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Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине призвала освободить блогера Алексея Навального. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T14:36
2021-01-21T14:36
2021-01-21T14:36
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БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции в Берлине призвала освободить блогера Алексея Навального."Да, я требую немедленного освобождения Навального, как и все правительство ФРГ, мы считаем, это было бы абсолютно верно и необходимо", - сказала Меркель на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос журналиста, выступает ли она за немедленное освобождение Навального.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа об оппозиционере Алексее Навальном.В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках арестовала Навального на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.
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алексей навальный, ангела меркель, германия, в мире
БЕРЛИН, 21 янв - РИА Новости.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
в ходе пресс-конференции в Берлине призвала освободить блогера Алексея Навального
.
"Да, я требую немедленного освобождения Навального, как и все правительство ФРГ, мы считаем, это было бы абсолютно верно и необходимо", - сказала Меркель на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос журналиста, выступает ли она за немедленное освобождение Навального.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, а в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку".
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа об оппозиционере Алексее Навальном.
В понедельник судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в отделе полиции в подмосковных Химках арестовала Навального на 30 суток. Его в воскресенье задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии
, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его отвезли в отдел полиции в Химки – это ближайший к Шереметьево крупный город. По данным ФСИН, Навальный задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный, 29 декабря 2020 года его объявили в РФ в розыск.