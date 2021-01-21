https://ria.ru/20210121/mintrud-1593976479.html

Минтруд назвал число безработных россиян

Минтруд назвал число безработных россиян

Минтруд РФ ждет снижения числа безработных, на 20 января зарегистрированы безработными 2,6 миллиона человек, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T11:53

2021-01-21T11:53

2021-01-21T13:00

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

андрей пудов

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585130099_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d112268572d7ed3795f7252e2c2a4188.jpg

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Минтруд РФ ждет снижения числа безработных, на 20 января зарегистрированы безработными 2,6 миллиона человек, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов."Мы планируем, конечно же, снижение численности безработных граждан. Если брать текущие данные... то на 20 января было 2,6 миллиона человек", - заявил замминистра на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.Он назвал в качестве дополнительных мер влияния на ситуацию увеличение числа временных рабочих мест, работу с федеральным проектом по переобучению россиян.Ранее сообщалось, что на 15 января 2021 года официально безработными были зарегистрированы 2,706 миллиона человек.

https://ria.ru/20201209/bezrabotitsa-1588459444.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), андрей пудов, совет федерации рф, общество