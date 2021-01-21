Слуцкий назвал резолюцию ЕП по Навальному "выстрелом вхолостую"
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Резолюция Европарламента, призывающая ввести санкции против РФ в связи с арестом Алексея Навального, является вмешательством во внутренние дела и давлением на правосудие, но при этом она стала "выстрелом вхолостую", заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Депутаты Европейского парламента по итогам пленарной сессии в четверг большинством голосов приняли резолюцию в связи с арестом в России Навального, в которой потребовали от Евросоюза "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также "чувствительно усилить" ограничительные меры против РФ в связи с задержанием блогера.
"Призывы Европарламента к немедленному блокированию проекта "Северный поток — 2" и санкциям из-за ареста Навального – форма вмешательства и давления на правосудие. Принятая резолюция как раз и является ярчайшим проявлением двойным стандартов, к осуждению которых буквально вчера призывала в свою очередь Госдума в специальном заявлении", - сказал Слуцкий журналистам.
По его словам, тональность данной резолюции полностью игнорирует такие понятия, как "выполнение закона" и "логика правовых действий".
"Мы уже не удивляемся антироссийской ангажированности и предсказуемости европарламентариев. Их позиция – звено в цепи большой провокации, где западные стратеги играют Навальным как пешкой", - добавил Слуцкий.
Глава комитета отметил, что подобные резолюции носят рекомендательный характер и служат для поддержания русофобского фона, чтобы отвлечь внимание от проблем с демократическими свободами в собственных странах.
"И судя по высказываниям канцлера ФРГ Ангелы Меркель, никто не собирается бежать и останавливать из-за Навального "Северный поток — 2". Так что выстрел, как всегда, громкий, но вхолостую", - заключил парламентарий. Меркель накануне назвала неуместными экстерриториальные санкции по "Северному потоку — 2".
Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.