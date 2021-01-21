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Минтруд назвал число безработных россиян
Минтруд назвал число безработных россиян
Минтруд РФ ждет снижения числа безработных, на 20 января зарегистрированы безработными 2,6 миллиона человек, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T11:53
2021-01-21T11:53
2021-01-21T13:00
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
андрей пудов
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Минтруд РФ ждет снижения числа безработных, на 20 января зарегистрированы безработными 2,6 миллиона человек, заявил замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов."Мы планируем, конечно же, снижение численности безработных граждан. Если брать текущие данные... то на 20 января было 2,6 миллиона человек", - заявил замминистра на совещании комитета Совета Федерации по социальной политике.Он назвал в качестве дополнительных мер влияния на ситуацию увеличение числа временных рабочих мест, работу с федеральным проектом по переобучению россиян.Ранее сообщалось, что на 15 января 2021 года официально безработными были зарегистрированы 2,706 миллиона человек.
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министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), андрей пудов, совет федерации рф, общество