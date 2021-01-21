https://ria.ru/20210121/nasa-1593937568.html

НАСА хочет сократить число своих представительств в России

НАСА хочет сократить число своих представительств в России

НАСА может сократить свои представительства в России в связи со снижением сотрудничества по тематике Международной космической станции, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T03:03

2021-01-21T03:03

2021-01-21T03:03

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

сша

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. НАСА может сократить свои представительства в России в связи со снижением сотрудничества по тематике Международной космической станции, сообщили РИА Новости источники в ракетно-космической отрасли.Помимо центрального офиса в Москве, у НАСА есть представительства в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, подмосковном Центре управления полетами (ЦУП) и Институте медико-биологических проблем РАН. По словам одного из собеседников агентства, всего в них работают около 90 человек - сотрудники НАСА и российский обслуживающий персонал.Как пояснил источник, "в первую очередь будут сокращены сотрудники, работающие в Звездном городке при Центре подготовки космонавтов", что связано "с прекращением регулярных полетов американских астронавтов на российских космических кораблях "Союз" и, соответственно, необходимости прохождения ими соответствующей подготовки". По его словам, планируется "отказаться от аренды коттеджей, в которых жили астронавты и их семьи, сократить обслуживающий персонал", но о закрытии представительства речи не идёт.Как рассказал другой собеседник агентства, планируется изменить работу офиса при Институте медико-биологических проблем РАН: представители НАСА не будут находиться там постоянно, а лишь прилетать в Россию на совещания и встречи. Зато практически в неизменном виде продолжит работать группа при ЦУП, которая обеспечивает взаимодействие центров в Хьюстоне и Королеве по управлению МКС.Ещё один источник сообщил, что "планируется уволить практически всех сотрудников из центрального офиса НАСА в Москве, но при этом офис Космического центра имени Джонсона (подразделение НАСА, готовящее астронавтов - ред.) при "Роскосмосе" продолжит работу".В то же время как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", в адрес госкорпорации "не поступало официальных уведомлений от НАСА относительно сокращения количества представительств и персонала".В представительствах Японского и Европейского космических агентств РИА Новости сообщили, что не планируют сокращать свои офисы в Москве.У "Роскосмоса" нет своих офисов в США, есть небольшая группа в Хьюстоне, обеспечивающая взаимодействие по МКС с российским Центром управления полетами.Сотрудничество между Россией и США имеет длительную историю. В 1972 году было подписано "Соглашение между США и СССР о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях", после которого последовала реализация проекта "Союз-Аполлон". В 1990-х годах оно продолжилось проектом "Мир-Шаттл", а затем - проектом МКС.

https://ria.ru/20210108/progress-1592305608.html

https://ria.ru/20201223/sotrudniki-1590487986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, сша