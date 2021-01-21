https://ria.ru/20210121/navalnyy-1594060543.html

Европарламент принял антироссийскую резолюцию по Навальному

Европарламент принял антироссийскую резолюцию по Навальному

Европейский парламент принял резолюцию из-за ареста в России Алексея Навального, потребовав от ЕС "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T18:45

2021-01-21T18:45

2021-01-21T20:01

северный поток — 2

алексей навальный

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 21 янв — РИА Новости. Европейский парламент принял резолюцию из-за ареста в России Алексея Навального, потребовав от ЕС "незамедлительно препятствовать завершению проекта "Северный поток — 2", а также усилить ограничительные меры против Москвы.За документ проголосовал 581 депутат, против — 50, воздержались — 44. Резолюции ЕП по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к его мнению.В резолюции также предлагается выработать новую стратегию в отношении Москвы, которая будет поддерживать гражданское общество.Европейский парламент потребовал от Москвы "незамедлительного и безусловного" освобождения Навального и всех лиц, задержанных в связи с его возвращением в Россию. Речь идет о журналистах, членах его команды и его сторонниках. ЕП намерен внимательно следить за ситуацией вокруг основателя ФБК*, а также его физическим и психологическим здоровьем, за которое, по мнению парламентариев, несут ответственность исключительно российские власти .Депутаты призвали Совет ЕС сформировать активную позицию по вопросу Навального на предстоящих заседаниях, а также наложить ограничения на физических и юридических лиц, которые "участвовали в решении об аресте и заключении"."(Европарламент. — Прим. ред.) призывает Совет ЕС ввести санкции против российских олигархов, имеющих отношение к режиму, членов ближнего круга президента Путина, активных пропагандистов в СМИ, имеющих активы в Европейском союзе и возможность свободно передвигаться по (его — Прим. ред.) территории", — указывается в документе. Ограничения могут затронуть и членов семей указанных лиц.Санкции не введут автоматически — они могут быть приняты только решением всех 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС.В сентябре прошлого года Европарламент принял резолюцию по ситуации вокруг предполагаемого отравления Навального. Тогда также планировалось остановить строительство "Северного потока — 2" и пересмотреть отношения с Россией. Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС не может препятствовать завершению проекта, поскольку его реализуют частные компании. Однако это не означает, что Евросоюз отказывается от стремления диверсифицировать свои источники энергии, добавил он.Задержание НавальногоОснователь Фонда борьбы с коррупцией* с августа находился на лечении и реабилитации в Германии после предполагаемого отравления. В воскресенье, 17 января, Навальный вернулся в Россию, по прилете в московский аэропорт Шереметьево его задержали. На следующий день Химкинский городской суд во время выездного заседания в отделе полиции арестовал создателя ФБК* на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный, будучи условно осужденным, многократно нарушил испытательный срок, а 29 декабря его объявили в розыск в России.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", — с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая преследование политически мотивированным.Российский МИД посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с основателем ФБК*, уважать международное право и заняться проблемами своих стран. Глава ведомства Сергей Лавров также отмечал, что заявления Запада по этой теме идут "как под копирку". В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа по этой теме.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210121/navalnyy-1594043922.html

https://ria.ru/20210121/zeman-1593956290.html

https://ria.ru/20210121/navalnyy-1594010154.html

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северный поток — 2, алексей навальный, евросоюз, в мире