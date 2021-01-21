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Суд отложил заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному
Суд отложил заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному
Люблинский суд Москвы отложил на 16 февраля заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина о клевете к блогеру Алексею Навальному, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T17:17
2021-01-21T17:17
россия
евгений пригожин
ив роше
владимир милов
алексей навальный
химкинский городской суд
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Люблинский суд Москвы отложил на 16 февраля заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина о клевете к блогеру Алексею Навальному, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Ковалева."Заседание отложено на 16 февраля в связи с неполучением ответов на судебные запросы, а также в целях надлежащего извещения ответчика", - сказала Ковалева.В компании "Конкорд" пояснили, что сторона ответчика обратилась к суду с просьбой приобщить интернет-публикации к материалам дела. По словам представителей Навального, "высказывания ответчика в адрес Евгения Викторовича были основаны на информации, полученной из интернета и СМИ, в том числе из Википедии", сообщили в "Конкорде".Суд, по данным компании, отклонил просьбу, так как информация, взятая из интернета, не является допустимым доказательством и, следовательно, не может стать основанием для использования оскорбительных высказываний. После этого представитель ответчика попросил отложить заседание.В середине октября в компании "Конкорд" информировали, что юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".Навальный 17 января прибыл в Россию и был задержан правоохранительными органами в аэропорту "Шереметьево". На следующий день Химкинский городской суд вынес решение о его аресте на 30 суток за нарушение режима условного заключения.Сейчас Навальный находится на двухнедельном карантине в СИЗО "Матросская Тишина". Там он ожидает заседания суда, на котором будет решаться, заменять ли ему условный срок заключения реальным в рамках другого уголовного дела – по данным защиты, речь о процессе по "Ив Роше".
https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593801703.html
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россия, евгений пригожин, ив роше, владимир милов, алексей навальный, химкинский городской суд, шереметьево (аэропорт), происшествия

Суд отложил заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному

17:17 21.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповРесторатор Евгений Пригожин
Ресторатор Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Люблинский суд Москвы отложил на 16 февраля заседание по иску бизнесмена Евгения Пригожина о клевете к блогеру Алексею Навальному, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Ковалева.
"Заседание отложено на 16 февраля в связи с неполучением ответов на судебные запросы, а также в целях надлежащего извещения ответчика", - сказала Ковалева.
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Заседание по делу Навального о клевете перенесли на 5 февраля
В компании "Конкорд" пояснили, что сторона ответчика обратилась к суду с просьбой приобщить интернет-публикации к материалам дела. По словам представителей Навального, "высказывания ответчика в адрес Евгения Викторовича были основаны на информации, полученной из интернета и СМИ, в том числе из Википедии", сообщили в "Конкорде".
Суд, по данным компании, отклонил просьбу, так как информация, взятая из интернета, не является допустимым доказательством и, следовательно, не может стать основанием для использования оскорбительных высказываний. После этого представитель ответчика попросил отложить заседание.
В середине октября в компании "Конкорд" информировали, что юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения".
Навальный 17 января прибыл в Россию и был задержан правоохранительными органами в аэропорту "Шереметьево". На следующий день Химкинский городской суд вынес решение о его аресте на 30 суток за нарушение режима условного заключения.
Сейчас Навальный находится на двухнедельном карантине в СИЗО "Матросская Тишина". Там он ожидает заседания суда, на котором будет решаться, заменять ли ему условный срок заключения реальным в рамках другого уголовного дела – по данным защиты, речь о процессе по "Ив Роше".
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РоссияЕвгений ПригожинИв РошеВладимир МиловАлексей НавальныйХимкинский городской судШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
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