https://ria.ru/20210121/navalnyy-1594010154.html

Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"

Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине призвала освободить блогера Алексея Навального. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T14:36

2021-01-21T14:36

2021-01-21T14:36

алексей навальный

ангела меркель

германия

в мире

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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине призвала освободить блогера Алексея Навального."Да, я требую немедленного освобождения Навального, как и все правительство ФРГ, мы считаем, это было бы абсолютно верно и необходимо", - сказала Меркель на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос журналиста, выступает ли она за немедленное освобождение Навального.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа об оппозиционере Алексее Навальном.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках арестовала Навального на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.

https://ria.ru/20210121/navalnyy-1593955570.html

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алексей навальный, ангела меркель, германия, в мире