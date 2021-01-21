https://ria.ru/20210121/navalnyy-1593938087.html

СМИ: Европарламент потребует остановить "СП — 2" из-за Навального

СМИ: Европарламент потребует остановить "СП — 2" из-за Навального

Европарламент собирается потребовать от ЕС остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" из-за ареста Алексея Навального. Соответствующую информацию РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T03:08

2021-01-21T03:08

2021-01-21T13:51

европарламент

жозеп боррель

северный поток — 2

совет ес

сергей лавров

алексей навальный

в мире

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Европарламент собирается потребовать от ЕС остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" из-за ареста Алексея Навального. Соответствующую информацию распространил немецкий еженедельник Spiegel со ссылкой на проект резолюции.По данным издания, в резолюции содержится призыв к странам Евросоюза немедленно остановить строительство газопровода в Балтийском море.Как сообщается, помимо остановки строительства в документе содержатся рекомендации о введении санкций против физических и юридических лиц, которые "участвовали в решении об аресте и заключении". Среди возможных ограничительных мер могут быть как ограничение передвижения по территории ЕС, так и заморозка активов.Как следует из материала немецкого издания, парламентарии могут рассмотреть резолюцию в четверг, 21 января.В случае принятия резолюции санкции не введут автоматически — они могут быть приняты только решением всех 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС.Документ носит рекомендательный характер.Позиция ЕС по отношению к проектуЕвропейский союз не может препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2", поскольку речь идет о проекте частных компаний, заявил ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.Он отметил, что "газопровод не исключает и не отменяет стремления ЕС к энергетической диверсификации".В свою очередь, Восточный комитет немецкой экономики, в который входят работающие со странами Восточной Европы и Россией фирмы, выступил против попыток остановить строительство "Северного потока — 2".По мнению их представителей, это может привести к росту цен на электроэнергию и в результате негативно скажется на восстановлении экономики после вызванного пандемией кризиса.Задержание НавальногоАлексея Навального 17 января задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления.Затем блогера отвезли в отделение полиции города Химки. На следующий день судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в том же отделе полиции вынесла решение о заключении Навального под стражу на 30 суток.Во ФСИН пояснили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции.После задержания США, Британия, Германия и другие страны призвали Россию освободить Навального. На это глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что цель западных стран - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку"."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/sevpotok-1593736486.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/sevpotok-1593685741.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/sevpotok-1593636823.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европарламент, жозеп боррель, северный поток — 2, совет ес, сергей лавров, алексей навальный, в мире