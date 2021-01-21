https://ria.ru/20210121/navalnyy-1593955570.html

Генпрокуратура направила Германии новый запрос по Навальному

Генпрокуратура направила Германии новый запрос по Навальному

Генпрокуратура снова отправила немецким коллегам запрос о правовой помощи по инциденту с госпитализацией Алексея Навального. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T09:43

2021-01-21T09:43

2021-01-21T10:48

госпитализация алексея навального

алексей навальный

генеральная прокуратура рф

германия

шереметьево (аэропорт)

в мире

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Генпрокуратура снова отправила немецким коллегам запрос о правовой помощи по инциденту с госпитализацией Алексея Навального."Генеральная прокуратура России по итогам изучения переданных Германией материалов о якобы полном выполнении запросов о правовой помощи, касающихся госпитализации Навального, направила в компетентные органы юстиции ФРГ очередной запрос", — заявили в пресс-службе ведомства.Германия отклонила большую часть российских ходатайств, а переданные протоколы допросов Навального и его жены оказались "несодержательны", отмечено в релизе. Ведомство расценило это как "полное неисполнение российских запросов <...> по формальным основаниям". В Минюсте Германии поясняли, что медицинские данные могут передаваться только с согласия пациента, которое, судя по всему, получено не было. То же касается и допросов врачей. В целом, по оценке немецких властей, ответы на российские запросы даны "по существу".Генпрокуратура России, однако, считает действия Германии попыткой утаить факты о случившемся."Данное обстоятельство, в частности, на фоне заявления официального представителя Федерального ведомства юстиции ФРГ о надлежащем исполнении германской стороной своих обязательств <...> фактически свидетельствует о сокрытии истинных обстоятельств произошедшего", — полагают в ведомстве.В новом запросе Генпрокуратура, помимо прочего, призвала немецких коллег "вернуться к исполнению <...> российских запросов в полном объеме".По данным Генпрокуратуры, Германия провела лишь два из 15 допросов — самого Навального и его жены, но полученные от них данные "малоинформативны".Остальные просьбы, в том числе о допросе врачей, предоставлении истории болезни, копий экспертиз, не исполнены. Кроме того, Германия отказалась представлять заключения по итогам исследований бутылок, на которых, по ее утверждениям, найдены следы боевого яда "Новичок". Вместо этого, отмечает Генпрокуратура, "предложено поверить всему на слово".Сейчас Навальный находится в СИЗО в ожидании заседания суда, на котором будет решено, заменять ли ему условный срок реальным. Его задержали в минувшее воскресенье в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после того, как ему стало плохо при перелете из Томска в Москву.

https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593921627.html

https://ria.ru/20210120/obschestvo-1593838184.html

https://ria.ru/20210119/predpolozheniya-1593697670.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, генеральная прокуратура рф, германия, шереметьево (аэропорт), в мире