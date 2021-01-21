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СМИ: Европарламент потребует остановить "СП — 2" из-за Навального
СМИ: Европарламент потребует остановить "СП — 2" из-за Навального
Европарламент собирается потребовать от ЕС остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" из-за ареста Алексея Навального. Соответствующую информацию РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T03:08
2021-01-21T13:51
европарламент
жозеп боррель
северный поток — 2
совет ес
сергей лавров
алексей навальный
в мире
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Европарламент собирается потребовать от ЕС остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" из-за ареста Алексея Навального. Соответствующую информацию распространил немецкий еженедельник Spiegel со ссылкой на проект резолюции.По данным издания, в резолюции содержится призыв к странам Евросоюза немедленно остановить строительство газопровода в Балтийском море.Как сообщается, помимо остановки строительства в документе содержатся рекомендации о введении санкций против физических и юридических лиц, которые "участвовали в решении об аресте и заключении". Среди возможных ограничительных мер могут быть как ограничение передвижения по территории ЕС, так и заморозка активов.Как следует из материала немецкого издания, парламентарии могут рассмотреть резолюцию в четверг, 21 января.В случае принятия резолюции санкции не введут автоматически — они могут быть приняты только решением всех 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС.Документ носит рекомендательный характер.Позиция ЕС по отношению к проектуЕвропейский союз не может препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2", поскольку речь идет о проекте частных компаний, заявил ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.Он отметил, что "газопровод не исключает и не отменяет стремления ЕС к энергетической диверсификации".В свою очередь, Восточный комитет немецкой экономики, в который входят работающие со странами Восточной Европы и Россией фирмы, выступил против попыток остановить строительство "Северного потока — 2".По мнению их представителей, это может привести к росту цен на электроэнергию и в результате негативно скажется на восстановлении экономики после вызванного пандемией кризиса.Задержание НавальногоАлексея Навального 17 января задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления.Затем блогера отвезли в отделение полиции города Химки. На следующий день судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в том же отделе полиции вынесла решение о заключении Навального под стражу на 30 суток.Во ФСИН пояснили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции.После задержания США, Британия, Германия и другие страны призвали Россию освободить Навального. На это глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что цель западных стран - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку"."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
https://ria.ru/20210120/politika-1593704640.html
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европарламент, жозеп боррель, северный поток — 2, совет ес, сергей лавров, алексей навальный, в мире

СМИ: Европарламент потребует остановить "СП — 2" из-за Навального

03:08 21.01.2021 (обновлено: 13:51 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание Европарламента в Брюсселе
Здание Европарламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Европарламент собирается потребовать от ЕС остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" из-за ареста Алексея Навального. Соответствующую информацию распространил немецкий еженедельник Spiegel со ссылкой на проект резолюции.
По данным издания, в резолюции содержится призыв к странам Евросоюза немедленно остановить строительство газопровода в Балтийском море.
Как сообщается, помимо остановки строительства в документе содержатся рекомендации о введении санкций против физических и юридических лиц, которые "участвовали в решении об аресте и заключении". Среди возможных ограничительных мер могут быть как ограничение передвижения по территории ЕС, так и заморозка активов.
Как следует из материала немецкого издания, парламентарии могут рассмотреть резолюцию в четверг, 21 января.
В случае принятия резолюции санкции не введут автоматически — они могут быть приняты только решением всех 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС.
Документ носит рекомендательный характер.
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Позиция ЕС по отношению к проекту

Европейский союз не может препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2", поскольку речь идет о проекте частных компаний, заявил ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
Он отметил, что "газопровод не исключает и не отменяет стремления ЕС к энергетической диверсификации".
В свою очередь, Восточный комитет немецкой экономики, в который входят работающие со странами Восточной Европы и Россией фирмы, выступил против попыток остановить строительство "Северного потока — 2".
По мнению их представителей, это может привести к росту цен на электроэнергию и в результате негативно скажется на восстановлении экономики после вызванного пандемией кризиса.
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Задержание Навального

Алексея Навального 17 января задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после предполагаемого отравления.
Затем блогера отвезли в отделение полиции города Химки. На следующий день судья Химкинского городского суда в ходе выездного заседания в том же отделе полиции вынесла решение о заключении Навального под стражу на 30 суток.
Во ФСИН пояснили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции.
После задержания США, Британия, Германия и другие страны призвали Россию освободить Навального. На это глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что цель западных стран - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".
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"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
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ЕвропарламентЖозеп БоррельСеверный поток — 2Совет ЕССергей ЛавровАлексей НавальныйВ мире
 
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