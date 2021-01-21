Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210121/nasa-1593937568.html
НАСА хочет сократить число своих представительств в России
НАСА хочет сократить число своих представительств в России
НАСА может сократить свои представительства в России в связи со снижением сотрудничества по тематике Международной космической станции, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T03:03
2021-01-21T03:03
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154906/43/1549064329_3:0:1918:1077_1920x0_80_0_0_e0a003cf5f2dfa237a24443c06a10cec.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. НАСА может сократить свои представительства в России в связи со снижением сотрудничества по тематике Международной космической станции, сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли.Помимо центрального офиса в Москве, у НАСА есть представительства в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) и Институте медико-биологических проблем РАН. По словам одного из собеседников агентства, всего в них работают около 90 человек - сотрудники НАСА и российский обслуживающий персонал.Как пояснил источник, "в первую очередь будут сокращены сотрудники, работающие в Звездном городке при Центре подготовки космонавтов", что связано "с прекращением регулярных полетов американских астронавтов на российских космических кораблях "Союз" и, соответственно, необходимости прохождения ими соответствующей подготовки". По его словам, планируется "отказаться от аренды коттеджей, в которых жили астронавты и их семьи, сократить обслуживающий персонал", но о закрытии представительства речи не идёт.Как рассказал другой собеседник агентства, планируется изменить работу офиса при Институте медико-биологических проблем РАН: представители НАСА не будут находиться там постоянно, а лишь прилетать в Россию на совещания и встречи. Зато практически в неизменном виде продолжит работать группа при ЦУП, которая обеспечивает взаимодействие центров в Хьюстоне и Королеве по управлению МКС.Ещё один источник сообщил, что "планируется уволить практически всех сотрудников из центрального офиса НАСА в Москве, но при этом офис Космического центра имени Джонсона (подразделение НАСА, готовящее астронавтов - ред.) при "Роскосмосе" продолжит работу".В то же время как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", в адрес госкорпорации "не поступало официальных уведомлений от НАСА относительно сокращения количества представительств и персонала".В представительствах Японского и Европейского космических агентств РИА Новости сообщили, что не планируют сокращать свои офисы в Москве.У "Роскосмоса" нет своих офисов в США, есть небольшая группа в Хьюстоне, обеспечивающая взаимодействие по МКС с российским Центром управления полетами.Сотрудничество между Россией и США имеет длительную историю. В 1972 году было подписано "Соглашение между США и СССР о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях", после которого последовала реализация проекта "Союз-Аполлон". В 1990-х годах оно продолжилось проектом "Мир-Шаттл", а затем - проектом МКС.
https://ria.ru/20210108/progress-1592305608.html
https://ria.ru/20201223/sotrudniki-1590487986.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154906/43/1549064329_242:0:1678:1077_1920x0_80_0_0_813ded44efd612f202105012e1d920dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, сша

НАСА хочет сократить число своих представительств в России

03:03 21.01.2021
 
CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА
Центр НАСА - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. НАСА может сократить свои представительства в России в связи со снижением сотрудничества по тематике Международной космической станции, сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли.
Помимо центрального офиса в Москве, у НАСА есть представительства в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) и Институте медико-биологических проблем РАН. По словам одного из собеседников агентства, всего в них работают около 90 человек - сотрудники НАСА и российский обслуживающий персонал.
Как пояснил источник, "в первую очередь будут сокращены сотрудники, работающие в Звездном городке при Центре подготовки космонавтов", что связано "с прекращением регулярных полетов американских астронавтов на российских космических кораблях "Союз" и, соответственно, необходимости прохождения ими соответствующей подготовки". По его словам, планируется "отказаться от аренды коттеджей, в которых жили астронавты и их семьи, сократить обслуживающий персонал", но о закрытии представительства речи не идёт.
Как рассказал другой собеседник агентства, планируется изменить работу офиса при Институте медико-биологических проблем РАН: представители НАСА не будут находиться там постоянно, а лишь прилетать в Россию на совещания и встречи. Зато практически в неизменном виде продолжит работать группа при ЦУП, которая обеспечивает взаимодействие центров в Хьюстоне и Королеве по управлению МКС.
Грузовой корабль Прогресс МС-15 - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
8 января, 10:47Хочу стать космонавтом
НАСА назвало время первого в 2021 году запуска "Прогресса" к МКС
Ещё один источник сообщил, что "планируется уволить практически всех сотрудников из центрального офиса НАСА в Москве, но при этом офис Космического центра имени Джонсона (подразделение НАСА, готовящее астронавтов - ред.) при "Роскосмосе" продолжит работу".
В то же время как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", в адрес госкорпорации "не поступало официальных уведомлений от НАСА относительно сокращения количества представительств и персонала".
В представительствах Японского и Европейского космических агентств РИА Новости сообщили, что не планируют сокращать свои офисы в Москве.
У "Роскосмоса" нет своих офисов в США, есть небольшая группа в Хьюстоне, обеспечивающая взаимодействие по МКС с российским Центром управления полетами.
Сотрудничество между Россией и США имеет длительную историю. В 1972 году было подписано "Соглашение между США и СССР о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях", после которого последовала реализация проекта "Союз-Аполлон". В 1990-х годах оно продолжилось проектом "Мир-Шаттл", а затем - проектом МКС.
Центр управления полетами в Королёве - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря 2020, 03:39
Глава ЦНИИмаш рассказал, влияют ли санкции США на представителей НАСА
 
РоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15Украинский дипломат собрался потушить свет в Кремле
15:13Саудовская Аравия приостановила вакцинацию препаратом от Pfizer
15:04Слуцкий прокомментировал возвращение США в ВОЗ и соглашение по климату
15:02В Совфеде проконтролируют ситуацию с готовившими атаку на школу учениками
15:00В Петербурге нет случаев повторного заражения коронавирусом
14:59Байдену посоветовали признать провал санкций против России
14:56В России начали массово проверять квартиры
14:53Температура воздуха в конце января достигнет рекордных значений
14:52Лаборатория в Благовещенске получала ложные результаты тестов на COVID-19
14:49Врач назвал главную проблему при восстановлении после COVID-19
14:48Путин дал правительству поручения по восстановлению экономики
14:47Защита обжаловала арест Навального на 30 суток
14:45Россияне рассказали, как относятся к введению "ковидных паспортов"
14:39В РФПИ прокомментировали регистрацию Венгрией вакцины "Спутник V"
14:36Меркель заявила, что освободить Навального "верно и необходимо"
14:36Врач сравнила рассуждения о "сырой" вакцине от COVID-19 с геноцидом
14:33Потерпевшие хотят добиться ужесточения приговора для Шамсутдинова
14:29В РФПИ оценили возможности поставок "Спутник V" на Ближний Восток
14:29Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины "Спутник V" в Европе
14:28Способное достроить "Северный поток — 2" судно направилось в Висмар
Лента новостейМолния