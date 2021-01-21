https://ria.ru/20210121/navalnyy-1594012065.html

Защита обжаловала арест Навального на 30 суток

Защита обжаловала арест Навального на 30 суток

Защита обжаловала постановление Химкинского городского суда Подмосковья об аресте на 30 суток блогера Алексея Навального, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:47

2021-01-21T14:47

2021-01-21T14:47

ив роше

вадим кобзев

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

химкинский городской суд

московская область (подмосковье)

химки

происшествия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Защита обжаловала постановление Химкинского городского суда Подмосковья об аресте на 30 суток блогера Алексея Навального, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев."Мы подали апелляционную жалобу на постановление об аресте, её должен рассмотреть Московский областной суд. Дата рассмотрения жалобы к настоящему моменту не назначена", - рассказал собеседник агентства.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.

https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593801703.html

https://ria.ru/20210119/navalnyy-1593669364.html

московская область (подмосковье)

химки

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ив роше, вадим кобзев, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), химкинский городской суд, московская область (подмосковье), химки, происшествия