во внутренние дела и давлением на... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T20:35
2021-01-21T20:35
леонид слуцкий
северный поток — 2
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
госдума рф
ангела меркель
германия
химки
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Резолюция Европарламента, призывающая ввести санкции против РФ в связи с арестом Алексея Навального, является вмешательством во внутренние дела и давлением на правосудие, но при этом она стала "выстрелом вхолостую", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии в четверг большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с задержанием блогера."Призывы Европарламента к немедленному блокированию проекта "Северный поток — 2" и санкциям из-за ареста Навального – форма вмешательства и давления на правосудие. Принятая резолюция как раз и является ярчайшим проявлением двойным стандартов, к осуждению которых буквально вчера призывала в свою очередь Госдума в специальном заявлении", - сказал Слуцкий журналистам.По его словам, тональность данной резолюции полностью игнорирует такие понятия, как "выполнение закона" и "логика правовых действий"."Мы уже не удивляемся антироссийской ангажированности и предсказуемости европарламентариев. Их позиция – звено в цепи большой провокации, где западные стратеги играют Навальным как пешкой", - добавил Слуцкий.Глава комитета отметил, что подобные резолюции носят рекомендательный характер и служат для поддержания русофобского фона, чтобы отвлечь внимание от проблем с демократическими свободами в собственных странах."И судя по высказываниям канцлера ФРГ Ангелы Меркель, никто не собирается бежать и останавливать из-за Навального "Северный поток — 2". Так что выстрел, как всегда, громкий, но вхолостую", - заключил парламентарий. Меркель накануне назвала неуместными экстерриториальные санкции по "Северному потоку — 2".Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
https://radiosputnik.ria.ru/20210121/navalnyy-1594017330.html
https://ria.ru/20210120/obschestvo-1593838184.html
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леонид слуцкий, северный поток — 2, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, ангела меркель, германия, химки, в мире

Слуцкий назвал резолюцию ЕП по Навальному "выстрелом вхолостую"

20:35 21.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Резолюция Европарламента, призывающая ввести санкции против РФ в связи с арестом Алексея Навального, является вмешательством во внутренние дела и давлением на правосудие, но при этом она стала "выстрелом вхолостую", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии в четверг большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с задержанием блогера.
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
Вчера, 15:14
"Верно и необходимо". Меркель потребовала освободить Навального
"Призывы Европарламента к немедленному блокированию проекта "Северный поток — 2" и санкциям из-за ареста Навального – форма вмешательства и давления на правосудие. Принятая резолюция как раз и является ярчайшим проявлением двойным стандартов, к осуждению которых буквально вчера призывала в свою очередь Госдума в специальном заявлении", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, тональность данной резолюции полностью игнорирует такие понятия, как "выполнение закона" и "логика правовых действий".
"Мы уже не удивляемся антироссийской ангажированности и предсказуемости европарламентариев. Их позиция – звено в цепи большой провокации, где западные стратеги играют Навальным как пешкой", - добавил Слуцкий.
Глава комитета отметил, что подобные резолюции носят рекомендательный характер и служат для поддержания русофобского фона, чтобы отвлечь внимание от проблем с демократическими свободами в собственных странах.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 14:10
Верящих в отравление Навального все меньше и меньше, заявил Володин
"И судя по высказываниям канцлера ФРГ Ангелы Меркель, никто не собирается бежать и останавливать из-за Навального "Северный поток — 2". Так что выстрел, как всегда, громкий, но вхолостую", - заключил парламентарий. Меркель накануне назвала неуместными экстерриториальные санкции по "Северному потоку — 2".
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
Руководитель Высшего Совета ЛДПР Владимир Жириновский во время обращения к молодежи - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
19 января, 15:08
Жириновский потребовал от Навального подтверждающие его диагноз документы
 
Леонид СлуцкийСеверный поток — 2Ив РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Госдума РФАнгела МеркельГерманияХимкиВ мире
 
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