https://ria.ru/20210121/koronavirus-1593984929.html
Ученые предупредили об опасности штамма COVID-19 из ЮАР для переболевших
Ученые предупредили об опасности штамма COVID-19 из ЮАР для переболевших
Южноафриканский штамм коронавируса нового типа представляет значительный риск повторного заражения и вызывает опасения по поводу эффективности вакцин, сообщает... РИА Новости, 21.01.2021
2021-01-21T12:42
2021-01-21T12:42
2021-01-21T15:12
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Южноафриканский штамм коронавируса нового типа представляет значительный риск повторного заражения и вызывает опасения по поводу эффективности вакцин, сообщает портал Medical Xpress со ссылкой на предварительное исследование.Портал отмечает, что новые варианты коронавируса, обнаруженные в Великобритании, ЮАР и Бразилии, имеют мутации спайкового белка вируса, что позволяет последнему цепляться за человеческие клетки, а, следовательно, играет ключевую роль в вызывании инфекции.Но именно одна мутация, известная как E484K и присутствующая в вариантах коронавируса, обнаруженных в ЮАР и Бразилии, но не в Британии, вызывает у экспертов особое беспокойство по поводу "побега" иммунитета.Согласно новому исследованию, которое, однако, еще не получило экспертной оценки, ученые в ЮАР протестировали обнаруженный там вариант, так называемый 501Y.V2, на плазме крови пациентов, переболевших COVID-19. Они обнаружили, что он устойчив к нейтрализующим антителам, накопленным в результате предыдущего инфицирования. При этом ученые заявили, что необходимы дополнительные исследования эффективности других частей иммунного ответа."… Несмотря на то, что многие люди уже были инфицированы SARS-CoV-2 по всему миру и, как предполагается, накопили определенный уровень иммунитета, новые варианты, такие как 501Y.V2, представляют значительный риск повторного заражения", - приводит портал слова авторов исследования.Кроме того, исследователи считают, что это может повлиять на использование плазмы крови, полученной от выздоровевших после заражения коронавирусом, в качестве лечения COVID-19. Они также высказали предположение о том, что это может иметь последствия для вакцин, разработанных на основе иммунных реакций на спайковый белок вируса.В то же время два других предварительных исследования, опубликованных в среду, показали, что антитела от ранее инфицированных пациентов в значительной степени эффективны против варианта коронавируса, обнаруженного в Великобритании, и что вакцина BioNTech и Pfizer, по-видимому, также защищает от него.В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210119/shtamm-1593625971.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, великобритания, юар, бразилия, общество
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости.
Южноафриканский штамм коронавируса
нового типа представляет значительный риск повторного заражения и вызывает опасения по поводу эффективности вакцин, сообщает портал Medical Xpress
со ссылкой на предварительное исследование.
Портал отмечает, что новые варианты коронавируса, обнаруженные в Великобритании
, ЮАР
и Бразилии
, имеют мутации спайкового белка вируса, что позволяет последнему цепляться за человеческие клетки, а, следовательно, играет ключевую роль в вызывании инфекции.
Но именно одна мутация, известная как E484K и присутствующая в вариантах коронавируса, обнаруженных в ЮАР и Бразилии, но не в Британии, вызывает у экспертов особое беспокойство по поводу "побега" иммунитета.
Согласно новому исследованию, которое, однако, еще не получило экспертной оценки, ученые в ЮАР протестировали обнаруженный там вариант, так называемый 501Y.V2, на плазме крови пациентов, переболевших COVID-19. Они обнаружили, что он устойчив к нейтрализующим антителам, накопленным в результате предыдущего инфицирования. При этом ученые заявили, что необходимы дополнительные исследования эффективности других частей иммунного ответа.
"… Несмотря на то, что многие люди уже были инфицированы SARS-CoV-2 по всему миру и, как предполагается, накопили определенный уровень иммунитета, новые варианты, такие как 501Y.V2, представляют значительный риск повторного заражения", - приводит портал слова авторов исследования.
Кроме того, исследователи считают, что это может повлиять на использование плазмы крови, полученной от выздоровевших после заражения коронавирусом, в качестве лечения COVID-19. Они также высказали предположение о том, что это может иметь последствия для вакцин, разработанных на основе иммунных реакций на спайковый белок вируса.
В то же время два других предварительных исследования, опубликованных в среду, показали, что антитела от ранее инфицированных пациентов в значительной степени эффективны против варианта коронавируса, обнаруженного в Великобритании, и что вакцина BioNTech и Pfizer, по-видимому, также защищает от него.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
Другая мутация - штамм 501.V2 - была впервые выявлена в Южной Африке в октябре. По данным Европейского центра контроля и профилактики заболеваний ECDC, сейчас эта разновидность является доминирующей формой вируса в ЮАР. Предварительные исследования показали, что этот штамм, так же как и обнаруженный в Великобритании, является более заразным, но пока нет данных, что он влияет на тяжесть заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.