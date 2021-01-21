https://ria.ru/20210121/navalnyy-1594043922.html

Постпред России при СЕ ответил Великобритании на обвинения по Навальному

Постпред России при СЕ ответил Великобритании на обвинения по Навальному

Блогер Алексей Навальный был задержан в соответствии с законом, после выписки из клиники Charite он продолжал нарушать правила испытательного срока, игнорируя... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T17:23

2021-01-21T17:23

2021-01-21T17:23

госпитализация алексея навального

иван солтановский

ив роше

сергей лавров

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

европейский суд по правам человека

москва

лондон

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Блогер Алексей Навальный был задержан в соответствии с законом, после выписки из клиники Charite он продолжал нарушать правила испытательного срока, игнорируя предупреждения ФСИН, и демонстративно нарушает закон, чтобы выглядеть жертвой ради политической выгоды, заявил РИА Новости постпред РФ при СЕ Иван Солтановский, отвечая на критику Великобритании и других стран.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках арестовала Навального на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".Заявление БританииВ ходе прошедшего накануне заседания комитета министров Совета Европы представитель Великобритании заявил о том, что в Лондоне "глубоко обеспокоены политически мотивированным задержанием Алексея Навального в Российской Федерации". В РФ заявлении британских представителей на заседании Комитета министров Совета Европы напоминается, что МИД страны призвал к безотлагательному и безусловному освобождению Алексея Навального". Там полагают, что "на данный момент господин Навальный заключён под стражу за нарушение испытательного срока по условному приговору, который, согласно решению Страсбургского суда от 2018 года, был признан явно необоснованным".Ответ России"Навальный был задержан в полном соответствии с законом за нарушение условий испытательного срока", - говорится в поступившем в распоряжение РИА Новости ответе постпреда России при СЕ.Солтановский напомнил, что Навальный "был осужден за мошенничество еще в 2014 году (дело "Ив Роше"), и Европейский суд по правам человека отклонил его утверждение о том, что дело было политически мотивированным". По словам высокопоставленного дипломата, Навальный "был освобожден с испытательным сроком, но не выполнил его условия даже до своего предполагаемого "отравления" в августе прошлого года"."Во время пребывания в больнице его никто не беспокоил, но после выписки он продолжал нарушать правила условного освобождения и игнорировал предупреждения службы исполнения наказаний, что привело к его нынешнему задержанию", - пояснил российский дипломат.Солтановский отметил, что "он (Навальный) демонстративно нарушает закон, чтобы выглядеть жертвой ради политической выгоды". По его словам, то же самое можно сказать и о так называемом "отравлении" Навального. О том, что Россия не имеет к этому никакого отношения, неоднократно заявлялось руководством Российской Федерации.Постпред РФ обратил внимание на то, что, "прежде всего, никаких следов яда у Навального не было обнаружено во время его тщательного обследования в российской больнице 21 и 22 августа прошлого года"."Ничего подобного не обнаружила и клиника Charite в Берлине. Только после того, как его образцы были переданы в медицинское учреждение Бундесвера, немецкие военные якобы внезапно обнаружили следы некоего боевого отравляющего химического вещества".Солтановский обратил внимание на то, что все "это напоминает нам дело Скрипаля, когда еще одно предполагаемое отравление произошло прямо по соседству с британским военно-химическим центром в Портон-Дауне"."В обоих случаях предполагаемые цели так называемых атак с применением химического оружия "чудом уцелели", а в случае с Навальным и Юлией Скрипаль даже полностью выздоровели", - сказал он, отметив, что самого Сергея Скрипаля британские власти до сих пор скрывают от мира.Дипломат подчеркнул, что "почти полгода Германия отвергала любое сотрудничество с Россией в расследовании этого якобы ужасного преступления, вопреки своим обязательствам, в частности, по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам". Он напомнил, что Берлин отказался предоставить образцы, свидетельствующие о том, что Навальный действительно был отравлен, а также раскрыть состав якобы использованного вещества - что противоречило обязательствам ФРГ по Конвенции о запрещении химоружия. Это подорвало попытки российских властей провести доследственную проверку инцидента.Что касается роли России, "то тот факт, что даже согласно собственной версии событий г-на Навального, он обязан своей жизнью российским врачам, говорит сам за себя", добавил Солтановский.Инцидент с "отравлением"Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".

https://ria.ru/20210121/navalnyy-1594035467.html

https://ria.ru/20210120/obschestvo-1593838184.html

https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593690160.html

https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593669364.html

https://ria.ru/20210118/evrosoyuz-1593546325.html

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