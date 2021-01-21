https://ria.ru/20210121/morozy-1593886593.html

"Шок у половины пациентов". Врач о необычной реакции на зимние морозы

"Шок у половины пациентов". Врач о необычной реакции на зимние морозы

У некоторых людей сильные морозы вызывают настоящую аллергическую реакцию — заложенность носа и зудящие волдыри на коже. Почему так происходит, непонятно до сих РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T08:00

2021-01-21T08:00

2021-01-21T08:00

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первый мгму имени сеченова

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости, Альфия Еникеева. У некоторых людей сильные морозы вызывают настоящую аллергическую реакцию — заложенность носа и зудящие волдыри на коже. Почему так происходит, непонятно до сих пор, но лечат это примерно как сыпь, появившуюся после контакта с пыльцой или перхотью животного. РИА Новости разбирается, у кого больше шансов на зимнюю аллергию и где этим недугом страдают чаще.Шоковый душВ конце прошлого года 34-летний американец, выходя из душа, упал в обморок, у него участилось сердцебиение, а тело покрылось сыпью. Родные вызвали скорую. Врачи диагностировали анафилактический шок и привели пациента в сознание, введя адреналин и антигистаминный препарат дифенгидрамин. Только вот аллергией в привычном смысле слова больной не страдал. Тяжелая системная реакция стала ответом организма на резкий перепад температур.Как предположили специалисты, пациент мылся очень горячей водой, а потом вернулся в довольно прохладное помещение. Это и спровоцировало анафилактический шок. Тем более что стандартный тест на зимнюю аллергию, проведенный в больнице, оказался положительным: к коже приложили кубик льда, и в этом месте образовалось красное пятно.Это один из редких случаев так называемой холодовой крапивницы. У страдающих таким заболеванием при контакте с низкими температурами — морозным воздухом, стаканом ледяной воды или даже мороженым — на коже появляются зудящие волдыри. Возможны отек внутренних органов и анафилактический шок.Болезнь возникает в 30-40-летнем возрасте, причем чаще у женщин, чем у мужчин. В странах с холодным климатом — таких, например, как Россия — подобных пациентов немного больше.Непонятная реакция организма"Повышенная чувствительность к холоду встречается у менее чем 0,1 процента населения. Механизм холодовой крапивницы не до конца понятен и отличается от классической реакции на аллергены белковой природы. Есть несколько гипотез. Согласно наиболее распространенной, при контакте с холодом в коже изменяются белки. И именно на них формируется аллергическая реакция. По другой — происходит аутоиммунная активация тучных клеток, которые начинают выбрасывать гистамин и другие вещества, участвующие в воспалении. Гистамин, в свою очередь, действует на кровеносные сосуды, нервные окончания, и на коже образуются зудящие волдыри. Возможны и более серьезные последствия — падение артериального давления, что мы уже трактуем как анафилактический шок", — рассказала РИА Новости профессор кафедры кожных и венерических болезней имени В. А. Рахманова Сеченовского университета, доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог Елена Борзова.По словам профессора, анафилактический шок встречается, по некоторым данным, у 52 процентов больных холодовой крапивницей. Возникает при контакте с низкими температурами обширных участков тела. Тяжелую реакцию спровоцирует даже купание в речке или озере с холодной водой."Это очень тревожная статистика. Холодовую крапивницу надо вовремя диагностировать и принять меры по ее профилактике. Ведь она не всегда развивается при абсолютно низких температурах, это миф. Исследования показали, что у некоторых пациентов зудящие волдыри на коже появляются и при нуле, и при плюс четырех, и даже при плюс 20 градусах Цельсия. То есть температурный порог — параметр индивидуальный. Нередко пациенты отмечают, что сыпь возникла уже после пребывания на холоде, в теплом помещении. Надо сказать, что холодовая крапивница достаточно быстро уходит — обычно в течение часа. Но бывают и необычные случаи, в том числе потенциально опасные для жизни. Поэтому если есть высыпания после контакта с холодным, без сомнения, нужно проконсультироваться у специалиста, чтобы он провел диагностику, оценил возможные риски и подобрал терапию", — отмечает врач.Причины аллергии на холодХолодовая крапивница может быть связана с вирусными или бактериальными инфекциями. Однако, уточняет Елена Борзова, пока слишком мало данных, чтобы утверждать это с полной уверенностью."Мы хорошо знаем, что у пациентов с холодовой крапивницей нередко бывают инфекции — как вирусные, так и бактериальные. Среди первых особенно актуален вирус Эпштейна — Барр (возбудитель герпеса четвертого типа. — Прим. ред.). Не исключены ассоциации с вирусными гепатитами. Среди бактериальных инфекций выделяются хеликобактерная и микоплазменная. В контексте холодовой аллергии описаны даже паразитарные инвазии. При этом одни исследователи указывают на аутоиммунные заболевания, другие — на прием антибиотиков, пероральных контрацептивов, препаратов для снижения давления. Но здесь очень важно помнить, что клиническая ассоциация не всегда означает причинно-следственную связь", — подчеркнула профессор.Для совсем небольшого числа пациентов причины необычной реакции организма все же известны — это генетические мутации. Как правило, у таких людей с самого детства при контакте с морозным воздухом образуются волдыри на коже, а в семье уже были случаи холодовой крапивницы.Как бы то ни было, при первых же симптомах необычной аллергии стоит обратиться к специалистам. Дело не только в лечении, но и в предотвращении потенциально опасных для жизни ситуаций. Ведь человек постоянно сталкивается с низкими температурами.Как заметила профессор Борзова, пациентам обычно предлагают индивидуальные меры предосторожности. В частности, при серьезной аллергии рекомендуют избегать холодных помещений в магазинах, зданий, где работают кондиционеры, отказаться от водных видов спорта, а иногда — даже поменять профессию.

https://ria.ru/20151030/1310631758.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200528/1572138624.html

https://ria.ru/20201022/allergiya-1580921088.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гены, клетки, биология, аллергия, здоровье, первый мгму имени сеченова