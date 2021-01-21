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Высоту орбиты МКС увеличат на 1,2 километра перед пересменкой экипажа
Высоту орбиты МКС увеличат на 1,2 километра перед пересменкой экипажа
Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) в четверг поднимут на 1,2 километра перед апрельской пересменкой экипажа, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T00:15
2021-01-21T00:15
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) в четверг поднимут на 1,2 километра перед апрельской пересменкой экипажа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".По его словам, двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" МКС, намечается включить в 19.14 мск. Ожидается, что они проработают 417,5 секунды, благодаря чему средняя высота орбиты станции увеличится на 1,25 километра и составит 419,8 километра над поверхностью Земли.Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 12 ноября 2020 года двигателями "Прогресса МС-14" с повышением средней высоты орбиты станции на те же 1,2 километра.Запуск "Союза МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 9 апреля. В экипаж корабля входят россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. Однако в декабре источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут купить место на "Союзе МС-18" для полета астронавта НАСА Марка Ванде Хая на МКС. В случае заключения договора Ванде Хай заменит в экипаже Корсакова.Посадка "Союза МС-17" в Казахстане намечается на 17 апреля. На его борту на Землю вернутся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.Сейчас на МКС, помимо Рыжикова, Кудь-Сверчкова и Рубинс, работают американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210120/mks-1593920617.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Высоту орбиты МКС увеличат на 1,2 километра перед пересменкой экипажа

00:15 21.01.2021
 
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© Фото : NASA/Роскосмос
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) в четверг поднимут на 1,2 километра перед апрельской пересменкой экипажа, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"С целью формирования баллистических условий перед посадкой транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-17" и запуском и стыковкой ТПК "Союз МС-18" на 21 января запланирована очередная коррекция орбиты МКС", - сказал собеседник агентства.
По его словам, двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" МКС, намечается включить в 19.14 мск. Ожидается, что они проработают 417,5 секунды, благодаря чему средняя высота орбиты станции увеличится на 1,25 километра и составит 419,8 километра над поверхностью Земли.
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Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 12 ноября 2020 года двигателями "Прогресса МС-14" с повышением средней высоты орбиты станции на те же 1,2 километра.
Запуск "Союза МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 9 апреля. В экипаж корабля входят россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. Однако в декабре источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут купить место на "Союзе МС-18" для полета астронавта НАСА Марка Ванде Хая на МКС. В случае заключения договора Ванде Хай заменит в экипаже Корсакова.
Посадка "Союза МС-17" в Казахстане намечается на 17 апреля. На его борту на Землю вернутся россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс.
Сейчас на МКС, помимо Рыжикова, Кудь-Сверчкова и Рубинс, работают американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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