https://ria.ru/20210121/navalnyy-1594035467.html
Генпрокурор: Навального можно называть лицом, совершившим преступление
Генпрокурор: Навального можно называть лицом, совершившим преступление
Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что Алексея Навального можно называть лицом, совершившим преступление. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T16:43
2021-01-21T16:43
2021-01-21T17:02
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
происшествия
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Генпрокурор России Игорь Краснов заявил, что Алексея Навального можно называть лицом, совершившим преступление."С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление. Кроме того, в настоящее время он является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны", - сказал Краснов в интервью "Коммерсанту".
https://ria.ru/20210121/navalnyy-1594010154.html
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алексей навальный, генеральная прокуратура рф, происшествия