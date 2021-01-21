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https://ria.ru/20210121/kudryavtseva-1593931807.html
Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле
Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле
Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле после перелома крестца. Соответствующее видео она разместила в своем Instagram. РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T00:36
2021-01-21T00:37
шоубиз
коронавирус covid-19
россия
лера кудрявцева
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле после перелома крестца. Соответствующее видео она разместила в своем Instagram."Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и.... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме", - прокомментировала видеозапись Кудрявцева.На ролике можно увидеть, как телеведущую в инвалидной коляске перевозят по больнице.Также на видео запечатлена выписка из медицинского заключения с диагнозом.В начале января телеведущая получила положительный результат теста на коронавирус. По ее словам, болезнь проходила в легкой форме.
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коронавирус covid-19, россия, лера кудрявцева

Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле

00:36 21.01.2021 (обновлено: 00:37 21.01.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле после перелома крестца. Соответствующее видео она разместила в своем Instagram.
"Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и.... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме", - прокомментировала видеозапись Кудрявцева.
На ролике можно увидеть, как телеведущую в инвалидной коляске перевозят по больнице.
Также на видео запечатлена выписка из медицинского заключения с диагнозом.
В начале января телеведущая получила положительный результат теста на коронавирус. По ее словам, болезнь проходила в легкой форме.
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ШоубизКоронавирус COVID-19РоссияЛера Кудрявцева
 
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