https://ria.ru/20210121/kudryavtseva-1593931807.html

Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле

Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле

Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле после перелома крестца. Соответствующее видео она разместила в своем Instagram. РИА Новости, 21.01.2021

2021-01-21T00:36

2021-01-21T00:36

2021-01-21T00:37

шоубиз

коронавирус covid-19

россия

лера кудрявцева

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева оказалась в инвалидном кресле после перелома крестца. Соответствующее видео она разместила в своем Instagram."Только пришла в себя от коронавируса. Вчера дома упала и.... перелом крестца. Я живу этот месяц в каком-то сюрреализме", - прокомментировала видеозапись Кудрявцева.На ролике можно увидеть, как телеведущую в инвалидной коляске перевозят по больнице.Также на видео запечатлена выписка из медицинского заключения с диагнозом.В начале января телеведущая получила положительный результат теста на коронавирус. По ее словам, болезнь проходила в легкой форме.

https://ria.ru/20200724/1574839070.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, лера кудрявцева