https://ria.ru/20210121/navalnyy-1594075156.html

Слуцкий назвал резолюцию ЕП по Навальному "выстрелом вхолостую"

Слуцкий назвал резолюцию ЕП по Навальному "выстрелом вхолостую"

Резолюция Европарламента, призывающая ввести санкции против РФ в связи с арестом Алексея Навального, является вмешательством во внутренние дела и давлением на... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T20:35

2021-01-21T20:35

2021-01-21T20:35

леонид слуцкий

северный поток — 2

ив роше

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

ангела меркель

германия

химки

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Резолюция Европарламента, призывающая ввести санкции против РФ в связи с арестом Алексея Навального, является вмешательством во внутренние дела и давлением на правосудие, но при этом она стала "выстрелом вхолостую", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии в четверг большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с задержанием блогера."Призывы Европарламента к немедленному блокированию проекта "Северный поток — 2" и санкциям из-за ареста Навального – форма вмешательства и давления на правосудие. Принятая резолюция как раз и является ярчайшим проявлением двойным стандартов, к осуждению которых буквально вчера призывала в свою очередь Госдума в специальном заявлении", - сказал Слуцкий журналистам.По его словам, тональность данной резолюции полностью игнорирует такие понятия, как "выполнение закона" и "логика правовых действий"."Мы уже не удивляемся антироссийской ангажированности и предсказуемости европарламентариев. Их позиция – звено в цепи большой провокации, где западные стратеги играют Навальным как пешкой", - добавил Слуцкий.Глава комитета отметил, что подобные резолюции носят рекомендательный характер и служат для поддержания русофобского фона, чтобы отвлечь внимание от проблем с демократическими свободами в собственных странах."И судя по высказываниям канцлера ФРГ Ангелы Меркель, никто не собирается бежать и останавливать из-за Навального "Северный поток — 2". Так что выстрел, как всегда, громкий, но вхолостую", - заключил парламентарий. Меркель накануне назвала неуместными экстерриториальные санкции по "Северному потоку — 2".Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/navalnyy-1594017330.html

https://ria.ru/20210120/obschestvo-1593838184.html

https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593690160.html

германия

химки

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леонид слуцкий, северный поток — 2, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, ангела меркель, германия, химки, в мире