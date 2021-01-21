https://ria.ru/20210121/navalnyy-1594035467.html

Генпрокурор: Навального можно называть лицом, совершившим преступление

Генпрокурор: Навального можно называть лицом, совершившим преступление

Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что Алексея Навального можно называть лицом, совершившим преступление. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T16:43

2021-01-21T16:43

2021-01-21T17:02

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

происшествия

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что Алексея Навального можно называть лицом, совершившим преступление."С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление. Кроме того, в настоящее время он является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны", - сказал Краснов в интервью "Коммерсанту".

https://ria.ru/20210121/navalnyy-1594010154.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, генеральная прокуратура рф, происшествия