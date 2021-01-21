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Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
Защита обжаловала постановление Химкинского городского суда Подмосковья об аресте на 30 суток блогера Алексея Навального, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:47
2021-01-21T14:47
ив роше
вадим кобзев
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
химкинский городской суд
московская область (подмосковье)
химки
происшествия
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Защита обжаловала постановление Химкинского городского суда Подмосковья об аресте на 30 суток блогера Алексея Навального, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев."Мы подали апелляционную жалобу на постановление об аресте, её должен рассмотреть Московский областной суд. Дата рассмотрения жалобы к настоящему моменту не назначена", - рассказал собеседник агентства.Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593801703.html
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ив роше, вадим кобзев, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), химкинский городской суд, московская область (подмосковье), химки, происшествия

Защита обжаловала арест Навального на 30 суток

14:47 21.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Защита обжаловала постановление Химкинского городского суда Подмосковья об аресте на 30 суток блогера Алексея Навального, сообщил РИА Новости его адвокат Вадим Кобзев.
"Мы подали апелляционную жалобу на постановление об аресте, её должен рассмотреть Московский областной суд. Дата рассмотрения жалобы к настоящему моменту не назначена", - рассказал собеседник агентства.
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Навального задержали 17 января в "Шереметьево" по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки - ближайший к аэропорту крупный город, - где на следующий день Химкинский горсуд в ходе выездного заседания заключил Навального под стражу на 30 суток. По данным ФСИН, Навальный был задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря его объявили в РФ в розыск.
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
Сотрудники полиции выводят Алексея Навального из здания 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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Ив РошеВадим КобзевАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Химкинский городской судМосковская область (Подмосковье)ХимкиПроисшествия
 
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